1 053 3
РФ била "Орєшніком", щоб переконати НАТО відмовитися від допомоги Україні, - Рютте
У НАТО вважають, що ударом "Орєшніком" по Львову Росія намагалася переконати НАТО відмовитися від підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Republica, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.
Заява Рютте
"Жорстока агресивна війна Росії триває, і лише минулого тижня ми бачили використання ракети "Орєшнік" проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру", - сказав він.
Рютте вважає, що такими діями РФ намагається утримати НАТО від допомоги Україні.
"Але ми не піддамося залякуванню. ... Безпека України - це наша безпека", - додав генсек Альянсу.
Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня
- Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
- 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
- Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
- СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивує, чому дотепер такий об'єкт незахищений від ракетно-дронових атак.