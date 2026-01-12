РФ била "Орешником", чтобы убедить НАТО отказаться от помощи Украине, - Рютте
В НАТО считают, что ударом "Орешником" по Львову Россия пыталась убедить НАТО отказаться от поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Republica, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Заявление Рютте
"Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты "Орешник" против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - сказал он.
Рютте считает, что такими действиями РФ пытается удержать НАТО от помощи Украине.
"Но мы не поддадимся запугиванию. ... Безопасность Украины - это наша безопасность", - добавил генсек Альянса.
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивує, чому дотепер такий об'єкт незахищений від ракетно-дронових атак.