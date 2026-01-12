РФ била "Орешником", чтобы убедить НАТО отказаться от помощи Украине, - Рютте

В НАТО считают, что ударом "Орешником" по Львову Россия пыталась убедить НАТО отказаться от поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Republica, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Рютте

"Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты "Орешник" против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Рютте считает, что такими действиями РФ пытается удержать НАТО от помощи Украине.

"Но мы не поддадимся запугиванию. ... Безопасность Украины - это наша безопасность", - добавил генсек Альянса.

Читайте: Ожидаем от Совбеза ООН очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии, - постпред Мельник

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

Читайте также: Сигнал Варшаве: экс-министр обороны Польши объяснил цель применения "Орешника"