Прем’єр Чехії не планує найближчим часом їхати до Києва
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що наразі не планує відвідувати Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції у Братиславі зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо, яку цитує видання Dennik N.
За словами чеського очільника уряду, поїздка до української столиці не є актуальною ні для нього, ні для глави уряду Словаччини. Обидва політики наразі не розглядають можливість візиту до Києва.
Позиція Бабіша щодо поїздки до України
Андрей Бабіш пояснив, що участь Чехії у підтримці України не обмежується особистими візитами посадовців. Він наголосив, що країна має своїх представників та інші формати взаємодії.
"Я зараз не поїду до України. Нам не потрібно їхати всім, там є пан Мацінка, туди збирається поїхати президент Павел", — заявив Бабіш.
Він також нагадав про участь у міжнародних зустрічах, присвячених безпеці та підтримці України, зокрема про нещодавню зустріч у Парижі.
Заяви Фіцо та подальші плани урядів
Роберт Фіцо, зі свого боку, також підтвердив відсутність планів щодо візиту до Києва. Водночас він зазначив, що Словаччина розраховує на інші формати співпраці з Україною.
За словами словацького прем’єра, йдеться про підготовку спільного засідання урядів та розвиток мирної та економічної взаємодії.
Варто зазначити, що 6 січня Андрей Бабіш брав участь у засіданні "коаліції рішучих" у Парижі.
Після цього він заявив, що чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні може бути збережена за умови фінансування з боку інших держав.
- На початку грудня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала Андрея Бабіша з призначенням на посаду глави уряду Чехії та запросила його відвідати Україну з офіційним візитом.
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