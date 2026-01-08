Прем’єр Чехії не планує найближчим часом їхати до Києва

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що наразі не планує відвідувати Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час пресконференції у Братиславі зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо, яку цитує видання Dennik N.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами чеського очільника уряду, поїздка до української столиці не є актуальною ні для нього, ні для глави уряду Словаччини. Обидва політики наразі не розглядають можливість візиту до Києва.

Також читайте: Бабіш заявив, що український посол "порушив дипломатичні звичаї", критикуючи чеського спікера

Позиція Бабіша щодо поїздки до України

Андрей Бабіш пояснив, що участь Чехії у підтримці України не обмежується особистими візитами посадовців. Він наголосив, що країна має своїх представників та інші формати взаємодії.

"Я зараз не поїду до України. Нам не потрібно їхати всім, там є пан Мацінка, туди збирається поїхати президент Павел", — заявив Бабіш.

Він також нагадав про участь у міжнародних зустрічах, присвячених безпеці та підтримці України, зокрема про нещодавню зустріч у Парижі.

Також читайте: 30 тисяч чехів підписали лист із вибаченнями Україні

Заяви Фіцо та подальші плани урядів

Роберт Фіцо, зі свого боку, також підтвердив відсутність планів щодо візиту до Києва. Водночас він зазначив, що Словаччина розраховує на інші формати співпраці з Україною.

За словами словацького прем’єра, йдеться про підготовку спільного засідання урядів та розвиток мирної та економічної взаємодії.

Варто зазначити, що 6 січня Андрей Бабіш брав участь у засіданні "коаліції рішучих" у Парижі.

Після цього він заявив, що чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні може бути збережена за умови фінансування з боку інших держав.

На початку грудня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала Андрея Бабіша з призначенням на посаду глави уряду Чехії та запросила його відвідати Україну з офіційним візитом.

Читайте: Глава МЗС Чехії Мацінка зустрівся з послом Зваричем, який критикував чеського спікера