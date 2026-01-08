Премьер Чехии не планирует в ближайшее время ехать в Киев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что пока не планирует посещать Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-конференции в Братиславе со словацким премьер-министром Робертом Фицо, которое цитирует издание Dennik N.

По словам чешского главы правительства, поездка в украинскую столицу не актуальна ни для него, ни для главы правительства Словакии. Оба политика пока не рассматривают возможность визита в Киев.

Позиция Бабиша относительно поездки в Украину

Андрей Бабиш пояснил, что участие Чехии в поддержке Украины не ограничивается личными визитами чиновников. Он подчеркнул, что страна имеет своих представителей и другие форматы взаимодействия.

"Я сейчас не поеду в Украину. Нам не нужно ехать всем, там есть господин Мацинка, туда собирается поехать президент Павел", — заявил Бабиш.

Он также напомнил об участии в международных встречах, посвященных безопасности и поддержке Украины, в частности о недавней встрече в Париже.

Заявления Фицо и дальнейшие планы правительств

Роберт Фицо, со своей стороны, также подтвердил отсутствие планов относительно визита в Киев. В то же время он отметил, что Словакия рассчитывает на другие форматы сотрудничества с Украиной.

По словам словацкого премьера, речь идет о подготовке совместного заседания правительств и развитии мирного и экономического взаимодействия.

Стоит отметить, что 6 января Андрей Бабиш участвовал в заседании "Коалиции решительных" в Париже.

После этого он заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине может быть сохранена при условии финансирования со стороны других государств.

В начале декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила Андрея Бабиша с назначением на пост главы правительства Чехии и пригласила его посетить Украину с официальным визитом.

