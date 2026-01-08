РУС
Новости Отношения Украины и Чехии
Премьер Чехии не планирует в ближайшее время ехать в Киев

Бабиш заявил, что не поедет в Киев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что пока не планирует посещать Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время пресс-конференции в Братиславе со словацким премьер-министром Робертом Фицо, которое цитирует издание Dennik N.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам чешского главы правительства, поездка в украинскую столицу не актуальна ни для него, ни для главы правительства Словакии. Оба политика пока не рассматривают возможность визита в Киев.

Читайте также: Бабиш заявил, что украинский посол "нарушил дипломатические обычаи", критикуя чешского спикера

Позиция Бабиша относительно поездки в Украину

Андрей Бабиш пояснил, что участие Чехии в поддержке Украины не ограничивается личными визитами чиновников. Он подчеркнул, что страна имеет своих представителей и другие форматы взаимодействия.

"Я сейчас не поеду в Украину. Нам не нужно ехать всем, там есть господин Мацинка, туда собирается поехать президент Павел", — заявил Бабиш.

Он также напомнил об участии в международных встречах, посвященных безопасности и поддержке Украины, в частности о недавней встрече в Париже.

Читайте также: 30 тысяч чехов подписали письмо с извинениями Украине

Заявления Фицо и дальнейшие планы правительств

Роберт Фицо, со своей стороны, также подтвердил отсутствие планов относительно визита в Киев. В то же время он отметил, что Словакия рассчитывает на другие форматы сотрудничества с Украиной.

По словам словацкого премьера, речь идет о подготовке совместного заседания правительств и развитии мирного и экономического взаимодействия. 

Стоит отметить, что 6 января Андрей Бабиш участвовал в заседании "Коалиции решительных" в Париже.

После этого он заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине может быть сохранена при условии финансирования со стороны других государств.

  • В начале декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила Андрея Бабиша с назначением на пост главы правительства Чехии и пригласила его посетить Украину с официальным визитом.

Читайте: Глава МИД Чехии Мацинка встретился с послом Зваричем, который критиковал чешского спикера

Чехия (1879) Бабиш Андрей (60) война в Украине (7444)
Сортировать:
навіть не знаю як ми це переживемо.
08.01.2026 20:01 Ответить
Я навіть їсти не перестану.
08.01.2026 20:44 Ответить
А що чути щодо поїздки "на кавьор" до москви?
08.01.2026 20:02 Ответить
Ну і нахер ти тут жаба *********** здалася. Сиди на лавці разом з Орбаном і Фіцом
08.01.2026 20:03 Ответить
Колись приїде.
08.01.2026 20:16 Ответить
ну прямо "директор гандонної фабрики"
08.01.2026 20:20 Ответить
Ладно, скажу. Кто там ближе? Передайте Бабишу что я тоже, пока, непланирую в Чехию ехать.
Хотя, в Праге, в "Олимпике" кормили не плохо
08.01.2026 20:41 Ответить
 
 