Европа, возможно, опоздала с прямыми переговорами с Путиным, - Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш считает правильным, что европейские лидеры начали говорить о возможных прямых переговорах с российским диктатором Путиным. Однако, по его словам, они могли опоздать.

Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner

Что известно

Он отметил, что Европа отказывалась говорить с Путиным.

"То есть встречи проходили по схеме: Трамп говорил с Путиным, Европа с Зеленским, Зеленский с Трампом и так далее. ... Мы также слышим мнения, что нужно вести переговоры напрямую. Я слышал, читал, что Мелони и Макрон (говорили об этом. - Ред.).

37 стран задали вопрос, почему не ведут прямые переговоры с Путиным. Ответа на это не было. Я помню, когда Венгрия председательствовала, Орбан сначала говорил с Зеленским, а потом с Путиным. После этого Виктора остро критиковали за переговоры с Путиным.

Теперь наконец все больше голосов говорят, что Европа тоже должна вести с ним прямые переговоры. Вопрос в том, не слишком ли поздно для этого", - сказал Бабиш.

Премьер Чехии считает, что без Трампа мир невозможен.

Что предшествовало?

