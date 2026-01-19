Европа, возможно, опоздала с прямыми переговорами с Путиным, - Бабиш
Премьер Чехии Андрей Бабиш считает правильным, что европейские лидеры начали говорить о возможных прямых переговорах с российским диктатором Путиным. Однако, по его словам, они могли опоздать.
Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner, передает Цензор.НЕТ
Что известно
Он отметил, что Европа отказывалась говорить с Путиным.
"То есть встречи проходили по схеме: Трамп говорил с Путиным, Европа с Зеленским, Зеленский с Трампом и так далее. ... Мы также слышим мнения, что нужно вести переговоры напрямую. Я слышал, читал, что Мелони и Макрон (говорили об этом. - Ред.).
37 стран задали вопрос, почему не ведут прямые переговоры с Путиным. Ответа на это не было. Я помню, когда Венгрия председательствовала, Орбан сначала говорил с Зеленским, а потом с Путиным. После этого Виктора остро критиковали за переговоры с Путиным.
Теперь наконец все больше голосов говорят, что Европа тоже должна вести с ним прямые переговоры. Вопрос в том, не слишком ли поздно для этого", - сказал Бабиш.
Премьер Чехии считает, что без Трампа мир невозможен.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
