Новости Переговоры с Путиным
1 054 9

Европа, возможно, опоздала с прямыми переговорами с Путиным, - Бабиш

Прямые переговоры с Путиным: что говорит Бабиш?

Премьер Чехии Андрей Бабиш считает правильным, что европейские лидеры начали говорить о возможных прямых переговорах с российским диктатором Путиным. Однако, по его словам, они могли опоздать.

Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner, передает Цензор.НЕТ

Что известно

Он отметил, что Европа отказывалась говорить с Путиным.

"То есть встречи проходили по схеме: Трамп говорил с Путиным, Европа с Зеленским, Зеленский с Трампом и так далее. ... Мы также слышим мнения, что нужно вести переговоры напрямую. Я слышал, читал, что Мелони и Макрон (говорили об этом. - Ред.). 

37 стран задали вопрос, почему не ведут прямые переговоры с Путиным. Ответа на это не было. Я помню, когда Венгрия председательствовала, Орбан сначала говорил с Зеленским, а потом с Путиным. После этого Виктора остро критиковали за переговоры с Путиным. 

Теперь наконец все больше голосов говорят, что Европа тоже должна вести с ним прямые переговоры. Вопрос в том, не слишком ли поздно для этого", - сказал Бабиш.

Премьер Чехии считает, что без Трампа мир невозможен.

Что предшествовало?

путин владимир (32686) Бабиш Андрей (62) переговоры с Россией (1406)
Ти ж ше не запізнився - їдь до путлєра - Орбан тобі в поміч - і балакай
19.01.2026 08:54 Ответить
і шо тепер, якщо запізнилися? - тільки ядрона війна?...
19.01.2026 08:56 Ответить
Дєд збирається в пекло?😈
19.01.2026 09:02 Ответить
Вся тактика Путіна заснована на ГЕНЕРАЦІЇ ХАОСУ серед країн умовного Заходу по стратагені млявий (вялотекущий) керований/управляєміьй хаос - європейська каструля ніби знаходиться на кухні Кремля і час від часу Путін підігріває, не дає остити тому європейському процесу, який і без підігріву є хаосом https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/ Лебедь, Щука и Рак - в товарищах согласья нет. Європа стара путана...
19.01.2026 09:03 Ответить
про що говорити з гітлером?
19.01.2026 09:04 Ответить
Зі сталіним можна чи шо
Та і який з ***** гітлер
19.01.2026 09:05 Ответить
Звичайно, що запіздились. Нехай і досі сидять бояться кремлівського плєшивого щура.
19.01.2026 09:10 Ответить
Дипломатія тут нічим не допоможе, але Європа запізнилась це усвідомити ... прямо як з Гітлером свого часу 🤔
19.01.2026 09:21 Ответить
Ще одна консерва
В він де у папочку потрапив?
19.01.2026 09:22 Ответить
 
 