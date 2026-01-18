Радослав Сикорский раскритиковал политику Кремля и посоветовал Индии не доверять Путину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 января публично предостерег Индию от доверия к России, подчеркнув системное нарушение Москвой международных договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении главы польского МИД на литературном фестивале в городе Джайпур, о котором информирует Польское радио.
- Сикорский подчеркнул, что Россия продолжает войну против Украины, несмотря на подписанные международные соглашения и собственные публичные обязательства, а политика Кремля основана на обмане и насилии.
Заявления Сикорского
Глава польской дипломатии обратил внимание на лицемерие российского руководства в отношениях с Украиной. Он напомнил, что после распада СССР Киев отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности, которые впоследствии были грубо нарушены.
"Путин называет украинцев братьями, а потом убивает их, несмотря на подписанные договоры о границах", - заявил Сикорский.
Польша заявляет о глобальных рисках
Министр также подчеркнул, что гибридная война России выходит далеко за пределы киберпространства. Речь идет о саботаже, поджогах, диверсиях и инцидентах с беспилотниками. Сикорский упомянул и о проявлениях государственного терроризма, в частности взрывах на железнодорожной инфраструктуре в Польше.
Отдельно он предостерег Индию от усиления сотрудничества с Москвой на фоне ее сближения с Пекином. По словам министра, Россия все больше зависит от Китая, в то же время способствует глобальной нестабильности, передавая ракетные технологии Северной Корее.
Напомним, заявления Сикорского прозвучали на фоне активизации контактов между Россией и Индией в сфере обороны и экономики.
- Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша как никто другой осознает угрозу со стороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Під час візиту канцлера ФРН Мерца до Індії підписано та анонсовано 27 угод і декларацій про наміри. Дочірня компанія Thyssenkrupp розраховує отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів.
Tак, міністерства оборони ФРН та Індії уклали декларацію про наміри щодо розширення співпраці між профільними галузями. Airbus Defence вже працює на індійському ринку, а дочірня компанія Thyssenkrupp у сфері озброєнь TKMS розраховує до кінця березня отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів з опцією ще на три. Наразі Індія значною мірою залежить від постачань озброєнь з РФ.
Краще б обговорив історичність книг Сенкевича, особливості екранізації "Соляріса" Лема або "Відьмака" Саповського.