Радослав Сикорский раскритиковал политику Кремля и посоветовал Индии не доверять Путину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 января публично предостерег Индию от доверия к России, подчеркнув системное нарушение Москвой международных договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении главы польского МИД на литературном фестивале в городе Джайпур, о котором информирует Польское радио.

Сикорский подчеркнул, что Россия продолжает войну против Украины, несмотря на подписанные международные соглашения и собственные публичные обязательства, а политика Кремля основана на обмане и насилии.

Заявления Сикорского

Глава польской дипломатии обратил внимание на лицемерие российского руководства в отношениях с Украиной. Он напомнил, что после распада СССР Киев отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности, которые впоследствии были грубо нарушены.

"Путин называет украинцев братьями, а потом убивает их, несмотря на подписанные договоры о границах", - заявил Сикорский.

Польша заявляет о глобальных рисках

Министр также подчеркнул, что гибридная война России выходит далеко за пределы киберпространства. Речь идет о саботаже, поджогах, диверсиях и инцидентах с беспилотниками. Сикорский упомянул и о проявлениях государственного терроризма, в частности взрывах на железнодорожной инфраструктуре в Польше.

Отдельно он предостерег Индию от усиления сотрудничества с Москвой на фоне ее сближения с Пекином. По словам министра, Россия все больше зависит от Китая, в то же время способствует глобальной нестабильности, передавая ракетные технологии Северной Корее.

Напомним, заявления Сикорского прозвучали на фоне активизации контактов между Россией и Индией в сфере обороны и экономики.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша как никто другой осознает угрозу со стороны РФ.

