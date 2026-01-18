РУС
Новости Отношения России и Индии
739 8

Радослав Сикорский раскритиковал политику Кремля и посоветовал Индии не доверять Путину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский советует Индии не доверять Путину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 января публично предостерег Индию от доверия к России, подчеркнув системное нарушение Москвой международных договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении главы польского МИД на литературном фестивале в городе Джайпур, о котором информирует Польское радио.

  • Сикорский подчеркнул, что Россия продолжает войну против Украины, несмотря на подписанные международные соглашения и собственные публичные обязательства, а политика Кремля основана на обмане и насилии.

Заявления Сикорского 

Глава польской дипломатии обратил внимание на лицемерие российского руководства в отношениях с Украиной. Он напомнил, что после распада СССР Киев отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности, которые впоследствии были грубо нарушены.

"Путин называет украинцев братьями, а потом убивает их, несмотря на подписанные договоры о границах", - заявил Сикорский.

Польша заявляет о глобальных рисках

Министр также подчеркнул, что гибридная война России выходит далеко за пределы киберпространства. Речь идет о саботаже, поджогах, диверсиях и инцидентах с беспилотниками. Сикорский упомянул и о проявлениях государственного терроризма, в частности взрывах на железнодорожной инфраструктуре в Польше.

Отдельно он предостерег Индию от усиления сотрудничества с Москвой на фоне ее сближения с Пекином. По словам министра, Россия все больше зависит от Китая, в то же время способствует глобальной нестабильности, передавая ракетные технологии Северной Корее.

Напомним, заявления Сикорского прозвучали на фоне активизации контактов между Россией и Индией в сфере обороны и экономики.

Индия (508) Польша (9129) россия (98697) Сикорский Радослав (519) война в Украине (7510)
Монді впевнений, що на півторамільярдну Індію без спільного кордону русня не полізе.
18.01.2026 21:12 Ответить
Ну на всяку міцну і тугу сраку завжди знайдеться крепкий болт. І ту ж півторамільярдну Індію можна викосити наприклад бактеріологічною зброєю. Те ж саме зробити з Китаєм. Чим бактеріологічна зброя гірша від ядерної зброї?
18.01.2026 22:28 Ответить
Нижчі касти індусів самі по собі - бактеріологічна зброя + тотальний імунітет.
18.01.2026 22:31 Ответить
Як казав один мудрий воєначальник, перетвори перевагу ворога на його мінус і ти виграєш війну
18.01.2026 22:33 Ответить
Недолік бактеріологічної зброї: вона неодмінно наносить удар у відповідь. Тому її зараз не застосовують.
18.01.2026 22:36 Ответить
DW
Під час візиту канцлера ФРН Мерца до Індії підписано та анонсовано 27 угод і декларацій про наміри. Дочірня компанія Thyssenkrupp розраховує отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів.

Tак, міністерства оборони ФРН та Індії уклали декларацію про наміри щодо розширення співпраці між профільними галузями. Airbus Defence вже працює на індійському ринку, а дочірня компанія Thyssenkrupp у сфері озброєнь TKMS розраховує до кінця березня отримати в Індії замовлення на будівництво шести підводних човнів з опцією ще на три. Наразі Індія значною мірою залежить від постачань озброєнь з РФ.
18.01.2026 21:16 Ответить
ці мавпи ще самі надурять кацапів
18.01.2026 21:16 Ответить
про це йдеться у виступі глави польського МЗС на літературному фестивалі в місті Джайпур Джерело: https://censor.net/ua/n3596052

Краще б обговорив історичність книг Сенкевича, особливості екранізації "Соляріса" Лема або "Відьмака" Саповського.
18.01.2026 21:39 Ответить
 
 