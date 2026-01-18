РУС
Новости Отношения Украины и Чехии
В Чехии раскритиковали президента Павела за слова о поставках самолетов Украине без согласования с правительством

МИД раскритиковал позицию президента Павела по поставкам самолетов Украине

В Министерстве иностранных дел Чехии раскритиковали заявление президента Петра Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в материалах Укрінформ со ссылкой на выступление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки на чешском телевидении.

Во время программы ведущий обратил внимание на слова чешского главы, которые тот озвучил во время визита в Киев. Речь шла о возможности передачи Украине нескольких малых самолетов для противодействия российским дронам, а также систем раннего предупреждения и генераторов.

Позиция МИД Чехии относительно заявления президента

Представитель МИД подчеркнул, что глава государства не проводил консультаций с правительством и партнерами по коалиции перед публичными заявлениями. По его словам, такие инициативы не относятся к компетенции президента и должны согласовываться на уровне исполнительной власти.

"Он не тот, кто должен говорить, обещать или договариваться о подобных вещах. Делать такие заявления для СМИ без диалога с правительством — действительно очень контрпродуктивно", — заявил Мацинка.

Визит Павела в Украину

Глава чешского МИД признал, что во время его визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.

Ранее президент Павел сообщил, что Чехия может передать Украине самолеты, способные сбивать беспилотники, а также заявил о поставках около половины боеприпасов для нужд ВСУ.

Топ комментарии
+20
Україна виграла для Європи час осмислити все і переоцінити реальні наміри Росії.
Сьогодні Україна виграє для Європи час на переозброєння і підготовку до можливої великої континентальної війни.
Ціна за кожну хвилину цього часу "на роздуми" страшна і вимірюється життями українських військових, цивільних, знищеними містами й окупованими територіями.
Це не цифри і не статистика, це конкретні імена й люди, це похорони і сльози кожного дня.
18.01.2026 19:21 Ответить
+13
Європа осмислює діаметрально протилежне. Зараз кожні вибори в кожній країні Європи загрожують приходом до влади прокацапських повій. Це якийсь треш.
18.01.2026 19:24 Ответить
+10
Ось вам і літаки і гарантії безпеки. На що Україна має надію підписуючи гарантії безпеки якщо до влади в Європі прийдуть неонацисти- *************?
18.01.2026 19:30 Ответить
18.01.2026 19:21 Ответить
Європа осмислює діаметрально протилежне. Зараз кожні вибори в кожній країні Європи загрожують приходом до влади прокацапських повій. Це якийсь треш.
18.01.2026 19:24 Ответить
Усе залежить від тлумачення метафоричних висловів. У першому вислові мова йде про відповідальних людей, у другому - таки справді про "осіб з пониженою соціальною відповідальністю".
18.01.2026 20:33 Ответить
Та вчора питання відразу виникли до такої заяви з таким то урядом. Павел просто виявився пи₴доболом. А ще офіцер.🥴
18.01.2026 19:21 Ответить
А уряду нагуя літаки? - з ким збирається воювати?
18.01.2026 19:21 Ответить
Ну все, по раділи і досить. Павел зробив те що українці ******* більше всього, а саме локшину та потужні заяви, всі дякували передякували кричали :" русін швайн здавайся..." Але нажаль заяви, заявами, а бюрократію не обдуриш. І так завжди. Та головне красиво було. 😸 . Не те що корейці чи іранці мовчки передають, а китайці ще й ************. Лохи якісь😸. Все має бути красиво, потужно, сильно і ТД.. воно може і не здійснитися але повино виглядати ефектно 😸.
18.01.2026 19:26 Ответить
18.01.2026 19:30 Ответить
Добре, що зеленський вчасно підписав з чехами "безпекову угоду"...
18.01.2026 19:40 Ответить
Если это не в компетенции Павла, он не должен был раздавать самолеты. Почему они все такие недоумки.
18.01.2026 19:43 Ответить
Наука на таке питання відповіді не має.
18.01.2026 20:25 Ответить
как самокритично!
18.01.2026 20:35 Ответить
 
 