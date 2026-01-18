В Чехии раскритиковали президента Павела за слова о поставках самолетов Украине без согласования с правительством
В Министерстве иностранных дел Чехии раскритиковали заявление президента Петра Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в материалах Укрінформ со ссылкой на выступление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки на чешском телевидении.
Во время программы ведущий обратил внимание на слова чешского главы, которые тот озвучил во время визита в Киев. Речь шла о возможности передачи Украине нескольких малых самолетов для противодействия российским дронам, а также систем раннего предупреждения и генераторов.
Позиция МИД Чехии относительно заявления президента
Представитель МИД подчеркнул, что глава государства не проводил консультаций с правительством и партнерами по коалиции перед публичными заявлениями. По его словам, такие инициативы не относятся к компетенции президента и должны согласовываться на уровне исполнительной власти.
"Он не тот, кто должен говорить, обещать или договариваться о подобных вещах. Делать такие заявления для СМИ без диалога с правительством — действительно очень контрпродуктивно", — заявил Мацинка.
Визит Павела в Украину
Глава чешского МИД признал, что во время его визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.
Ранее президент Павел сообщил, что Чехия может передать Украине самолеты, способные сбивать беспилотники, а также заявил о поставках около половины боеприпасов для нужд ВСУ.
- Напомним, 16 января Петр Павел прибыл в Киев с рабочим визитом, а перед этим посетил Львовскую область.
Сьогодні Україна виграє для Європи час на переозброєння і підготовку до можливої великої континентальної війни.
Ціна за кожну хвилину цього часу "на роздуми" страшна і вимірюється життями українських військових, цивільних, знищеними містами й окупованими територіями.
Це не цифри і не статистика, це конкретні імена й люди, це похорони і сльози кожного дня.