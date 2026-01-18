У Чехії розкритикували президента Павела за слова про постачання літаків Україні

У Міністерстві закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в матеріалах Укрінформу з посиланням на виступ міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки на чеському телебаченні.

Під час програми ведучий звернув увагу на слова чеського глави, які той озвучив під час візиту до Києва. Йшлося про можливість передачі Україні кількох малих літаків для протидії російським дронам, а також систем раннього попередження і генераторів.

Читайте: Шість наданих Чехією когенераційних установок працюють на Харківщині, ще дві – в процесі підключення, - Свириденко

Позиція МЗС Чехії щодо заяви президента

Представник МЗС наголосив, що глава держави не проводив консультацій з урядом і партнерами по коаліції перед публічними заявами. За його словами, такі ініціативи не належать до компетенції президента і мають узгоджуватися на рівні виконавчої влади.

"Він не є тим, хто повинен говорити, обіцяти чи домовлятися про подібні речі. Робити такі заяви для ЗМІ без діалогу з урядом — справді дуже контрпродуктивно", — заявив Мацінка.

Також читайте: Чехія ніколи не відправлятиме своїх військових в Україну, - прем’єр Бабіш

Візит Павела до України

Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.

Раніше президент Павел повідомив, що Чехія може передати Україні літаки, здатні збивати безпілотники, а також заявив про постачання близько половини боєприпасів для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, 16 січня Петр Павел прибув до Києва з робочим візитом, а перед цим відвідав Львівську область.

Також читайте: Прем’єр Чехії не планує найближчим часом їхати до Києва