У Чехії розкритикували президента Павела за слова про постачання літаків Україні

МЗС розкритикували позицію президенат Павела за постачання Україні літаків

У Міністерстві закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в матеріалах Укрінформу з посиланням на виступ міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки на чеському телебаченні.

Під час програми ведучий звернув увагу на слова чеського глави, які той озвучив під час візиту до Києва. Йшлося про можливість передачі Україні кількох малих літаків для протидії російським дронам, а також систем раннього попередження і генераторів.

Позиція МЗС Чехії щодо заяви президента

Представник МЗС наголосив, що глава держави не проводив консультацій з урядом і партнерами по коаліції перед публічними заявами. За його словами, такі ініціативи не належать до компетенції президента і мають узгоджуватися на рівні виконавчої влади.

"Він не є тим, хто повинен говорити, обіцяти чи домовлятися про подібні речі. Робити такі заяви для ЗМІ без діалогу з урядом — справді дуже контрпродуктивно", — заявив Мацінка.

Візит Павела до України

Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.

Раніше президент Павел повідомив, що Чехія може передати Україні літаки, здатні збивати безпілотники, а також заявив про постачання близько половини боєприпасів для потреб ЗСУ.

Топ коментарі
+33
Україна виграла для Європи час осмислити все і переоцінити реальні наміри Росії.
Сьогодні Україна виграє для Європи час на переозброєння і підготовку до можливої великої континентальної війни.
Ціна за кожну хвилину цього часу "на роздуми" страшна і вимірюється життями українських військових, цивільних, знищеними містами й окупованими територіями.
Це не цифри і не статистика, це конкретні імена й люди, це похорони і сльози кожного дня.
18.01.2026 19:21 Відповісти
+23
Європа осмислює діаметрально протилежне. Зараз кожні вибори в кожній країні Європи загрожують приходом до влади прокацапських повій. Це якийсь треш.
18.01.2026 19:24 Відповісти
+16
Ось вам і літаки і гарантії безпеки. На що Україна має надію підписуючи гарантії безпеки якщо до влади в Європі прийдуть неонацисти- *************?
18.01.2026 19:30 Відповісти
Україна виграла для Європи час осмислити все і переоцінити реальні наміри Росії.
Сьогодні Україна виграє для Європи час на переозброєння і підготовку до можливої великої континентальної війни.
Ціна за кожну хвилину цього часу "на роздуми" страшна і вимірюється життями українських військових, цивільних, знищеними містами й окупованими територіями.
Це не цифри і не статистика, це конкретні імена й люди, це похорони і сльози кожного дня.
18.01.2026 19:21 Відповісти
Європа осмислює діаметрально протилежне. Зараз кожні вибори в кожній країні Європи загрожують приходом до влади прокацапських повій. Це якийсь треш.
18.01.2026 19:24 Відповісти
Усе залежить від тлумачення метафоричних висловів. У першому вислові мова йде про відповідальних людей, у другому - таки справді про "осіб з пониженою соціальною відповідальністю".
18.01.2026 20:33 Відповісти
"За словами Павела, надання чотирьох літаків L-159 з 24, які має армія, є прийнятним рівнем ризику.

"Звичайно, це питання має обговорити уряд, але я бачу в цьому не тільки можливість значно допомогти Україні, а й надзвичайну можливість для Чеської Республіки", - зазначив глава держави.

Якщо літаки виявляться ефективними в протидії безпілотникам, на думку президента, це буде найкращою рекомендацією для їхнього виробника, компанії Aero Vodochody. Можна очікувати, що тоді інші країни зацікавляться цими літаками."
18.01.2026 22:36 Відповісти
Та вчора питання відразу виникли до такої заяви з таким то урядом. Павел просто виявився пи₴доболом. А ще офіцер.🥴
18.01.2026 19:21 Відповісти
А уряду нагуя літаки? - з ким збирається воювати?
18.01.2026 19:21 Відповісти
Ну все, по раділи і досить. Павел зробив те що українці ******* більше всього, а саме локшину та потужні заяви, всі дякували передякували кричали :" русін швайн здавайся..." Але нажаль заяви, заявами, а бюрократію не обдуриш. І так завжди. Та головне красиво було. 😸 . Не те що корейці чи іранці мовчки передають, а китайці ще й ************. Лохи якісь😸. Все має бути красиво, потужно, сильно і ТД.. воно може і не здійснитися але повино виглядати ефектно 😸.
18.01.2026 19:26 Відповісти
Ось вам і літаки і гарантії безпеки. На що Україна має надію підписуючи гарантії безпеки якщо до влади в Європі прийдуть неонацисти- *************?
18.01.2026 19:30 Відповісти
Добре, що зеленський вчасно підписав з чехами "безпекову угоду"...
18.01.2026 19:40 Відповісти
Если это не в компетенции Павла, он не должен был раздавать самолеты. Почему они все такие недоумки.
18.01.2026 19:43 Відповісти
Наука на таке питання відповіді не має.
18.01.2026 20:25 Відповісти
как самокритично!
18.01.2026 20:35 Відповісти
В 1938 році Європа кинула напризволяще Чехію і віддала її Гітлеру! Чехи добре запам'ятали урок і тепер хочуть кинути Україну...
18.01.2026 21:32 Відповісти
У чехів коротка пам'ять?
18.01.2026 21:34 Відповісти
не у всіх. Навіть більшість з тих, хто проголосував за коаліцію Бабіша - за допомогу Україні.
Порівняй з нашою ситуацією: половина з 73/43%зебілів не бажають капітуляції перед касапами і всіляко боронять Україну. А чому так голосували - то вже інша справа. ІМНО: вплив моди "а давай все ще раз поміняєм навиворіт"
19.01.2026 02:38 Відповісти
 
 