У Чехії розкритикували президента Павела за слова про постачання літаків Україні
У Міністерстві закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це йдеться в матеріалах Укрінформу з посиланням на виступ міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки на чеському телебаченні.
Під час програми ведучий звернув увагу на слова чеського глави, які той озвучив під час візиту до Києва. Йшлося про можливість передачі Україні кількох малих літаків для протидії російським дронам, а також систем раннього попередження і генераторів.
Позиція МЗС Чехії щодо заяви президента
Представник МЗС наголосив, що глава держави не проводив консультацій з урядом і партнерами по коаліції перед публічними заявами. За його словами, такі ініціативи не належать до компетенції президента і мають узгоджуватися на рівні виконавчої влади.
"Він не є тим, хто повинен говорити, обіцяти чи домовлятися про подібні речі. Робити такі заяви для ЗМІ без діалогу з урядом — справді дуже контрпродуктивно", — заявив Мацінка.
Візит Павела до України
Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.
Раніше президент Павел повідомив, що Чехія може передати Україні літаки, здатні збивати безпілотники, а також заявив про постачання близько половини боєприпасів для потреб ЗСУ.
- Нагадаємо, 16 січня Петр Павел прибув до Києва з робочим візитом, а перед цим відвідав Львівську область.
Сьогодні Україна виграє для Європи час на переозброєння і підготовку до можливої великої континентальної війни.
Ціна за кожну хвилину цього часу "на роздуми" страшна і вимірюється життями українських військових, цивільних, знищеними містами й окупованими територіями.
Це не цифри і не статистика, це конкретні імена й люди, це похорони і сльози кожного дня.
"Звичайно, це питання має обговорити уряд, але я бачу в цьому не тільки можливість значно допомогти Україні, а й надзвичайну можливість для Чеської Республіки", - зазначив глава держави.
Якщо літаки виявляться ефективними в протидії безпілотникам, на думку президента, це буде найкращою рекомендацією для їхнього виробника, компанії Aero Vodochody. Можна очікувати, що тоді інші країни зацікавляться цими літаками."
Порівняй з нашою ситуацією: половина з 73/43%зебілів не бажають капітуляції перед касапами і всіляко боронять Україну. А чому так голосували - то вже інша справа. ІМНО: вплив моди "а давай все ще раз поміняєм навиворіт"