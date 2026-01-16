Шість наданих Чехією когенераційних установок працюють на Харківщині, ще дві – в процесі підключення, - Свириденко

Чеська допомога в дії: Харківщина отримує власні міні-електростанції

У п'ятницю, 16 січня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Чехії Петром Павелом під час його візиту до України.

Допомога від Чехії 

Свириденко подякувала Чехії за надану підтримку українській армії, гуманітарну допомогу та реалізацію проєктів з відбудови України.

За словами прем'єрки, у межах Ukraine Facility Чехія продовжить модернізацію українських лікарень, насамперед у прифронтових областях.

"Шість чеських когенераційних установок загальною потужністю 1,45 МВт працюють на Харківщині і забезпечують безперебійне теплопостачання Чугуєва. Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні", - розповіла глава уряду.

Угода про співробітництво

Крім цього, Свириденко розповіла, що найближчим часом Україна і Чехія планують підписати міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво, яка взаємно посилить наші держави.

"Ми маємо вже напрацьовані формати, які довели свою ефективність, зокрема спільні консультації урядів та міжурядова комісія з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва", - додала глава уряду.

Топ коментарі
+8
Ти ще геолокацію виклади , сосна тупа..
16.01.2026 21:28 Відповісти
+8
А придбати хоть декілька могли за двушечки на мацкву? Подарунків чекали від чехів . Мародери, зелена мерзота
16.01.2026 21:37 Відповісти
+5
За ті двушечки можна було би придбати сотню як мінімум таких установок, розкидати по Україні і все, децентралізація єнергії і тепла майже готова
16.01.2026 22:15 Відповісти
Тобто для Києва не робиться *****?
16.01.2026 21:24 Відповісти
Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні", - розповіла глава уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3595861
Є підозра що їх вже немає. В взагалі не забагато з 6 дві на міську раду?
16.01.2026 21:28 Відповісти
Ой вибачте з 8, та сутність не міняється
16.01.2026 21:29 Відповісти
Живем з генераторів.. Наступний крок в норах???
16.01.2026 22:14 Відповісти
Ти ще геолокацію виклади , сосна тупа..
16.01.2026 21:28 Відповісти
Геолокацию теперь укажут местные ждуны
17.01.2026 00:37 Відповісти
А придбати хоть декілька могли за двушечки на мацкву? Подарунків чекали від чехів . Мародери, зелена мерзота
16.01.2026 21:37 Відповісти
Дай координати,сестра! Кацапам не видно!
16.01.2026 21:43 Відповісти
По ходу, преЗедент не в курсі, чому на Харьківщині краще ніж на Київщині !
16.01.2026 21:46 Відповісти
За ті двушечки можна було би придбати сотню як мінімум таких установок, розкидати по Україні і все, децентралізація єнергії і тепла майже готова
16.01.2026 22:15 Відповісти
обстріли посилюються: Пре3идент України "підсвітив" Xарків
дякую, дуже дякую
тепер ця тринда конкрети3у , що шукати окупантам
от нафіга це ка3ати на широкий 3агал?
16.01.2026 22:22 Відповісти
І от нах...віщо про це базікати?
Чи втебе срака чешеться коли пелька стулена?
Кончене якесь...
16.01.2026 22:54 Відповісти
Координати не забудьте написати
16.01.2026 22:58 Відповісти
Я думаю вже майже кожен допетрав коли з'являється членограй в ефірі про те що скоро буде ракетний удар і оця сосна як в унісон про те скільки поставили цих установок, що це кляті зрадники України але вони чомусь залишаються на своїх посадах
16.01.2026 23:10 Відповісти
А в Одессе их получили от японцев еще в прошлом году. Еще не одну не подключили.
зато труханов генераторы помученные по гуманитарке раздал своим любовницам.
16.01.2026 23:14 Відповісти
І скільки там генераторів? (тобто, коханок)
16.01.2026 23:54 Відповісти
Кончені тварюки
17.01.2026 04:54 Відповісти
Свириденчісі б заткнути пельку і не наводити ракети на енергетичні об'єкти, хоча де розум а де вона.
17.01.2026 08:57 Відповісти
 
 