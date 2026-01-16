Шість наданих Чехією когенераційних установок працюють на Харківщині, ще дві – в процесі підключення, - Свириденко

У п'ятницю, 16 січня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із президентом Чехії Петром Павелом під час його візиту до України.

Про це очільниця уряду повідомила у телеграм.

Допомога від Чехії

Свириденко подякувала Чехії за надану підтримку українській армії, гуманітарну допомогу та реалізацію проєктів з відбудови України.

За словами прем'єрки, у межах Ukraine Facility Чехія продовжить модернізацію українських лікарень, насамперед у прифронтових областях.

"Шість чеських когенераційних установок загальною потужністю 1,45 МВт працюють на Харківщині і забезпечують безперебійне теплопостачання Чугуєва. Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні", - розповіла глава уряду.

Угода про співробітництво

Крім цього, Свириденко розповіла, що найближчим часом Україна і Чехія планують підписати міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво, яка взаємно посилить наші держави.

"Ми маємо вже напрацьовані формати, які довели свою ефективність, зокрема спільні консультації урядів та міжурядова комісія з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва", - додала глава уряду.

