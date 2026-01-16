24 генератори для житлових кварталів підключили на лівому березі Києва, - Свириденко

Наразі тривають відновлювальні роботи, проте їх ускладнюють важкі погодні умови та морози.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація", - розповіла прем'єрка.

Комендантська година

Свириденко нагадала, що на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.

Пальне

За словами глави уряду, запасів у державі достатньо на найближчі 20 днів. Триває робота з поповнення запасів.

Імпорт електроенергії

"Уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз" та АТ "Українська оборонна промисловість" повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом електроенергії.

Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність в мережу", - зазначила прем'єр-міністерка.

Підтримка бізнесу

"Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови. Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури.

Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок - без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП", - пише глава уряду.

Працює також лінія 112, оператори якої прийняли вже понад 4 000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей.

