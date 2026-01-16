24 генератори для житлових кварталів підключили на лівому березі Києва, - Свириденко
Наразі тривають відновлювальні роботи, проте їх ускладнюють важкі погодні умови та морози.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.
ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація", - розповіла прем'єрка.
Комендантська година
Свириденко нагадала, що на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.
Пальне
За словами глави уряду, запасів у державі достатньо на найближчі 20 днів. Триває робота з поповнення запасів.
Імпорт електроенергії
"Уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз" та АТ "Українська оборонна промисловість" повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом електроенергії.
Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність в мережу", - зазначила прем'єр-міністерка.
Підтримка бізнесу
"Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови. Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури.
Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок - без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП", - пише глава уряду.
Працює також лінія 112, оператори якої прийняли вже понад 4 000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей.
Що передувало?
- Відомо, що у Києві станом на 16 січня без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок.
- У школах столиці продовжили канікули до 1 лютого.
- Західні видання пишуть, що ударами по енергооб’єктах Росія хоче зробити Київ непридатним для життя.
- Уряд відніс багатоквартирні будинки з електричним опаленням до критичної інфраструктури, тому там не буде відключень. Виняток - аварійні ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одна надія, що в цих генераторів є захист від перевантаження.
От щоби що? Ті, кому їх встановили, і так допетрять, що в них з'явилось світло, а ще їм глибоко до сраки, звідки воно - з новітньої котельні, що працює на пердячому газі, чи то кацапських полонених підрядили крутити динамо-машину!
Навіть якщо забути українську вату, яка вже хрюкає чистою москальською мовою "опять свой кієв подключілі, а на всю Украіну ім насрать!".
Зараз агенти повипитують в ідіотів або у колаборантов-понаєхов з москворотих ісконна рузкіх зємєль, де понаставили ті генератори, і по них прилетить по 20 шахедів. Чому по 20? Бо більшість зіб'ють, але вистачить одного влучання, щоб того генератора не стало.
Показуха - наше всьо.