УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20189 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
2 302 19

24 генератори для житлових кварталів підключили на лівому березі Києва, - Свириденко

Ситуація зі світлом на лівому березі Києва

Наразі тривають відновлювальні роботи, проте їх ускладнюють важкі погодні умови та морози.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація", - розповіла прем'єрка.

Комендантська година

Свириденко нагадала, що на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.

Пальне

За словами глави уряду, запасів у державі достатньо на найближчі 20 днів. Триває робота з поповнення запасів.

Імпорт електроенергії

"Уряд створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз" та АТ "Українська оборонна промисловість" повинні терміново забезпечити не менше 50% від власного споживання імпортом електроенергії.

Це допоможе вивільнити додаткову електричну потужність в мережу", - зазначила прем'єр-міністерка.

Підтримка бізнесу

"Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови. Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури.

Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок - без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП", - пише глава уряду.

Працює також лінія 112, оператори якої прийняли вже понад 4 000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей.

Що передувало?

Автор: 

Київ (20604) енергетика (3718) Свириденко Юлія (851) відключення світла (1667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Закрийте нарешті свої брехливі *******,мразота зелена,зробіть і промовчте,паскуди.
показати весь коментар
16.01.2026 15:58 Відповісти
+3
Лівий берег це відчув. Дякуємо!
показати весь коментар
16.01.2026 15:54 Відповісти
+1
це сарказм чи в реалі ?
показати весь коментар
16.01.2026 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лівий берег це відчув. Дякуємо!
показати весь коментар
16.01.2026 15:54 Відповісти
це сарказм чи в реалі ?
показати весь коментар
16.01.2026 15:59 Відповісти
Реально.
показати весь коментар
16.01.2026 16:07 Відповісти
Брехня. У нашому районі жодного
показати весь коментар
16.01.2026 16:14 Відповісти
Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.
показати весь коментар
16.01.2026 16:21 Відповісти
Закрийте нарешті свої брехливі *******,мразота зелена,зробіть і промовчте,паскуди.
показати весь коментар
16.01.2026 15:58 Відповісти
А хто ж тебе тоді похвалить-треба показати бурхливу діяльність.
показати весь коментар
16.01.2026 16:10 Відповісти
Частина Одещини повертається до графіків відключень світла
показати весь коментар
16.01.2026 16:02 Відповісти
Графіки це вже добре. В Києві кілька тижнів позапланові на 5-6 годин в день зі світлом.
показати весь коментар
16.01.2026 16:15 Відповісти
А шо це за "спеціальна ціна" 19000 за кубометр газу?
показати весь коментар
16.01.2026 16:06 Відповісти
Може за 1000куб
показати весь коментар
16.01.2026 16:12 Відповісти
У нас вже тиждень вмикають вночі десь о 2й до і до ранку, а потім вимикають до наступного ранку.. (Х.Ш, інститут хімії)..
показати весь коментар
16.01.2026 16:31 Відповісти
А ти тут до чого, або хоч щось робити потрібно, а то нудно сидіти в кріслі, от і дала команду розповісти як я працюю
показати весь коментар
16.01.2026 16:44 Відповісти
ЮРТЫ ЕСТЬ, ТЕПЕРЬ СОБАК В УПРЯЖКИ ДАВАЙТЕ !)
показати весь коментар
16.01.2026 16:58 Відповісти
Треба ж ще попередити споживачів, щоб обігрівачі на вмикали, бо пздць буде генераторам.
показати весь коментар
16.01.2026 17:22 Відповісти
А їх візьмуть та й послухають. Дідька лисого, всі відразу ж біжать вмикати все, що заманеться.
Одна надія, що в цих генераторів є захист від перевантаження.
показати весь коментар
16.01.2026 18:04 Відповісти
ХТО ДАСТЬ МЕНІ ВІДПОВІДЬ? В чому "незламність " звичайної палатки,де можна трішки обігритись,чи підзарядити телефон Декалька днів назад запитав в одної "чергової" такої палатки--в чому "незламність" ---одержав відповідь,так то ж зеленській так назвав Тобто всі барани повторюють це,а обгрунтованого пояснення ніхто не ЗНАЄ, А не прстіше назвати---пункт екстренно допомоги,чи палатка для обігріву іт.інш. Чи ми продовжуємо квартал95?
показати весь коментар
16.01.2026 18:00 Відповісти
Ніколи не розумів - нащо про це повідомляти?
От щоби що? Ті, кому їх встановили, і так допетрять, що в них з'явилось світло, а ще їм глибоко до сраки, звідки воно - з новітньої котельні, що працює на пердячому газі, чи то кацапських полонених підрядили крутити динамо-машину!

Навіть якщо забути українську вату, яка вже хрюкає чистою москальською мовою "опять свой кієв подключілі, а на всю Украіну ім насрать!".
Зараз агенти повипитують в ідіотів або у колаборантов-понаєхов з москворотих ісконна рузкіх зємєль, де понаставили ті генератори, і по них прилетить по 20 шахедів. Чому по 20? Бо більшість зіб'ють, але вистачить одного влучання, щоб того генератора не стало.

Показуха - наше всьо.
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
Кличко поставив, Свириденко пропіарилась.
показати весь коментар
16.01.2026 20:36 Відповісти
 
 