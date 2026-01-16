Вчора було споживання на рівні 18 ГВт, а у нас були можливості - близько 11 ГВт, - Зеленський

Яка ситуація в енергетиці? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня відновлює пошкоджені об'єкти енергетики.

Про це він сказав на пресконференції із лідером Чехії Петром Павелом, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення йде після кожного удару. У нас велика кількість бригад, але вони все самі не можуть. Це комплексний захист та робота. Щоденно працює ППО, мобільні вогневі групи, системи перехоплювачів, багато всього", - сказав він.

Щоденно йде відновлення не тільки станцій, а й можливості збільшувати імпорт, які також руйнуються під час щоденних атак.

"Вчора споживання було великим, десь 18 ГВт, а у нас були можливості 11 з чимось. Кожного дня щось відновлюється.

Конкретно, де відновлюється, не говоритиму. Тільки хтось щось каже, вилазить в соцмережах, телеграмах - туди б'ють знову й знову", - додав глава держави.

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Зеленський Володимир (27545) енергетика (3718) відключення світла (1667)
Топ коментарі
А повірь бо ************* лідор не спіздить.
16.01.2026 14:31 Відповісти
а де той мульон гигават яки ти обяіцяв?? Падлюка брехлива
16.01.2026 14:37 Відповісти
Про міндіча і цукермана президенту Чехії не розповідав? Як ''двушку'' возили на москву не розповідав?
16.01.2026 14:44 Відповісти
Откуда можно знать, что нужно было 18, если могли дать (замерять соответственно) только 11?
16.01.2026 14:25 Відповісти
А повірь бо ************* лідор не спіздить.
16.01.2026 14:31 Відповісти
А що скаже нач. штабу Шмигаль-головний енергетик,чи як завжди якусь херню.
16.01.2026 15:03 Відповісти
алібаба з КончаЗаспи написав в телегу
16.01.2026 15:09 Відповісти
А ще треба побільше статей на сайті про електроавтомобілі...
16.01.2026 17:20 Відповісти
Геть не друже з головою, видно що диплом купив. Арифметика за 5 клас
16.01.2026 14:26 Відповісти
Тобто світла повинно бути 11/18 = 61% часу?
Чому тоді його було 10%?
16.01.2026 14:27 Відповісти
У вас дивні розрахунки. Вочевидь, 18ГВт було з урахуванням відключеннь.
16.01.2026 14:36 Відповісти
Ну тоді 7 ГВт живились святою водою.
16.01.2026 14:40 Відповісти
Або 7ГВт закупалися в ЄС, наприклад? Я, насправді, хз, що мав на увазі Зеля - мені здається, він сам не завжди розуміє, що каже, але інтерпретації можуть бути різні.
16.01.2026 14:48 Відповісти
16.01.2026 14:50 Відповісти
ДО ТЕБЕ якось було краще ні?
16.01.2026 14:29 Відповісти
Чи до кацапських ударів? Чи це все ж таки Зеля бомбардує українські ТЕЦ?
16.01.2026 14:37 Відповісти
всього лиш його кращі дружки шлють двушечки в Москву щоб їм було на що робити ракети і передає список важливих обєктів ПО ЯКИМ ТОЧНО НЕ МОЖНА БИТИ.....а так норм
16.01.2026 14:44 Відповісти
16.01.2026 14:32 Відповісти
Зєля гіга-ватник
16.01.2026 14:34 Відповісти
Всі "призначенці" Зєлєнского крадуть бюджетні кошти. Він їх для цього призначає. Назвіть хоча б одного чи одну порядну людину з кола його призначенців. Таких нема. Навіть ті які сьогодні "вважаються" непідсудними завтра втечуть як злодії...
16.01.2026 14:34 Відповісти
а де той мульон гигават яки ти обяіцяв?? Падлюка брехлива
16.01.2026 14:37 Відповісти
Про міндіча і цукермана президенту Чехії не розповідав? Як ''двушку'' возили на москву не розповідав?
16.01.2026 14:44 Відповісти
Докинь ті 4, що ти обіцяв
16.01.2026 14:48 Відповісти
Не відновиш буде кіпіш. Все на грані.
16.01.2026 14:49 Відповісти
буратінка,, давай про шашлики; про гігавати--сумно дуже.
16.01.2026 14:51 Відповісти
Афігєть!
Зе!гундос, щей інженер електрик.
Талановита башка зелена.
То, це з урахуванням того особистого гігавата від зе!поца?
16.01.2026 14:53 Відповісти
а ці 11гігават це вже з гігаватом Зеленського, чи без нього?
москалі цього року собі набудували +7гігават, поки ви там блєлгород виносите.
а у нас гундосікі
16.01.2026 14:55 Відповісти
7 гігават це внесок Міндіча, я правильно розумію?
16.01.2026 15:16 Відповісти
Агов.... Володя Зеленський.....
А ти пробував не красти.?
Ти спробуй.
Можливо в тебе вийде....
Ну і ''двушку на москву'' можливо не потрібно відправляти...
16.01.2026 15:36 Відповісти
Клоун як завжди прогундомсив і пішло далі мародерити
16.01.2026 15:59 Відповісти
А чому тоді світло вирубали так ніби виробництво 6 ГВт (16 год. не має, 8 - є, і то мабуть не гірший варіант), чи для когось наібалово? А в когось було навіть гірше, то мабуть відняти - ще 2 ГВт, то де ці 7 ГВт ділись?
16.01.2026 16:04 Відповісти
А винуватий Клично, бо "можна було краще підготуватись".
16.01.2026 16:07 Відповісти
ГигаВатник.
16.01.2026 16:19 Відповісти
С#ка, він вже електрик!
Ну не й#п твою?
16.01.2026 17:32 Відповісти
Мівіну запарював???
16.01.2026 18:21 Відповісти
Примушення до угод по капітуляції.
16.01.2026 18:46 Відповісти
Ну і де твої обісцяні гігавати?
16.01.2026 19:39 Відповісти
Обкурене чмо явно не в темі, врешті як у всьому іншому. Мудаку не дали папірчика і воно меле що на голову налізе.
16.01.2026 20:38 Відповісти
Надягнути зеленому вовняний светр,в народу видати ********* палки...в електрики всім вистачить.
16.01.2026 22:18 Відповісти
Відновлювати "легше" багато разів,ніж захистити один раз і назавжди.❤️🇺🇦❤️
17.01.2026 09:25 Відповісти
 
 