Вчора було споживання на рівні 18 ГВт, а у нас були можливості - близько 11 ГВт, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня відновлює пошкоджені об'єкти енергетики.

Про це він сказав на пресконференції із лідером Чехії Петром Павелом, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення йде після кожного удару. У нас велика кількість бригад, але вони все самі не можуть. Це комплексний захист та робота. Щоденно працює ППО, мобільні вогневі групи, системи перехоплювачів, багато всього", - сказав він.

Щоденно йде відновлення не тільки станцій, а й можливості збільшувати імпорт, які також руйнуються під час щоденних атак.

"Вчора споживання було великим, десь 18 ГВт, а у нас були можливості 11 з чимось. Кожного дня щось відновлюється.

Конкретно, де відновлюється, не говоритиму. Тільки хтось щось каже, вилазить в соцмережах, телеграмах - туди б'ють знову й знову", - додав глава держави.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".

