У Києві визначено чергові цілодобові аптеки на випадок відсутності електрики, - КМДА

У Києві на випадок тривалої відсутності електропостачання визначили перелік чергових аптечних пунктів, які працюватимуть 24/7.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Шість аптечних пунктів комунального підприємства "Фармація", розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати пацієнтів та жителів Києва навіть у разі повного знеструмлення міста.

На лівому березі міста цілодобово працюватимуть:

Аптечний пункт № 1 (аптека № 69) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1" (Дарницький район, Харківське шосе, 121);

Аптечний пункт № 3 (аптека № 119) при КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" (Деснянський район, вул. Кубанської України, 10).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого

На правому березі цілодобово працюватимуть:

Аптечний пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" (Оболонський район);

Аптечний пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 6" (Солом’янський район, Медмістечко, вул. Богатирська, 30, корпус 1);

Аптечний пункт № 4 (аптека № 99) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12" (Печерський район, просп. Любомира Гузара, 3);

Аптечний пункт № 1 (аптека № 125) при НДСЛ "Охматдит" (Шевченківський район, вул. Професора Підвисоцького, 4-А);

Аптека № 52 (вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1).

У КМДА радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати