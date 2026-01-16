У Києві визначено чергові цілодобові аптеки на випадок відсутності електрики, - КМДА
У Києві на випадок тривалої відсутності електропостачання визначили перелік чергових аптечних пунктів, які працюватимуть 24/7.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Шість аптечних пунктів комунального підприємства "Фармація", розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати пацієнтів та жителів Києва навіть у разі повного знеструмлення міста.
На лівому березі міста цілодобово працюватимуть:
Аптечний пункт № 1 (аптека № 69) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1" (Дарницький район, Харківське шосе, 121);
Аптечний пункт № 3 (аптека № 119) при КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" (Деснянський район, вул. Кубанської України, 10).
На правому березі цілодобово працюватимуть:
Аптечний пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1" (Оболонський район);
Аптечний пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 6" (Солом’янський район, Медмістечко, вул. Богатирська, 30, корпус 1);
Аптечний пункт № 4 (аптека № 99) при КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12" (Печерський район, просп. Любомира Гузара, 3);
Аптечний пункт № 1 (аптека № 125) при НДСЛ "Охматдит" (Шевченківський район, вул. Професора Підвисоцького, 4-А);
Аптека № 52 (вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1).
У КМДА радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.
