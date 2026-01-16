Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста про засудження ударів "в Україні та Росії".
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навмисні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом. Ці атаки спрямовані на тетор цивільного населення та заподіяння йому страждань", - йдеться в повідомленні.
Цахкна наголосив, що Україна не починала війну, вона захищається і платить за це величезну ціну.
"Агресора та жертву не можна порівнювати. Жертву не можна звинувачувати у наслідках війни", - наголосив він.
Що передувало?
- Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.
- Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, після цієї заяви той філіал АІ припинив своє існування, і є в мене відчуття, що по всьому світу ця контора дуууже зашаталася (принаймні, листівочки свої чорно-жовті вже давно не тицяють по вулицях, майже з того часу).
Але це є яскравим проявом справжнього обличчя всіх цих паразитів!