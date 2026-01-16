Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста про засудження ударів "в Україні та Росії".

Про це він написав у соцмережі Х.

"Навмисні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом. Ці атаки спрямовані на тетор цивільного населення та заподіяння йому страждань", - йдеться в повідомленні.

Цахкна наголосив, що Україна не починала війну, вона захищається і платить за це величезну ціну.

"Агресора та жертву не можна порівнювати. Жертву не можна звинувачувати у наслідках війни", - наголосив він.

