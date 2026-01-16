Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста про засудження ударів "в Україні та Росії".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навмисні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом. Ці атаки спрямовані на тетор цивільного населення та заподіяння йому страждань", - йдеться в повідомленні.

Цахкна наголосив, що Україна не починала війну, вона захищається і платить за це величезну ціну.

"Агресора та жертву не можна порівнювати. Жертву не можна звинувачувати у наслідках війни", - наголосив він.

Що передувало?

  • Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені". Цією заявою організація прирівняла удари по критичній інфраструктурі України до атак на російські підприємства.
  • Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, - "хибною і неприйнятною".

Топ коментарі
Всі ці міжнародні організації - ООН, МАГАТЕ, МКЧХ - розсадники агентури диктатур в т.ч. кацапстану. Якщо Трамп їх розжене, то краще не придумати - дякувати за це діду!
16.01.2026 09:52 Відповісти
***** може сміливо присвоїти звання героя расії цим вилупкам з червоного хреста.
16.01.2026 09:49 Відповісти
Додавати потрібно вже давно - Кремлівський Міжнародний Червоний Хрест Швейцаріїїї, пдри , холуї путінські...Везіть вже цигарки кцпам полоненим...
16.01.2026 09:55 Відповісти
Навіщо, легше по 5 євро дати, на більше воно не тягне
16.01.2026 09:58 Відповісти
Всі ці міжнародні організації - ООН, МАГАТЕ, МКЧХ - розсадники агентури диктатур в т.ч. кацапстану. Якщо Трамп їх розжене, то краще не придумати - дякувати за це діду!
16.01.2026 09:52 Відповісти
Там сидять заробітчани, яки отримують гроші нічого не роблять, а якщо є можливість то ще готові підзаробити
16.01.2026 09:56 Відповісти
Червоний хрест, червоний в назві перемогає
16.01.2026 09:54 Відповісти
Радянскій крєст
16.01.2026 10:24 Відповісти
Додавати потрібно вже давно - Кремлівський Міжнародний Червоний Хрест Швейцаріїїї, пдри , холуї путінські...Везіть вже цигарки кцпам полоненим...
16.01.2026 09:55 Відповісти
Чергова згнивша контора яку "танцює" той хто платить. Взагалі в цьому світі в яку організацію не плюнь- корупція, безпринципність, лицемірство.
16.01.2026 10:42 Відповісти
Я ще не забула отих вилупків з "гамнесті інтернешнл", які після БУЧИ (!!!) розкривали рота, що українські вояки такі ж злочинці, як і російські, бо якийсь загін був помічений влітку розташованим у руїнах школи. Це ж небезпека дітям!!! Ну, така, теоретична... але ж!
Правда, після цієї заяви той філіал АІ припинив своє існування, і є в мене відчуття, що по всьому світу ця контора дуууже зашаталася (принаймні, листівочки свої чорно-жовті вже давно не тицяють по вулицях, майже з того часу).
Але це є яскравим проявом справжнього обличчя всіх цих паразитів!
16.01.2026 13:04 Відповісти
 
 