Червоний Хрест прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на РФ: МЗС України назвало заяву "ганебною"

Глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якій та прирівняла удари по критичній інфраструктурі України з атаками на російські підприємства.

Про це Сибіга написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Заява МКЧХ

Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені".

"Напади, що призводять до непропорційної шкоди для цивільних осіб, зокрема, позбавляють їх доступу до життєво необхідних послуг, як-от світло і тепло, які наразі абсолютно необхідні для виживання, заборонені", - заявила регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер.

Реакція України

Глава МЗС України розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, — "хибною і неприйнятною".

Відтак голову делегації МКЧХ викличуть до МЗС для пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", - заявив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна на відміну від Росії діє в рамках міжнародного гуманітарного права та невіддільного права на самооборону.

За словами Сибіги, репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок заяв, які "відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації".

Він також нагадав про "тривалу нездатність організації" забезпечити систематичний доступ до полонених українських військових та цивільних.

