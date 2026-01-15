Червоний Хрест прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на РФ: МЗС України назвало заяву "ганебною"

Глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якій та прирівняла удари по критичній інфраструктурі України з атаками на російські підприємства.

Заява МКЧХ

Напередодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в соцмережах написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей майже без електропостачання, води та опалення за умов низьких температур в Києві, Дніпрі, Донецьку, Білгороді та інших містах". Ішлося, що такі удари "заборонені".

"Напади, що призводять до непропорційної шкоди для цивільних осіб, зокрема, позбавляють їх доступу до життєво необхідних послуг, як-от світло і тепло, які наразі абсолютно необхідні для виживання, заборонені", - заявила регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масованими ударами по енергооб’єктах хоче зробити Київ непридатним для життя, - NYT

Реакція України

Глава МЗС України розкритикував цей допис та назвав заяву організації "ганебною", а моральну еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, — "хибною і неприйнятною".

Відтак голову делегації МКЧХ викличуть до МЗС для пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", - заявив Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів енергетичну нараду: Будуть рішення для збільшення імпорту електроенергії

  • Очільник МЗС наголосив, що Україна на відміну від Росії діє в рамках міжнародного гуманітарного права та невіддільного права на самооборону.

За словами Сибіги, репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок заяв, які "відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації".

Він також нагадав про "тривалу нездатність організації" забезпечити систематичний доступ до полонених українських військових та цивільних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКЧХ знову став інструментом російської пропаганди, - ГУР

Топ коментарі
Нічого дивногобо червоний хрест це одна з шльондр на викликах з кремля...
15.01.2026 19:14 Відповісти
червоний хрест кончена організацій, повинна взагалі бути випизжена з України
15.01.2026 19:13 Відповісти
Тоб то вони у розпачі відповідають на наші удари?
15.01.2026 19:09 Відповісти
Сибіга! А чи не пора тобі за дЄрмаком.... І я це не про "червоний хрест"!
15.01.2026 19:10 Відповісти
Мстять за то що їх їпали наші козаки колись?
15.01.2026 19:14 Відповісти
Червоний Хрест перетворися у бюрократичну організацію, яка зациклилася не на допомозі людству, а на обслуговуванны самої себе. А завдання таких організацій - забезпечення комфортних умов існування власного апарату...А для цього потрібні ГРОШІ. І їм неважливо, ХТО їм їх дасть...
Проводжу аналогію:
"Нам всегда, везде нужны
Беззубые Щедрины...
И такие Гоголи -
Чтобы нас не трогали...".
15.01.2026 19:17 Відповісти
На тому Хресту вже з 2014 року варто поставити хрест.
15.01.2026 19:48 Відповісти
Яу ще відповідь могли дати цьому кловану.
15.01.2026 19:19 Відповісти
Червоні шлюхи запрацювали.
15.01.2026 19:20 Відповісти
От так таки починаешь розуміти Трампа і його ставлення до подібних організацій.
15.01.2026 19:21 Відповісти
Хрест на червоному хресті.
15.01.2026 19:22 Відповісти
чергова **** з чергового ...стану. Власний досвід - якщо є "стан" в назві країни то це поплічники *****
15.01.2026 19:35 Відповісти
женіть цих дегенератів з України - що б і духу цих мразей не було в Україні!
15.01.2026 20:00 Відповісти
Ми почали першими, а росіяни хоч не хоч відповідають !
15.01.2026 20:04 Відповісти
Здивований, що тільки зараз... Довго ж вони пляді трималися...
15.01.2026 20:34 Відповісти
Прирівнювання ударів по українській енергосистемі (цивільній інфраструктурі) до атак на російські об'єкти - це знаєте відверта спроба поставити знак рівності між агресором і жертвою. Коли організація такого рівня таке робить, вона фактично легітимізує терор. Енергетика України - це тепло в лікарнях та вода в домівках мільйонів цивільних. А енергетика рф - це пальне для танків та електрика для заводів, що виробляють ракети. Невже це комусь не зрозуміло? Як можна це все ставити на одну площину? Нейтральність має допомагати рятувати людей, а не служити ширмою для ігнорування реальності. Висловлюючи ..занепокоєння з обох сторін" і роблячи такі порівняння, Червоний Хрест знімає відповідальність з того, хто розпочав неспровоковану війну. Це вже не нейтральність, а функціональна підтримка агресора, оскільки така риторика розмиває поняття воєнного злочину. Саме МКЧХ вважається ,,охоронцем" Женевських конвенцій. Однак, коли вони ще йдосі не здатні чітко вказати на систематичне нищення критичної інфраструктури України як на спробу геноциду або створення умов, непридатних для життя, вони зраджують власному статуту. Удари по ГЕС та ТЕЦ - це свідомий напад на цивільне населення, що прямо заборонено протоколами, які Червоний Хрест мав би захищати.!!!! Ці панове в своіх теплих кабінетах вже зовсім забули для чого вони там знаходяться? До них і раніше була купа претензій і зауважень, але ця ситуація зараз остаточно демонструє, що МКЧХ перетворився на неповоротку бюрократичну машину, яка більше дбає про свій доступ до кабінетів у москві, ніж про реальний захист прав людини. Організація, яка мала б бути моральним авторитетом, стає об'єктом зневаги через свою нездатність відрізнити оборону від тероризму......
Спроба Червоного Хреста «грати посередині» у війні на винищення - це інтелектуальне та етичне дезертирство, а тому як очикуваний і закономірний результат -повна втрата довіри до МКЧХ з боку українського суспільства. Бо неможливо бути нейтральним між пожежником і підпалювачем, стверджуючи, що ,,обидва використовують вогонь та воду"". Така позиція лише заохочує агресора продовжувати воєнні злочини, відчуваючи безкарність під прикриттям ,,міжнародного занепокоєння"......Історія нажаль нічому дурнів не вчить....
15.01.2026 20:46 Відповісти
Їхня енергетика така ж як і у нас, ми теж міста гасимо, пам'ятаю як в вересні проскочила новина, що ми погасили Білгород. я вже тоді зрозумів, що розпочався розмін, з якого нам не вилізти переможцями
15.01.2026 22:45 Відповісти
І по зонах де утримують наших полонених хрестик не проводить інспекцій!
16.01.2026 06:35 Відповісти
То не червоний Хрест, а красная звізда давно.
15.01.2026 20:50 Відповісти
Все вірно але Себізі не тільки потрібно писати в соц. мережах чи ще на заборі написав би а скликати раду в ООН з доказами фото і відео на яких влада любе вісвітлювати свою політику а тут язик в сраку засунула до речі в Україні не тільки проблеми з обігрівом у мешканців Києва і Дніпра а і Харкова Одесі Запоріжжя Херсоні Сума Чернігові не кажучі про районні центри тобто це системний тероризм. Таке враження що так звана українська влада замовчує на міжнародному рівні злочини агресора таким чином сама його обілює разом з Червоним хрестом.
16.01.2026 04:54 Відповісти
Та контора с крестом и полумесяцем давно не работает по первым положениям на неё. Кто больше бабла как спонсор вкинет, тому любая преференция! Кстати совдепия тоже бабла кидала много и на многое тогда закрывали глаза. Речь о тюрмах и зонах в совке . А потом прилез грязьпром---- дальше ясно. Просто много структур работают под эгидой кр креста, конечно коммерческие по сути, ради безналоговой схемы, вот и вся интрига. Давно западные журналюги всё раскопали, но бабло побеждает все!
16.01.2026 06:08 Відповісти
 
 