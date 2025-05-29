УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7430 відвідувачів онлайн
Новини Зниклі безвісти під час війни
1 236 15

МКЧХ знову став інструментом російської пропаганди, - ГУР

Юсов
Фото: Новини.LIVE

У Головному управлінні розвідки МО спростували інформацію делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні щодо кількості зниклих безвісті громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова.

9 тавня на телеграм-канал делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні було опубліковано наступий допис:

"Станом на квітень 2025 року ми отримали 400 000 звернень від сімей, які шукають своїх зниклих безвісти близьких".

МКЧХ

Як зазначає Юсов, інформація МКЧХ некоректна.

"Це абсолютно некоректна, або навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць", - наголосив представник ГУР.

Юсов спростував заяву МКЧХ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 тис. зниклих безвісти перебувають у розшуку в Україні, - Добросердов

Автор: 

Червоний Хрест (404) зниклий безвісти (209) ГУР (532)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
скажіть правду про наші втрати нічого не приховуючи і ніяке іпсо ніхто читати не буде
показати весь коментар
29.05.2025 23:13
+3
В 2019р безмозглі виродки вирішили знищити Україну.
показати весь коментар
29.05.2025 23:30
+2
400 000 звернень про зниклих безвісті це явний брєд !

невже в хресті сидять повні кретини ?
як вони приймають заявки ?

.
показати весь коментар
29.05.2025 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
400 000 звернень про зниклих безвісті це явний брєд !

невже в хресті сидять повні кретини ?
як вони приймають заявки ?

.
показати весь коментар
29.05.2025 23:13 Відповісти
Зрозуміло, що цифри не відповідають реальності. Але не всі знають як правильно написати в Червоний Хрест.
показати весь коментар
29.05.2025 23:26 Відповісти
а тьотки з Хреста не знають як приймати заявки:

1. ФІО людини яка зникла без вісті
2. ФІО заявника
3. адреса
4.....

а тепер поясніть, як можна занести в електронну базу даних із сотню тисяч, як мінімум, фальшивих заявок ?

і потім ще й оперувати зазлегід брєдовою статистикою

.
показати весь коментар
29.05.2025 23:45 Відповісти
Дуже просто, на прикладі сім'ї, яка полишає домівку порізно. Спочатку молодь з дітьми, як це заведено на Донбасі, а батьки залишаються, сподіваючись, що війна мине їх стороною. Коли фронт наближається, зникає світло та зв'язок. Молодь впадає у паніку і розсилає заявки усюди, де тільки можливо. Згодом сім'я знову збирається разом, і на якісь реєстри їм байдуже й вони не виправляються
показати весь коментар
29.05.2025 23:55 Відповісти
Дотепер МКЧХ публічно так і не наважився публічно засудити дії Росії, зате неодноразово не публічно звинувачував Україну у порушеннях
показати весь коментар
29.05.2025 23:35 Відповісти
Ось що потрібно розуміти про цінність таких відомостей від МКЧХ
показати весь коментар
29.05.2025 23:37 Відповісти
бонзи Хреста хотять кушать... чорну ікру

.
показати весь коментар
29.05.2025 23:46 Відповісти
скажіть правду про наші втрати нічого не приховуючи і ніяке іпсо ніхто читати не буде
показати весь коментар
29.05.2025 23:13 Відповісти
У 2022 році ці виродки з МКЧХ повинні були гарантувати безпеку для військовополонених з Маріуполя, а натомість виправдовувалися, що нібито не мають таких повноважень, хоча згідно Женевських конвенцій захищати життя це їх прямий обов'язок. Дивно, що їх дотепер не вигнали з України
показати весь коментар
29.05.2025 23:27 Відповісти
В 2019р безмозглі виродки вирішили знищити Україну.
показати весь коментар
29.05.2025 23:30 Відповісти
Зелені покидьки здали захисників Маріуполя, а не Червоний Хрест.
показати весь коментар
30.05.2025 00:00 Відповісти
Маячня. Достатньо хоча б відкрити статтю у Вікіпедії про заступника "Азову" Калину, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося. На початку березня русня починає брати в облогу місто. 19 березня Зеленський пропонує силовикам залишити місто разом з цивільними, щоб не наражатися небезпеку, але Калина від імені всіх азовців відмовляється. А вже через два тижні, коли місто все ж таки повністю оточили російські війська, він скаржитися, що їх залишили напризволяще. Ще через два тижні, коли місто нещадно крили бомбами, Калина опублікував відосік з готовністю здатися. Питання, хто у цій ситуації винен?
показати весь коментар
30.05.2025 00:29 Відповісти
Може так воно і є, бо тільки в одному Маріуполі рашисти закатували 250 тис. людей.
показати весь коментар
30.05.2025 00:11 Відповісти
 
 