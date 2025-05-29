МКЧХ знову став інструментом російської пропаганди, - ГУР

У Головному управлінні розвідки МО спростували інформацію делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні щодо кількості зниклих безвісті громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова.

9 тавня на телеграм-канал делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні було опубліковано наступий допис:

"Станом на квітень 2025 року ми отримали 400 000 звернень від сімей, які шукають своїх зниклих безвісти близьких".

Як зазначає Юсов, інформація МКЧХ некоректна.

"Це абсолютно некоректна, або навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць", - наголосив представник ГУР.

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