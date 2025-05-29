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Новости Пропавшие без вести во время войны
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МККК снова стал инструментом российской пропаганды, - ГУР

Юсов
Фото: Новини.LIVE

В Главном управлении разведки МО опровергли информацию делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине относительно количества пропавших без вести граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу, заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

9 июня на телеграм-канал делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине было опубликовано следующее сообщение:

"По состоянию на апрель 2025 года мы получили 400 000 обращений от семей, которые ищут своих пропавших без вести близких".

МККК

Как отмечает Юсов, информация МККК некорректна.

"Это абсолютно некорректная или намеренно манипулятивная подача информации. Детали позже. Украина знает настоящие цифры, и они кратно меньше. МККК снова стал инструментом пропаганды российских убийц", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов опроверг заявление МККК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 70 тыс. пропавших без вести находятся в розыске в Украине, - Добросердов

Автор: 

Красный Крест (443) пропавший без вести (159) ГУР (456)


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Топ комментарии
+3
скажіть правду про наші втрати нічого не приховуючи і ніяке іпсо ніхто читати не буде
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29.05.2025 23:13
+3
В 2019р безмозглі виродки вирішили знищити Україну.
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29.05.2025 23:30
+2
400 000 звернень про зниклих безвісті це явний брєд !

невже в хресті сидять повні кретини ?
як вони приймають заявки ?

.
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29.05.2025 23:13
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400 000 звернень про зниклих безвісті це явний брєд !

невже в хресті сидять повні кретини ?
як вони приймають заявки ?

.
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29.05.2025 23:13 Ответить
Зрозуміло, що цифри не відповідають реальності. Але не всі знають як правильно написати в Червоний Хрест.
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29.05.2025 23:26 Ответить
а тьотки з Хреста не знають як приймати заявки:

1. ФІО людини яка зникла без вісті
2. ФІО заявника
3. адреса
4.....

а тепер поясніть, як можна занести в електронну базу даних із сотню тисяч, як мінімум, фальшивих заявок ?

і потім ще й оперувати зазлегід брєдовою статистикою

.
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29.05.2025 23:45 Ответить
Дуже просто, на прикладі сім'ї, яка полишає домівку порізно. Спочатку молодь з дітьми, як це заведено на Донбасі, а батьки залишаються, сподіваючись, що війна мине їх стороною. Коли фронт наближається, зникає світло та зв'язок. Молодь впадає у паніку і розсилає заявки усюди, де тільки можливо. Згодом сім'я знову збирається разом, і на якісь реєстри їм байдуже й вони не виправляються
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29.05.2025 23:55 Ответить
Дотепер МКЧХ публічно так і не наважився публічно засудити дії Росії, зате неодноразово не публічно звинувачував Україну у порушеннях
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29.05.2025 23:35 Ответить
Ось що потрібно розуміти про цінність таких відомостей від МКЧХ
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29.05.2025 23:37 Ответить
бонзи Хреста хотять кушать... чорну ікру

.
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29.05.2025 23:46 Ответить
скажіть правду про наші втрати нічого не приховуючи і ніяке іпсо ніхто читати не буде
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29.05.2025 23:13 Ответить
У 2022 році ці виродки з МКЧХ повинні були гарантувати безпеку для військовополонених з Маріуполя, а натомість виправдовувалися, що нібито не мають таких повноважень, хоча згідно Женевських конвенцій захищати життя це їх прямий обов'язок. Дивно, що їх дотепер не вигнали з України
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29.05.2025 23:27 Ответить
В 2019р безмозглі виродки вирішили знищити Україну.
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29.05.2025 23:30 Ответить
Зелені покидьки здали захисників Маріуполя, а не Червоний Хрест.
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30.05.2025 00:00 Ответить
Маячня. Достатньо хоча б відкрити статтю у Вікіпедії про заступника "Азову" Калину, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося. На початку березня русня починає брати в облогу місто. 19 березня Зеленський пропонує силовикам залишити місто разом з цивільними, щоб не наражатися небезпеку, але Калина від імені всіх азовців відмовляється. А вже через два тижні, коли місто все ж таки повністю оточили російські війська, він скаржитися, що їх залишили напризволяще. Ще через два тижні, коли місто нещадно крили бомбами, Калина опублікував відосік з готовністю здатися. Питання, хто у цій ситуації винен?
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30.05.2025 00:29 Ответить
Може так воно і є, бо тільки в одному Маріуполі рашисти закатували 250 тис. людей.
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30.05.2025 00:11 Ответить
 
 