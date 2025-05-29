МККК снова стал инструментом российской пропаганды, - ГУР

В Главном управлении разведки МО опровергли информацию делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине относительно количества пропавших без вести граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу, заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

9 июня на телеграм-канал делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине было опубликовано следующее сообщение:

"По состоянию на апрель 2025 года мы получили 400 000 обращений от семей, которые ищут своих пропавших без вести близких".

Как отмечает Юсов, информация МККК некорректна.

"Это абсолютно некорректная или намеренно манипулятивная подача информации. Детали позже. Украина знает настоящие цифры, и они кратно меньше. МККК снова стал инструментом пропаганды российских убийц", - подчеркнул представитель ГУР.

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