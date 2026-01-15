Красный Крест приравнял удары по украинской энергетике к атакам на РФ: МИД Украины назвал заявление "позорным"

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором тот приравнял удары по критической инфраструктуре Украины к атакам на российские предприятия.

Об этом Сибига написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление МККК

Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях написали, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах". Речь шла о том, что такие удары "запрещены".

"Нападения, приводящие к несоразмерному ущербу для гражданских лиц, в частности, лишающие их доступа к жизненно необходимым услугам, таким как свет и тепло, которые в настоящее время абсолютно необходимы для выживания, запрещены", - заявила региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр.

Реакция Украины

Глава МИД Украины раскритиковал этот пост и назвал заявление организации "позорным", а моральную эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, — "ложной и неприемлемой".

В связи с этим глава делегации МККК будет вызван в МИД для объяснений.

"Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется чувство реальности", - заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина, в отличие от России, действует в рамках международного гуманитарного права и неотъемлемого права на самооборону.

По словам Сибиги, репутация МККК находится в кризисе вследствие заявлений, которые "отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации".

Он также напомнил о "длительной неспособности организации" обеспечить систематический доступ к пленным украинским военным и гражданским.

