РУС
2 175 15

Красный Крест приравнял удары по украинской энергетике к атакам на РФ: МИД Украины назвал заявление "позорным"

сибіга

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором тот приравнял удары по критической инфраструктуре Украины к атакам на российские предприятия.

Об этом Сибига написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление МККК

Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях написали, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах". Речь шла о том, что такие удары "запрещены".

"Нападения, приводящие к несоразмерному ущербу для гражданских лиц, в частности, лишающие их доступа к жизненно необходимым услугам, таким как свет и тепло, которые в настоящее время абсолютно необходимы для выживания, запрещены", - заявила региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия массированными ударами по энергообъектам хочет сделать Киев непригодным для жизни, - NYT

Реакция Украины

Глава МИД Украины раскритиковал этот пост и назвал заявление организации "позорным", а моральную эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, — "ложной и неприемлемой".

В связи с этим глава делегации МККК будет вызван в МИД для объяснений.

"Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется чувство реальности", - заявил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел энергетическое совещание: Будут решения для увеличения импорта электроэнергии

  • Глава МИД подчеркнул, что Украина, в отличие от России, действует в рамках международного гуманитарного права и неотъемлемого права на самооборону.

По словам Сибиги, репутация МККК находится в кризисе вследствие заявлений, которые "отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации".

Он также напомнил о "длительной неспособности организации" обеспечить систематический доступ к пленным украинским военным и гражданским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МККК снова стал инструментом российской пропаганды, - ГУР

Автор: 

МИД (7179) Красный Крест (446) Сибига Андрей (749) война в Украине (7495)
Топ комментарии
+15
червоний хрест кончена організацій, повинна взагалі бути випизжена з України
15.01.2026 19:13 Ответить
+14
Нічого дивногобо червоний хрест це одна з шльондр на викликах з кремля...
15.01.2026 19:14 Ответить
+9
Тоб то вони у розпачі відповідають на наші удари?
15.01.2026 19:09 Ответить
Вони це називають Возьмєздієм.
15.01.2026 19:13 Ответить
Сибіга! А чи не пора тобі за дЄрмаком.... І я це не про "червоний хрест"!
15.01.2026 19:10 Ответить
Мстять за то що їх їпали наші козаки колись?
15.01.2026 19:14 Ответить
Червоний Хрест перетворися у бюрократичну організацію, яка зациклилася не на допомозі людству, а на обслуговуванны самої себе. А завдання таких організацій - забезпечення комфортних умов існування власного апарату...А для цього потрібні ГРОШІ. І їм неважливо, ХТО їм їх дасть...
Проводжу аналогію:
"Нам всегда, везде нужны
Беззубые Щедрины...
И такие Гоголи -
Чтобы нас не трогали...".
15.01.2026 19:17 Ответить
На тому Хресту вже з 2014 року варто поставити хрест.
15.01.2026 19:48 Ответить
Яу ще відповідь могли дати цьому кловану.
15.01.2026 19:19 Ответить
Червоні шлюхи запрацювали.
15.01.2026 19:20 Ответить
От так таки починаешь розуміти Трампа і його ставлення до подібних організацій.
15.01.2026 19:21 Ответить
Хрест на червоному хресті.
15.01.2026 19:22 Ответить
чергова **** з чергового ...стану. Власний досвід - якщо є "стан" в назві країни то це поплічники *****
15.01.2026 19:35 Ответить
женіть цих дегенератів з України - що б і духу цих мразей не було в Україні!
15.01.2026 20:00 Ответить
Ми почали першими, а росіяни хоч не хоч відповідають !
15.01.2026 20:04 Ответить
 
 