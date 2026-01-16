Цахкна о заявлении Красного Креста по поводу ударов в Украине и РФ: Агрессора и жертву нельзя сравнивать

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на заявление Международного комитета Красного Креста об осуждении ударов "в Украине и России".

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Умышленные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти атаки направлены на террор гражданского населения и причинение ему страданий", - говорится в сообщении.

Цахкна подчеркнул, что Украина не начинала войну, она защищается и платит за это огромную цену.

"Агрессора и жертву нельзя сравнивать. Жертву нельзя обвинять в последствиях войны", - подчеркнул он.

Что предшествовало?