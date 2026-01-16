Цахкна о заявлении Красного Креста по поводу ударов в Украине и РФ: Агрессора и жертву нельзя сравнивать
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на заявление Международного комитета Красного Креста об осуждении ударов "в Украине и России".
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Умышленные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти атаки направлены на террор гражданского населения и причинение ему страданий", - говорится в сообщении.
Цахкна подчеркнул, что Украина не начинала войну, она защищается и платит за это огромную цену.
"Агрессора и жертву нельзя сравнивать. Жертву нельзя обвинять в последствиях войны", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях написали, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах". Речь шла о том, что такие удары "запрещены". Этим заявлением организация приравняла удары по критической инфраструктуре Украины к атакам на российские предприятия.
- В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал этот пост и назвал заявление организации "позорным", а моральную эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, - "ложной и неприемлемой".
