В Киеве определены дежурные круглосуточные аптеки на случай отсутствия электричества, - КГГА

В Киеве на случай длительного отсутствия электроснабжения определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать 24/7.

Шесть аптечных пунктов коммунального предприятия "Фармация", расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать пациентов и жителей Киева даже в случае полного отключения электроэнергии в городе.

На левом берегу города круглосуточно будут работать:

Аптечный пункт № 1 (аптека № 69) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 1" (Дарницкий район, Харьковское шоссе, 121);

Аптечный пункт № 3 (аптека № 119) при КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (Деснянский район, ул. Кубанской Украины, 10).

На правом берегу круглосуточно будут работать:

Аптечный пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1" (Оболонский район);

Аптечный пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 6" (Соломенский район, Медгородок, ул. Богатырская, 30, корпус 1);

Аптечный пункт № 4 (аптека № 99) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 12" (Печерский район, просп. Любомира Гузара, 3);

Аптечный пункт № 1 (аптека № 125) при НДСЛ "Охматдет" (Шевченковский район, ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А);

Аптека № 52 (ул. Вячеслава Чорновола, 28/1).

В КГГА советуют иметь при себе наличные деньги, поскольку во время отключений электроэнергии банковские терминалы могут работать с перебоями.

