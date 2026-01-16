В Киеве определены дежурные круглосуточные аптеки на случай отсутствия электричества, - КГГА
В Киеве на случай длительного отсутствия электроснабжения определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать 24/7.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Шесть аптечных пунктов коммунального предприятия "Фармация", расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать пациентов и жителей Киева даже в случае полного отключения электроэнергии в городе.
На левом берегу города круглосуточно будут работать:
-
Аптечный пункт № 1 (аптека № 69) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 1" (Дарницкий район, Харьковское шоссе, 121);
-
Аптечный пункт № 3 (аптека № 119) при КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (Деснянский район, ул. Кубанской Украины, 10).
На правом берегу круглосуточно будут работать:
-
Аптечный пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1" (Оболонский район);
-
Аптечный пункт № 3 (аптека № 74) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 6" (Соломенский район, Медгородок, ул. Богатырская, 30, корпус 1);
-
Аптечный пункт № 4 (аптека № 99) при КНП "Киевская городская клиническая больница № 12" (Печерский район, просп. Любомира Гузара, 3);
-
Аптечный пункт № 1 (аптека № 125) при НДСЛ "Охматдет" (Шевченковский район, ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А);
-
Аптека № 52 (ул. Вячеслава Чорновола, 28/1).
В КГГА советуют иметь при себе наличные деньги, поскольку во время отключений электроэнергии банковские терминалы могут работать с перебоями.
