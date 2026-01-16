Будинки з електроопаленням віднесли до критичної інфраструктури, там не вимикатимуть світло, - Шмигаль

У будинках з електроопаленням не вимикатимуть світло

Уряд відніс багатоквартирні будинки з електричним опаленням до критичної інфраструктури, тому там не буде відключень. Виняток - аварійні ситуації.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Уряд вже затвердив відповідні рішення. Так, найближчим часом такі будинки не вимикатимуть від електропостачання.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків й найближчим часом ці будинки не будуть відключати, за винятком аварійних відключень, коли система відключає об’єкти критичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Тобто у тих кого котельні опалюють, або опалення індивідувальне, для них будуть додаткові відключення світла і не буде ні опалення, ні світла. Я так розумію у Шмигаля та його родичів квартири з електроопаленням (а це не дешеві квартири), прикольно придумав.
16.01.2026 13:53 Відповісти
А шмигаль взагалі в курсі, що у кого індивідуальне газове опалення, то воно теж без електрики не працює?
16.01.2026 13:54 Відповісти
Тобто в елітних маєтках з теплою підлогою світло буде завжди і за тарифом 2.64, а посполиті у багатоквартирних будинках матимуть графік -20 вдень +4 вночі і платитимуть повну ціну.
16.01.2026 13:58 Відповісти
було б воно світло
16.01.2026 13:45 Відповісти
Тобто у тих кого котельні опалюють, або опалення індивідувальне, для них будуть додаткові відключення світла і не буде ні опалення, ні світла. Я так розумію у Шмигаля та його родичів квартири з електроопаленням (а це не дешеві квартири), прикольно придумав.
16.01.2026 13:53 Відповісти
як працюють будинки з електроопаленням ?
16.01.2026 13:53 Відповісти
Мне тоже интересны цифры.
Справка 1кВт на 10м2 отапливоемой площади (+ электропечи + обычное потребление э.э)
Или Шмыгаль дурак, или журналюги шото напутали
16.01.2026 14:04 Відповісти
А шмигаль взагалі в курсі, що у кого індивідуальне газове опалення, то воно теж без електрики не працює?
16.01.2026 13:54 Відповісти
там двигун 100 ват ,а не кіловати
16.01.2026 13:56 Відповісти
Это ерунда. Там требуется чистый синус. Китайские преоброзаватели не катят
16.01.2026 14:07 Відповісти
В мене у батька працював нормально на чистому саморобному меандрі, зробленому мною ще 20 років тому. А в теорії то так...
16.01.2026 21:05 Відповісти
І де їх взяти коли світла немає днями?
16.01.2026 15:04 Відповісти
Живу у такій квартирі. Без електроенергії немає ні опалення, ні гарячої води. Але це нікого не цікавить. Для заживлення котла на 6-8 годин від акумуляторної станції потрібно пристрій понад 30 тис. гривень.
16.01.2026 13:59 Відповісти
я продав інвертор чистий синус за 800грн 2000квт
16.01.2026 14:01 Відповісти
може 200 вт тоді повірю . У мене лежить 2500 вт років п'ять тому куплений , тоді за нього щось 7 чи 8 тис платили .
16.01.2026 18:02 Відповісти
Не тринди , місяць тому подарував на Київщину два кіловатних інвертори і акумулятори сотки до них. Вартість одного з акумулятором десь у районі 12000 тисяч на сьогодні . Для котла одного вистачає на вісім годин безперервної роботи з головою або години 4-5 без проблем працює холодильник . Купляв собі у 2022 у Brain за 7 тис штука , акумулятори прості кислотні відпрацювали три роки без проблем , здохли тільки під осінь минулу . Іще непогані з дешевих 2Е , але дуже шумлять .
16.01.2026 17:58 Відповісти
А у всфх іньших світла не буде? Я правильно зрозумів?
16.01.2026 13:56 Відповісти
нам світла не треба ,нам шмигаль світить,нам хліба не треба роботу давай !
16.01.2026 13:58 Відповісти
Світла як не було так і не буде, просто планові відключення тепер пейменують в аварійні, якими вони і є по суті.
16.01.2026 13:59 Відповісти
Тобто в елітних маєтках з теплою підлогою світло буде завжди і за тарифом 2.64, а посполиті у багатоквартирних будинках матимуть графік -20 вдень +4 вночі і платитимуть повну ціну.
16.01.2026 13:58 Відповісти
Колись було інакше?
Жоден уламок не впав на кончу заспу!
16.01.2026 14:00 Відповісти
Там дехто радить оркам, хіроям сво, іти захватувать рубльовку. Скоро докеруються, що і штурм кончє заспи не за горамі
16.01.2026 14:30 Відповісти
Ні, на маєтки це не розповсюджується. Річ про багатоквартирні будинки
16.01.2026 15:25 Відповісти
Ану циц!
При прем'єрі шмигалі такого не було!
А от при міністрі шмигалі, будь ласка.
Але, шмигаль на всі руки, створив черговий штаб, та очолив його!
Ахметовський холуй знає, що робить!
Запад нам поможєт!
16.01.2026 13:58 Відповісти
Цікаво. От наприклад будинок з паровими батареями - при відключеннях вони зразу теж вимикаються, насоси не качають. Видно робити хоч якусь сегрегацію в цих панів у крові)
16.01.2026 14:00 Відповісти
Дедушка, ась! Вам сколько лет что вы помните паровое отопление. Именно паровое
16.01.2026 14:09 Відповісти
Ну чи яке воно, коротше коли батареї з трубами)
16.01.2026 14:11 Відповісти
Извините. Мир?
Водяное, высоко температурное. (75/55/20)
16.01.2026 14:32 Відповісти
Та вже згадав) Коротше в будь якому разі ті батареї зразу остигають, як тільки відключення. Хоча може це не всюди так.
16.01.2026 14:37 Відповісти
Физика. Теплопроводность. Сперва остынут металлические Корадо. Потом совдеповский чугун. Самыми первыми остыли бы алюминиевые, но в системе ц.о они не применяются
16.01.2026 14:42 Відповісти
чи відомо, що газові котли і дахові газові котельні без електрики не працюють, в квартирах холод собачий, когось це хвилює?
16.01.2026 14:00 Відповісти
вас повинно хвилювати ,де безперебійники
16.01.2026 14:03 Відповісти
А в тих містах де немає центрального опалення,не підведений газ ,а все електрофіковано будуть люди мерзнути,а це на хвилиночку усі міста супутники атомних електростанцій,де з часів сССр не планувалось нічого окрім використання електроєнергії,і чомусь ці всі міста та прилеглі селища досі не підключені на пряму до цих атомних електростанцій,а запитані через хер зна які підстанції за 50-60 км від міст.
16.01.2026 14:10 Відповісти
***. Правда. Точно, это диверсия. Тем более АЭС рядом. Прямо от реактора и запитаться. На крайняк на ЛЭП концы накинуть.
У Карпатах всё село от врезки в магистральный трубопровод греется. И не зужжат
16.01.2026 14:37 Відповісти
До чого тут деверсія,в 90-х будували підстанцію щоб місто супутник та села навколо не залежав від підстанцій обласних,а був підьєднаний напряму від АЄС,але не добудували ,гроші як завжди ********, у 2022 році ,підпріємці міста скидались щоб добудувати підстанції,суму назбирали чималу,а їм у відкриту назвали суму відкати від якої в тих очі на лоб вилізли.Не робіть з себе остроумного та розумного,,судячі з вашого коменту ви їм не є.
16.01.2026 16:16 Відповісти
У нас багаті не плачуть!
16.01.2026 14:16 Відповісти
Отримати дозвіл на таке опалення та установити його за останні 30 років могли собі дозволити тільки можновладці та дуже заможні особи.Всі інші громадяни даже мріяти не могли. Я так зрозумів що сам Шмигаль не відноситься до громадян України а є представником цієї касти і в першу чергу повинен служити їй а не народу України
16.01.2026 14:30 Відповісти
В Україні чимало міст та сел які не газіфіковані, і пристосовані тількі під використання електроєнергії, це у основній масі міста супутники та села поруч з АЄС.
16.01.2026 16:19 Відповісти
це в бункері у зеленого та конча заспі....там і так не вимикали
16.01.2026 14:39 Відповісти
бараны зелёные тупорылые, левый берег 190в, после 180 В останавливаются циркуляционные насосы по тепловой защите и газовые котлы.
Что ты подключаешь дебил?? Генераторы надо подключать недоношенное создание, спасибо выборцям за выбор зегеноцидников
16.01.2026 15:12 Відповісти
Панам усе, жебракам ЛБЗ,
16.01.2026 16:46 Відповісти
А будинки з електроплитами?Їжу як готувати,гріти,а це теж енергія,якої ви людей лишаєте.У кого газ тим пофіг на електрику.❤️🇺🇦❤️
17.01.2026 09:31 Відповісти
 
 