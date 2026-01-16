Будинки з електроопаленням віднесли до критичної інфраструктури, там не вимикатимуть світло, - Шмигаль

Уряд відніс багатоквартирні будинки з електричним опаленням до критичної інфраструктури, тому там не буде відключень. Виняток - аварійні ситуації.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Уряд вже затвердив відповідні рішення. Так, найближчим часом такі будинки не вимикатимуть від електропостачання.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків й найближчим часом ці будинки не будуть відключати, за винятком аварійних відключень, коли система відключає об’єкти критичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".

