Дома с электроотоплением отнесли к критической инфраструктуре, там не будут отключать свет, - Шмыгаль

В домах с электроотоплением не будут отключать свет

Правительство отнесло многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре, поэтому там не будет отключений. Исключение - аварийные ситуации.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Правительство уже утвердило соответствующие решения. Так, в ближайшее время такие дома не будут отключать от электроснабжения.

"Сейчас они будут внесены в соответствующие списки и в ближайшее время эти дома не будут отключать, за исключением аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль просит бизнес отключить наружную рекламу: если у вас есть лишняя энергия - дайте ее людям

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Читайте также: Режим чрезвычайной ситуации в энергетике: Шмыгаль обозначил главные задачи

Шмыгаль Денис (2959) отключение света (645)
Тобто у тих кого котельні опалюють, або опалення індивідувальне, для них будуть додаткові відключення світла і не буде ні опалення, ні світла. Я так розумію у Шмигаля та його родичів квартири з електроопаленням (а це не дешеві квартири), прикольно придумав.
16.01.2026 13:53 Ответить
А шмигаль взагалі в курсі, що у кого індивідуальне газове опалення, то воно теж без електрики не працює?
16.01.2026 13:54 Ответить
Тобто в елітних маєтках з теплою підлогою світло буде завжди і за тарифом 2.64, а посполиті у багатоквартирних будинках матимуть графік -20 вдень +4 вночі і платитимуть повну ціну.
16.01.2026 13:58 Ответить
було б воно світло
16.01.2026 13:45 Ответить
16.01.2026 13:53 Ответить
як працюють будинки з електроопаленням ?
16.01.2026 13:53 Ответить
+++
Мне тоже интересны цифры.
Справка 1кВт на 10м2 отапливоемой площади (+ электропечи + обычное потребление э.э)
Или Шмыгаль дурак, или журналюги шото напутали
16.01.2026 14:04 Ответить
16.01.2026 13:54 Ответить
там двигун 100 ват ,а не кіловати
16.01.2026 13:56 Ответить
Это ерунда. Там требуется чистый синус. Китайские преоброзаватели не катят
16.01.2026 14:07 Ответить
Живу у такій квартирі. Без електроенергії немає ні опалення, ні гарячої води. Але це нікого не цікавить. Для заживлення котла на 6-8 годин від акумуляторної станції потрібно пристрій понад 30 тис. гривень.
16.01.2026 13:59 Ответить
я продав інвертор чистий синус за 800грн 2000квт
показать весь комментарий
А у всфх іньших світла не буде? Я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
нам світла не треба ,нам шмигаль світить,нам хліба не треба роботу давай !
показать весь комментарий
Світла як не було так і не буде, просто планові відключення тепер пейменують в аварійні, якими вони і є по суті.
показать весь комментарий
16.01.2026 13:58 Ответить
Колись було інакше?
Жоден уламок не впав на кончу заспу!
16.01.2026 14:00 Ответить
Там дехто радить оркам, хіроям сво, іти захватувать рубльовку. Скоро докеруються, що і штурм кончє заспи не за горамі
показать весь комментарий
Ану циц!
При прем'єрі шмигалі такого не було!
А от при міністрі шмигалі, будь ласка.
Але, шмигаль на всі руки, створив черговий штаб, та очолив його!
Ахметовський холуй знає, що робить!
Запад нам поможєт!
16.01.2026 13:58 Ответить
Цікаво. От наприклад будинок з паровими батареями - при відключеннях вони зразу теж вимикаються, насоси не качають. Видно робити хоч якусь сегрегацію в цих панів у крові)
показать весь комментарий
Дедушка, ась! Вам сколько лет что вы помните паровое отопление. Именно паровое
показать весь комментарий
Ну чи яке воно, коротше коли батареї з трубами)
показать весь комментарий
Извините. Мир?
Водяное, высоко температурное. (75/55/20)
показать весь комментарий
Та вже згадав) Коротше в будь якому разі ті батареї зразу остигають, як тільки відключення. Хоча може це не всюди так.
показать весь комментарий
Физика. Теплопроводность. Сперва остынут металлические Корадо. Потом совдеповский чугун. Самыми первыми остыли бы алюминиевые, но в системе ц.о они не применяются
показать весь комментарий
чи відомо, що газові котли і дахові газові котельні без електрики не працюють, в квартирах холод собачий, когось це хвилює?
показать весь комментарий
вас повинно хвилювати ,де безперебійники
показать весь комментарий
А в тих містах де немає центрального опалення,не підведений газ ,а все електрофіковано будуть люди мерзнути,а це на хвилиночку усі міста супутники атомних електростанцій,де з часів сССр не планувалось нічого окрім використання електроєнергії,і чомусь ці всі міста та прилеглі селища досі не підключені на пряму до цих атомних електростанцій,а запитані через хер зна які підстанції за 50-60 км від міст.
показать весь комментарий
***. Правда. Точно, это диверсия. Тем более АЭС рядом. Прямо от реактора и запитаться. На крайняк на ЛЭП концы накинуть.
У Карпатах всё село от врезки в магистральный трубопровод греется. И не зужжат
показать весь комментарий
У нас багаті не плачуть!
показать весь комментарий
Отримати дозвіл на таке опалення та установити його за останні 30 років могли собі дозволити тільки можновладці та дуже заможні особи.Всі інші громадяни даже мріяти не могли. Я так зрозумів що сам Шмигаль не відноситься до громадян України а є представником цієї касти і в першу чергу повинен служити їй а не народу України
показать весь комментарий
це в бункері у зеленого та конча заспі....там і так не вимикали
показать весь комментарий
