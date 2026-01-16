Дома с электроотоплением отнесли к критической инфраструктуре, там не будут отключать свет, - Шмыгаль

Правительство отнесло многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре, поэтому там не будет отключений. Исключение - аварийные ситуации.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Правительство уже утвердило соответствующие решения. Так, в ближайшее время такие дома не будут отключать от электроснабжения.

"Сейчас они будут внесены в соответствующие списки и в ближайшее время эти дома не будут отключать, за исключением аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.

Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".

