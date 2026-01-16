Вчера потребление было на уровне 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно восстанавливает поврежденные объекты энергетики.

Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Чехии Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Восстановление идет после каждого удара. У нас большое количество бригад, но они все сами не могут. Это комплексная защита и работа. Ежедневно работает ПВО, мобильные огневые группы, системы перехватчиков, много всего", - сказал он.

Ежедневно идет восстановление не только станций, но и возможностей увеличивать импорт, которые также разрушаются во время ежедневных атак.

"Вчера потребление было большим, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности 11 с чем-то. Каждый день что-то восстанавливается.

Конкретно, где восстанавливается, не буду говорить. Только кто-то что-то говорит, вылезает в соцсетях, телеграмах - туда бьют снова и снова", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.

Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".

