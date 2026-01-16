РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11658 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
850 20

Вчера потребление было на уровне 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт, - Зеленский

Какова ситуация в энергетике? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно восстанавливает поврежденные объекты энергетики.

Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Чехии Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Восстановление идет после каждого удара. У нас большое количество бригад, но они все сами не могут. Это комплексная защита и работа. Ежедневно работает ПВО, мобильные огневые группы, системы перехватчиков, много всего", - сказал он.

Ежедневно идет восстановление не только станций, но и возможностей увеличивать импорт, которые также разрушаются во время ежедневных атак.

"Вчера потребление было большим, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности 11 с чем-то. Каждый день что-то восстанавливается.

Конкретно, где восстанавливается, не буду говорить. Только кто-то что-то говорит, вылезает в соцсетях, телеграмах - туда бьют снова и снова", - добавил глава государства.

Читайте: Дома с электроотоплением отнесли к критической инфраструктуре, там не будут отключать свет, - Шмыгаль

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Читайте также: В Киеве определены дежурные круглосуточные аптеки на случай отсутствия электричества, - КГГА

Автор: 

Зеленский Владимир (23383) энергетика (3059) отключение света (645)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Геть не друже з головою, видно що диплом купив. Арифметика за 5 клас
показать весь комментарий
16.01.2026 14:26 Ответить
+1
А повірь бо ************* лідор не спіздить.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Откуда можно знать, что нужно было 18, если могли дать (замерять соответственно) только 11?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:25 Ответить
А повірь бо ************* лідор не спіздить.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:31 Ответить
Геть не друже з головою, видно що диплом купив. Арифметика за 5 клас
показать весь комментарий
16.01.2026 14:26 Ответить
Тобто світла повинно бути 11/18 = 61% часу?
Чому тоді його було 10%?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:27 Ответить
У вас дивні розрахунки. Вочевидь, 18ГВт було з урахуванням відключеннь.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:36 Ответить
Ну тоді 7 ГВт живились святою водою.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:40 Ответить
Або 7ГВт закупалися в ЄС, наприклад? Я, насправді, хз, що мав на увазі Зеля - мені здається, він сам не завжди розуміє, що каже, але інтерпретації можуть бути різні.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:48 Ответить
+100500
показать весь комментарий
16.01.2026 14:50 Ответить
ДО ТЕБЕ якось було краще ні?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:29 Ответить
Чи до кацапських ударів? Чи це все ж таки Зеля бомбардує українські ТЕЦ?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:37 Ответить
всього лиш його кращі дружки шлють двушечки в Москву щоб їм було на що робити ракети і передає список важливих обєктів ПО ЯКИМ ТОЧНО НЕ МОЖНА БИТИ.....а так норм
показать весь комментарий
16.01.2026 14:44 Ответить
Ще хтось шле? У вас є такі дані? Повідомте, будь ласка, про це у НАБУ та СБУ. Дякую.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:49 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2026 14:32 Ответить
Зєля гіга-ватник
показать весь комментарий
16.01.2026 14:34 Ответить
Всі "призначенці" Зєлєнского крадуть бюджетні кошти. Він їх для цього призначає. Назвіть хоча б одного чи одну порядну людину з кола його призначенців. Таких нема. Навіть ті які сьогодні "вважаються" непідсудними завтра втечуть як злодії...
показать весь комментарий
16.01.2026 14:34 Ответить
а де той мульон гигават яки ти обяіцяв?? Падлюка брехлива
показать весь комментарий
16.01.2026 14:37 Ответить
Про міндіча і цукермана президенту Чехії не розповідав? Як ''двушку'' возили на москву не розповідав?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:44 Ответить
Докинь ті 4, що ти обіцяв
показать весь комментарий
16.01.2026 14:48 Ответить
Не відновиш буде кіпіш. Все на грані.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:49 Ответить
буратінка,, давай про шашлики; про гігавати--сумно дуже.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:51 Ответить
 
 