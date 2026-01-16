24 генератора для жилых кварталов подключили на левом берегу Киева, - Свириденко

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, однако их затрудняют тяжелые погодные условия и морозы.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"На левом берегу Киева подключены 24 электрогенератора большой мощности для жилых кварталов. На данный момент благодаря им заработало 17 трансформаторных подстанций.

ГСЧС разворачивает новые пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300. С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация", - рассказала премьер.

Читайте также: "Слуга народа" Нагорняк призвал не покидать города: "Массовый выезд - одна из целей России"

Комендантский час

Свириденко напомнила, что на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа. Можно находиться на улицах и в общественных местах возле пунктов несокрушимости и обогрева, а также передвигаться на частном транспорте к ним. Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.

Топливо

По словам главы правительства, запасов в государстве достаточно на ближайшие 20 дней. Продолжается работа по пополнению запасов.

Читайте также: Зеленский провел энергетическое совещание: Будут решения для увеличения импорта электроэнергии

Импорт электроэнергии

"Правительство создало все условия для срочного увеличения импорта электроэнергии. Государственные компании Укрзализныця, НАК "Нафтогаз" и АО "Украинская оборонная промышленность" должны срочно обеспечить не менее 50% от собственного потребления импортом электроэнергии.

Это поможет высвободить дополнительную электрическую мощность в сеть", - отметила премьер-министр.

Читайте также: Вчера потребление было на уровне 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт, - Зеленский

Поддержка бизнеса

"Для бизнеса, который имеет установки распределенной генерации, создаем все необходимые условия. Ввели специальную цену 19 000 грн за кубометр газа для когенерационных установок на прифронтовых территориях и разрабатываем дополнительные финансовые стимулы для предпринимателей, которые будут поставлять электроэнергию для критической инфраструктуры.

Также упростили закупку оборудования и строительство установок - без дополнительных разрешений, инициировали упрощение процесса подключения со стороны НКРЭКУ", - пишет глава правительства.

Работает также линия 112, операторы которой приняли уже более 4 000 заявлений и сообщений об отсутствии тепла и электроэнергии из всех областей.

Читайте: Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

Что предшествовало?

Читайте: На платформе "Пульс" появилось окно обращений для бизнеса по вопросам когенерации, - Свириденко