Шесть предоставленных Чехией когенерационных установок работают на Харьковщине, еще две - в процессе подключения, - Свириденко

В пятницу, 16 января, премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с президентом Чехии Петром Павелом во время его визита в Украину.

Об этом глава правительства сообщила в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь от Чехии

Свириденко поблагодарила Чехию за оказанную поддержку украинской армии, гуманитарную помощь и реализацию проектов по восстановлению Украины.

По словам премьер-министра, в рамках Ukraine Facility Чехия продолжит модернизацию украинских больниц, прежде всего в прифронтовых областях.

"Шесть чешских когенерационных установок общей мощностью 1,45 МВт работают в Харьковской области и обеспечивают бесперебойное теплоснабжение Чугуева. Еще две когенерационные установки в процессе подключения к городской больнице", - рассказала глава правительства.

Читайте также: 24 генератора для жилых кварталов подключили на левом берегу Киева, - Свириденко

Соглашение о сотрудничестве

Кроме этого, Свириденко рассказала, что в ближайшее время Украина и Чехия планируют подписать межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, которое взаимно укрепит наши государства.

"У нас уже есть наработанные форматы, которые доказали свою эффективность, в частности совместные консультации правительств и межправительственная комиссия по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества", - добавила глава правительства.

Читайте также: Экономия электроэнергии: На железнодорожных вокзалах в пяти городах Украины приглушат освещение