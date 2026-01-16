Шесть предоставленных Чехией когенерационных установок работают на Харьковщине, еще две - в процессе подключения, - Свириденко
В пятницу, 16 января, премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с президентом Чехии Петром Павелом во время его визита в Украину.
Об этом глава правительства сообщила в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь от Чехии
Свириденко поблагодарила Чехию за оказанную поддержку украинской армии, гуманитарную помощь и реализацию проектов по восстановлению Украины.
По словам премьер-министра, в рамках Ukraine Facility Чехия продолжит модернизацию украинских больниц, прежде всего в прифронтовых областях.
"Шесть чешских когенерационных установок общей мощностью 1,45 МВт работают в Харьковской области и обеспечивают бесперебойное теплоснабжение Чугуева. Еще две когенерационные установки в процессе подключения к городской больнице", - рассказала глава правительства.
Соглашение о сотрудничестве
Кроме этого, Свириденко рассказала, что в ближайшее время Украина и Чехия планируют подписать межправительственное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, которое взаимно укрепит наши государства.
"У нас уже есть наработанные форматы, которые доказали свою эффективность, в частности совместные консультации правительств и межправительственная комиссия по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества", - добавила глава правительства.
Є підозра що їх вже немає. В взагалі не забагато з 6 дві на міську раду?
дякую, дуже дякую
тепер ця тринда конкрети3у , що шукати окупантам
от нафіга це ка3ати на широкий 3агал?