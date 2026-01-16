Президент Чехії Павел прибув до Києва з офіційним візитом. ФОТО

Президент Чехії Петр Павел 16 січня прибув до Києва після візиту до Львова.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Перед приїздом до столиці президент Чехії перебував у Львові, де провів зустрічі з представниками місцевої влади та українського уряду.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль", - зазначив Сибіга.

