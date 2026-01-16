Новини Фото Петр Павел прибув до України
Президент Чехії Павел прибув до Києва з офіційним візитом. ФОТО

Президент Чехії Петр Павел 16 січня прибув до Києва після візиту до Львова.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Andrii Sybiha

Перед приїздом до столиці президент Чехії перебував у Львові, де провів зустрічі з представниками місцевої влади та українського уряду.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль", - зазначив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В антиукраїнській партії Чехії заперечили поїздку міністра оборони до Києва

Ну ось прибув Президент ,а не кварталівське посьміховисько що грає роль президента.
16.01.2026 10:48 Відповісти
Павел ❤️ ,це той політик ,який не відвертається від українського народу , знаючи шо зеленський🤡 казачок феезбешний ...
16.01.2026 10:57 Відповісти
Можливо, Президент ПАВЕЛ, хоче в останнє попередити, організовану ієрархічно групу осіб з Урядового кварталу, про невідворотність їх покарання!?!?! Хоть би черговий генпрокурор, та не втік з України….
16.01.2026 11:13 Відповісти
а у нашого туриста часу не вистачило зустріти такого гостя?
щирого і справжнього
16.01.2026 11:28 Відповісти
шо ви трете, суки, від реальності не втечеш і її не витреш, вона вилізе для вас усіх боком. Якщо ставитися до людей як до бидла, то достатньо скоро отримаєте те, на що заслуговуєте.
16.01.2026 11:33 Відповісти
Ура...
пару днів по Києву прилітати не буде
16.01.2026 11:49 Відповісти
 
 