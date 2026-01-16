Президент Чехии Павел прибыл в Киев с официальным визитом. ФОТО

Президент Чехии Петр Павел 16 января прибыл в Киев после визита во Львов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Перед приездом в столицу президент Чехии находился во Львове, где провел встречи с представителями местных властей и украинского правительства.

"Сегодня утром я имел честь приветствовать президента Павела в Киеве. Мы надеемся на плодотворные переговоры с президентом Зеленским о развитии нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий", - отметил Сибига.

