Чехія готова передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів, - Павел

Чеська Республіка незабаром планує надати Україні бойові літаки, котрі зможуть збивати ворожі безпілотники.

Про це заявив президент Петер Павел Володимиру Зеленському на пресконференції в Києві 16 січня, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Павел не уточнив, про які саме літаки йдеться. Водночас ще два роки тому він заявляв, що до України можуть бути передані чеські дозвукові винищувачі L-159.

Чехія може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні у боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що ми зможемо швидко та успішно розв’язати це питання, – наголосив він.

Павел додав, що Прага також може передати Україні системи раннього попередження, зокрема пасивні радари.

Раніше Павел підтримував чеську ініціативу з постачання Києву великокаліберних боєприпасів за кошти західних донорів. Новий уряд Чехії на чолі з Андреєм Бабішем погодився продовжити цю ініціативу, однак пообіцяв не фінансувати військову допомогу Україні з національного бюджету.

Більше про чеські L-159

Станом на сьогодні чеська армія має 24 винищувачі L-159 в одно- та двомісних конфігураціях, які використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ.

Основними винищувачами Чехії є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, втім, Прага також замовила 24 американські винищувачі F-35. Вони мають прибути після 2030 року.

