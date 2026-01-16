УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7825 відвідувачів онлайн
Новини Збиття шахедів Допомога Україні від Чехії
5 631 40

Чехія готова передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів, - Павел

Чеська Республіка незабаром планує надати Україні бойові літаки, котрі зможуть збивати ворожі безпілотники.

Про це заявив президент Петер Павел Володимиру Зеленському на пресконференції в Києві 16 січня, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Павел не уточнив, про які саме літаки йдеться. Водночас ще два роки тому він заявляв, що до України можуть бути передані чеські дозвукові винищувачі L-159.

Чехія може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні у боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що ми зможемо швидко та успішно розв’язати це питання, – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шість наданих Чехією когенераційних установок працюють на Харківщині, ще дві – в процесі підключення, - Свириденко

Павел додав, що Прага також може передати Україні системи раннього попередження, зокрема пасивні радари.

Раніше Павел підтримував чеську ініціативу з постачання Києву великокаліберних боєприпасів за кошти західних донорів. Новий уряд Чехії на чолі з Андреєм Бабішем погодився продовжити цю ініціативу, однак пообіцяв не фінансувати військову допомогу Україні з національного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабіш про постачання боєприпасів Україні: "Чеський бюджет у прихований спосіб надав на зброю $776 млн"

Більше про чеські L-159

  • Станом на сьогодні чеська армія має 24 винищувачі L-159 в одно- та двомісних конфігураціях, які використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ.
  • Основними винищувачами Чехії є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, втім, Прага також замовила 24 американські винищувачі F-35. Вони мають прибути після 2030 року.

Читайте також: Польща поставить Україні до 9 винищувачів МіГ-29 в рамках допомоги Києву

Автор: 

літак (3085) Чехія (1823) Павел Петр (221) дрони (7881) винищувач (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Читай по губах: проти дро-нів.

Швидкі. Легкі. В рази дешевше буде, ніж Ф16 ганяти.
показати весь коментар
16.01.2026 23:27 Відповісти
+10
Дякуємо чехам! На L-ках вчились літати не одне покоління Українських соколів,їх знають наші авіатехніки.
показати весь коментар
17.01.2026 00:00 Відповісти
+5
********-******** про мир, але літаки дає.
показати весь коментар
16.01.2026 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учбові?
показати весь коментар
16.01.2026 23:22 Відповісти
показати весь коментар
Модифікації які? Компрене???
показати весь коментар
16.01.2026 23:58 Відповісти
А воно тобі треба?
показати весь коментар
17.01.2026 06:43 Відповісти
скорш за все L-39.
показати весь коментар
17.01.2026 09:23 Відповісти
L 159. На нього встановлена пушка ГШ - 23.
показати весь коментар
17.01.2026 10:17 Відповісти
там здається вже і радар..
показати весь коментар
17.01.2026 10:19 Відповісти
Скокі?
показати весь коментар
16.01.2026 23:24 Відповісти
Тобто всі два?
показати весь коментар
16.01.2026 23:26 Відповісти
показати весь коментар
як виберемо президентом Генерала, то й Україні щастя буде

ду-май-те

.
показати весь коментар
17.01.2026 03:06 Відповісти
"Хтось" би Каталіни та Файєрфлаї надав би....
показати весь коментар
16.01.2026 23:27 Відповісти
мало їх залишилося...
показати весь коментар
17.01.2026 09:27 Відповісти
Ще деталі: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230511-shturmovyk-l-159-harakterystyky-litaka-pro-postavku-yakogo-********-zagovoryv-prezydent-chehiyi/
показати весь коментар
17.01.2026 00:02 Відповісти
Яким чином якщо зараз до влади в Чехії прийшли московські фашисти у яких завдання від ***** заблокувати всю допомогу Україні?
показати весь коментар
16.01.2026 23:55 Відповісти
Президент Чехії Павел: Україна повинна зважитися на важкі компроміси заради миру.

Ось чому насправді він приїжджав.
показати весь коментар
17.01.2026 00:10 Відповісти
А в Україні проукраїнська і проєвропейська влада?
показати весь коментар
17.01.2026 06:04 Відповісти
показати весь коментар
Да, дякуемо конечно, но как эти литаки помогут бороться с дронами? Из бортового оружия -это потерять литаки и лётчиков, а ракетами -слишком дорого. Только если использовать их против крылатых ракет, ну и если двухместные, то для обучения пилотов
показати весь коментар
17.01.2026 00:46 Відповісти
Та вже пристосували старі ракети повітря-повітря. Дешево і практично.
показати весь коментар
17.01.2026 00:57 Відповісти
Насколько в курсе, цены на стари ракеты Сайдвиндер, что хорошо подходят для сбития Шахедов под 300тыс$. Тратить такую ракету для сбития самолёта або геликоптера дуже выгодно, но на изделие их стеклоткани и пенопласта с двухцилиндровым двигуном воздушного охлаждения -нет
показати весь коментар
17.01.2026 01:08 Відповісти
они как раз и все духместные. а мопеды сбивают и с ЯК-52
показати весь коментар
17.01.2026 09:29 Відповісти
Не нам з тобою судити про їх ефективність,для того є спеціально навчені люди.
Факт,що їх модернізовану версію чехи знову запустили у виробництво після багаторічої зупинки .
показати весь коментар
17.01.2026 09:49 Відповісти
А ещё Павел говорит Украине нужно смириться с потерей своих территорий.
показати весь коментар
17.01.2026 01:51 Відповісти
НЕ бреши кацапиндосику,він сказав про змиритись з втратою контролю над своїми територіями.
показати весь коментар
18.01.2026 12:14 Відповісти
чому Україна НЕ має таких учбово-бойових літаків ?

якщо L-159 створений на базі двигуна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92-2 ДВ-2
ДВ-2 - це турбовентиляторний двоконтурний двовальний двигун, розроблений українським МКБ «Прогрес» (Запоріжжя) спільно зі словацькою фірмою Povazska Bystrica
Антонов після "співробітнитва" з рашкою по Ан-70, яке угробило цей фантастично чудовий літак, груші околачував всі 30 років Незалежнсті і НЕ спромігся зробити планер легкого військового дозвукового літака

саботаж !!!

.
показати весь коментар
17.01.2026 03:28 Відповісти
А як в Україні можна було створити щось своє, коли на всіх щаблях влади були виключно проросійські політики, за виключенням, коли президентами були Ющенко і Порошенко. Але ж парламент і влада в регіонах кишіла російськими агентами і людьми, які пропагували ''русский мир''. З моменту незалежності українці вибрали президентом ідеолога компартії Кравчука. Після нього державою керував заядлий комуніст і прихильник ''совка'' Кучма два терміни. І тільки після Кучми вперше президентом вибрали проукраїнського президента Ющенко. Його руки і ноги були зв'язані, бо парламент в більшості був проросійським. Після Ющенка вибрали проросійського зека яника, який навіть декількох міністрів призначив громадян росії. Вже при янику розпочався силовий сценарій захоплення України росією. І тільки у 2014 році на 5 років до влади прийшов реальний проукраїнський президент Порошенко. Тоді і парламент був переважно, вперше в історії проукраїнський і проєвропейський. Всього за цих 5 років дуже багато було зроблено для України. А попереду був 2019-й рік. То коли пишуть 30 років незалежності, то це трохи невірно. Всього 5 років українці мали проукраїнського і проєвропейського президента і такий самий парламент.
показати весь коментар
17.01.2026 06:18 Відповісти
ЧЕрнігівскеВВАУЛ було скорочене у 1994 му., то що від нього залишилось, Авіаційну базу закрили у 2004 му. Всі ці роки і після цього, і при Кузьмуку і при Гриценко розбазарювались військові і учбові літаки. У тому числі і Л-39, яких було сотні. Підготовлених льотчиків звільняли. Всім було пох., більшість і досі не знає що в нас було, і коли і куди ділось.
показати весь коментар
17.01.2026 10:03 Відповісти
до 14 року в голови нам вбивалася мантра- Україні повезло, немає зовнішнього ворога
показати весь коментар
17.01.2026 09:30 Відповісти
Може, може, може.....
показати весь коментар
17.01.2026 04:27 Відповісти
А бородавочники не потрібні,які для піхоти найкращі,бо назва не красива,гавнокомандувачи хренові
показати весь коментар
17.01.2026 04:43 Відповісти
Навряд чи Чехія нам зможе надати бородавочніки...
показати весь коментар
17.01.2026 09:01 Відповісти
Їх Штати зараз масово утилізують а частину передадуть Йорданії. Не Україні.
показати весь коментар
02.02.2026 12:04 Відповісти
А свої єлкі декілька полків куди діли виродки притрушені?країна мрій блд.....
показати весь коментар
17.01.2026 06:05 Відповісти
я вже тут писав.."продавали" по ціні битого запоріжця. тепер в штатах ії повно на кожному авіашоу.
в 90-роки заходжу в один уманський пункт прийому брухту-а там альбатросик порізаний..як на шашлик..разом з блоками НУРС
показати весь коментар
17.01.2026 09:33 Відповісти
Я знаю ..я в ЧВАУЛ служив....5 полків...
показати весь коментар
18.01.2026 06:54 Відповісти
Літаємо на Альбатросі: https://www.youtube.com/watch?v=DDFmzOYd4g4
показати весь коментар
17.01.2026 23:53 Відповісти
 
 