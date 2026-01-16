Чехія готова передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів, - Павел
Чеська Республіка незабаром планує надати Україні бойові літаки, котрі зможуть збивати ворожі безпілотники.
Про це заявив президент Петер Павел Володимиру Зеленському на пресконференції в Києві 16 січня, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Павел не уточнив, про які саме літаки йдеться. Водночас ще два роки тому він заявляв, що до України можуть бути передані чеські дозвукові винищувачі L-159.
Чехія може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні у боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що ми зможемо швидко та успішно розв’язати це питання, – наголосив він.
Павел додав, що Прага також може передати Україні системи раннього попередження, зокрема пасивні радари.
Раніше Павел підтримував чеську ініціативу з постачання Києву великокаліберних боєприпасів за кошти західних донорів. Новий уряд Чехії на чолі з Андреєм Бабішем погодився продовжити цю ініціативу, однак пообіцяв не фінансувати військову допомогу Україні з національного бюджету.
Більше про чеські L-159
- Станом на сьогодні чеська армія має 24 винищувачі L-159 в одно- та двомісних конфігураціях, які використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ.
- Основними винищувачами Чехії є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, втім, Прага також замовила 24 американські винищувачі F-35. Вони мають прибути після 2030 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швидкі. Легкі. В рази дешевше буде, ніж Ф16 ганяти.
Ось чому насправді він приїжджав.
Факт,що їх модернізовану версію чехи знову запустили у виробництво після багаторічої зупинки .
якщо L-159 створений на базі двигуна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92-2 ДВ-2
ДВ-2 - це турбовентиляторний двоконтурний двовальний двигун, розроблений українським МКБ «Прогрес» (Запоріжжя) спільно зі словацькою фірмою Povazska Bystrica
Антонов після "співробітнитва" з рашкою по Ан-70, яке угробило цей фантастично чудовий літак, груші околачував всі 30 років Незалежнсті і НЕ спромігся зробити планер легкого військового дозвукового літака
в 90-роки заходжу в один уманський пункт прийому брухту-а там альбатросик порізаний..як на шашлик..разом з блоками НУРС