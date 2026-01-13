УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9372 відвідувача онлайн
Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів Допомога Україні від Чехії
20 073 10

Бабіш про постачання боєприпасів Україні: "Чеський бюджет у прихований спосіб надав на зброю $776 млн"

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш публічно розкрив засекречену інформацію про обсяги постачання боєприпасів Україні в межах так званої "Чеської ініціативи".

Про це повідомляє České noviny, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Бабіша, через чеські компанії в межах ініціативи пройшло 280 мільярдів крон. Він зазначив, що ці дані походять від директора Агентства міжурядової оборонної співпраці (AMOS) Алеша Вітечки, яке координує програму.

"Чеський бюджет у прихований спосіб надав на зброю 17,1 мільярда крон ($776 млн), усе це було приховано, все було суперсекретно", - заявив Бабіш.

Колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував публічне розголошення деталей ініціативи.

"Ця людина (Бабіш) не розуміє, що робить. Говорити детально про ініціативу з боєприпасами публічно означає ставити під загрозу безпеку людей і компаній, які беруть у ній участь, не кажучи вже про економічні збитки. Серйозно, прем’єр не усвідомлює, що йдеться про постачання зброї в умовах війни зі всіма ризиками, які це тягне?", - заявив Фіала.

Віце-прем’єр-міністр Карел Гавлічек, відповідаючи на запитання журналістів, уточнив, що безпосередньо ініціатива щодо боєприпасів стосувалася 114 мільярдів крон, тоді як ще 160 мільярдів використали за аналогічним принципом.

"Там також є донори. Якщо спростити, можна сказати, що йдеться приблизно про 280 мільярдів крон, які в рамках ініціативи та системи були спрямовані до окремих донорів, а продукти врешті опинилися в Україні", - пояснив він.

Як зазначає видання, Чехія співпрацює в цій ініціативі насамперед з Нідерландами та Данією. Країна виступає координатором і перевізником, шукає запаси боєприпасів у світі та домовляється про міжнародне фінансування. У більшості випадків закупівлі оплачують інші держави, зокрема Німеччина, Канада та Нідерланди.

Минулого року Україна отримала 1,8 млн боєприпасів, а загалом - понад чотири мільйони. За словами колишнього міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, донори виділили на боєприпаси для України 100 мільярдів крон, з яких внесок Чехії становив дві-три мільярди.

Автор: 

боєприпаси (2380) Чехія (1823) Бабіш Андрей (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ця людина (Бабіш) не розуміє, що робить. - ВСЕ ВІН РОЗУМІЄ. Це російська наволоч яка точно знає що робить коли розсекречує.
показати весь коментар
13.01.2026 14:22 Відповісти
+9
А що ви хотіли. У 1968-ому його саме приймали у комсомол.
показати весь коментар
13.01.2026 15:08 Відповісти
Щоб побачити різницю між Бабішом і Фіцо, треба бути неабияким спеціалістом із фекалій.
показати весь коментар
13.01.2026 15:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці, на відміну від фіцо
показати весь коментар
13.01.2026 14:19 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 15:02 Відповісти
Микола, наскільки я зрозумів, про людей які спряли постачанню ***********, а не про сьогоднішнього прем'єра
показати весь коментар
13.01.2026 18:04 Відповісти
Що ще можна чекати від інфільтрованого у чеську владну верхівку висуванця рашистської пітьми.
показати весь коментар
13.01.2026 14:21 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 14:22 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 15:08 Відповісти
тут плюсану.
показати весь коментар
13.01.2026 17:34 Відповісти
ну обрали ж його, значить є чехи що підтримують його позицію, ось це турбує
показати весь коментар
14.01.2026 08:14 Відповісти
Ну, ми теж Зе обрали. В 2019-21 він виглядав не краще - такий же лох промосковський та ще й комік-аматор.
показати весь коментар
14.01.2026 15:09 Відповісти
 
 