Бабиш о поставках боеприпасов Украине: "Чешский бюджет скрытно выделил на оружие $776 млн"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично раскрыл засекреченную информацию об объемах поставок боеприпасов Украине в рамках так называемой "Чешской инициативы".

Об этом сообщает České noviny, передает Цензор.НЕТ.

По словам Бабиша, через чешские компании в рамках инициативы прошло 280 миллиардов крон. Он отметил, что эти данные поступили от директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеша Витечки, которое координирует программу.

"Чешский бюджет скрытым образом выделил на оружие 17,1 миллиарда крон ($776 млн), все это было скрыто, все было суперсекретно", - заявил Бабиш.

Бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал публичное разглашение деталей инициативы.

"Этот человек (Бабиш) не понимает, что делает. Говорить подробно об инициативе с боеприпасами публично означает ставить под угрозу безопасность людей и компаний, которые в ней участвуют, не говоря уже об экономических убытках. Серьезно, премьер не осознает, что речь идет о поставках оружия в условиях войны со всеми рисками, которые это влечет?", - заявил Фиала.

Вице-премьер-министр Карел Гавличек, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что непосредственно инициатива по боеприпасам касалась 114 миллиардов крон, тогда как еще 160 миллиардов использовали по аналогичному принципу.

"Там также есть доноры. Если упростить, можно сказать, что речь идет примерно о 280 миллиардах крон, которые в рамках инициативы и системы были направлены отдельным донорам, а продукты в итоге оказались в Украине", - пояснил он.

Как отмечает издание, Чехия сотрудничает в этой инициативе прежде всего с Нидерландами и Данией. Страна выступает координатором и перевозчиком, ищет запасы боеприпасов в мире и договаривается о международном финансировании. В большинстве случаев закупки оплачивают другие государства, в частности Германия, Канада и Нидерланды.

В прошлом году Украина получила 1,8 млн боеприпасов, а в целом - более четырех миллионов. По словам бывшего министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, доноры выделили на боеприпасы для Украины 100 миллиардов крон, из которых вклад Чехии составил два-три миллиарда.

Что предшествовало?

Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.

Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

