Польща поставить Україні до 9 винищувачів МіГ-29 в рамках допомоги Києву

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на TVP World.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої ​​угоди про обмін військовими технологіями.

"Дарованому коневі в зуби не дивляться...."
15.01.2026 13:37 Відповісти
читайте правильно про коня: обмін!!! заліза ( пошти іржавого) на мізки (технології), котрі на порядки дорожчі. а не "подарунок", "даровані"...
15.01.2026 15:17 Відповісти
Отлично. По последним видосам, оборонпром чего только не производит, вот одна из позиций.
15.01.2026 13:52 Відповісти
Нуль - це теж "до дев'яти". То може є щось конкретніше?
15.01.2026 14:27 Відповісти
15.01.2026 16:18 Відповісти
 
 