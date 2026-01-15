Польща поставить Україні до 9 винищувачів МіГ-29 в рамках допомоги Києву

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на TVP World.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої ​​угоди про обмін військовими технологіями.

