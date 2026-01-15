РУС
Польша поставит Украине до 9 истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву

Польша поставит Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP World.

Передача истребителей МиГ-29 Украине

"Мы ждем ответа министерства обороны Украины. Обсуждения продолжаются. Это уже полностью технические обсуждения", - отметил Залевский.

На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский отметил, что Киев согласен. По его словам, первоначальная поставка будет состоять из "менее десяти" самолетов.

В декабре Цезарий Томчик, еще один заместитель министра обороны Польши, заявил, что "шесть-восемь" самолетов советской эпохи могут быть переданы Украине в рамках возможного соглашения об обмене военными технологиями.

Читайте: Испания, Польша и Италия призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Польша (9123) Украина (45312) война в Украине (7495) истребитель (77)
"Дарованому коневі в зуби не дивляться...."
15.01.2026 13:37 Ответить
Отлично. По последним видосам, оборонпром чего только не производит, вот одна из позиций.
15.01.2026 13:52 Ответить
 
 