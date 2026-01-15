Испания, Польша и Италия призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
На фоне обострения ситуации с безопасностью в Иране сразу несколько европейских стран, а именно Испания, Польша и Италия, призвали своих граждан срочно покинуть территорию Исламской Республики.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления ведомств этих стран.
Ситуация в Иране является опасной
- МИД Италии повторно обратился к гражданам с рекомендацией немедленно выехать из Ирана, отметив, что около 600 итальянцев в настоящее время проживают в стране, большинство из них - в Тегеране.
- Польское внешнеполитическое ведомство также обновило свое предупреждение, заявив в сообщении на платформе X, что "призывает к немедленному выезду из Ирана и настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в эту страну".
- МИД Испании объяснило свою позицию последними событиями в Иране, в частности гибелью и арестами участников протестов. Власти рекомендовали гражданам следить за обновлениями от посольства Испании в Тегеране, как только в регионе будет восстановлена интернет-связь.
Напомним, накануне посольство США в Иране обнародовало срочное обращение к американским гражданам с призывом немедленно выехать из страны. Отмечается, что протесты по всему Ирану стремительно обостряются и в любой момент могут перерасти в масштабное насилие, грозящее арестами и травмами. Ситуация осложняется блокированием дорог, перебоями в работе общественного транспорта и отключением интернета.
К слову, из-за длительного отключения интернета в Иране истинные масштабы гибели протестующих остаются неизвестными. Правозащитники опасаются, что реальное количество жертв существенно выше подтвержденных показателей.
Трамп: ситуация в Иране улучшается
Между тем Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", — заявил глава Белого дома.
США следят за эскалацией в Иране
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.
Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.
США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.
