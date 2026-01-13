Количество погибших в Иране может достигать 20 тысяч, - СМИ
В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся масштабным насилием со стороны сил безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных правозащитных организаций и сообщениях международных СМИ, в частности CBS News.
По последним данным, после частичного восстановления связи со страной число погибших во время протестов может составить от 12 до 20 тысяч человек. При этом точное количество жертв установить чрезвычайно сложно из-за пятидневного интернет-блекаута и отключения телефонной связи.
Масштаб насилия во время протестов
Источники в Иране сообщают, что силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших. Власти официально не предоставляют сводных данных о количестве погибших и возлагают ответственность на "террористов" и "иностранных провокаторов".
- Даже более низкая оценка количества погибших, озвученная ранее, превышает любые официальные данные за последние десятилетия протестов в Иране, — отмечают правозащитники.
Оппозиционные источники и телеканал Iran International сообщают о не менее 12 тысячах погибших. На видео, обнародованном иранским активистом Vahid Online, зафиксированы сотни тел в моргах с пулевыми ранениями.
Причины протестов и реакция США
Протесты начались в конце декабря из-за резкого роста цен и падения стоимости национальной валюты. Они быстро охватили все 31 провинцию страны. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о возможном военном вмешательстве и призывал международное сообщество обратить внимание на ситуацию.
Международные эксперты подчеркивают, что даже минимальные оценки количества жертв делают эти протесты одними из самых кровавых в Иране после Исламской революции 1979 года.
