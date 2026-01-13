РУС
Смена режима в Иране
Количество погибших в Иране может достигать 20 тысяч, - СМИ

Протесты в Иране. Число погибших может достигнуть 20 тысяч
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся масштабным насилием со стороны сил безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных правозащитных организаций и сообщениях международных СМИ, в частности CBS News.

По последним данным, после частичного восстановления связи со страной число погибших во время протестов может составить от 12 до 20 тысяч человек. При этом точное количество жертв установить чрезвычайно сложно из-за пятидневного интернет-блекаута и отключения телефонной связи.

Читайте также: Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов

Масштаб насилия во время протестов

Источники в Иране сообщают, что силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших. Власти официально не предоставляют сводных данных о количестве погибших и возлагают ответственность на "террористов" и "иностранных провокаторов".

  • Даже более низкая оценка количества погибших, озвученная ранее, превышает любые официальные данные за последние десятилетия протестов в Иране, — отмечают правозащитники.

Оппозиционные источники и телеканал Iran International сообщают о не менее 12 тысячах погибших. На видео, обнародованном иранским активистом Vahid Online, зафиксированы сотни тел в моргах с пулевыми ранениями.

Количество погибших в Иране может достигать 20 тысяч
Фото: Social Media/via REUTERS

Читайте: Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

Причины протестов и реакция США

Протесты начались в конце декабря из-за резкого роста цен и падения стоимости национальной валюты. Они быстро охватили все 31 провинцию страны. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о возможном военном вмешательстве и призывал международное сообщество обратить внимание на ситуацию.

Международные эксперты подчеркивают, что даже минимальные оценки количества жертв делают эти протесты одними из самых кровавых в Иране после Исламской революции 1979 года.

+6
Іран був розвиненою країною, допоки туди не приїхали визволителі на ішаках.
13.01.2026 22:36 Ответить
+4
Нет, там были протесты по всей стране. А не в одном месте.
13.01.2026 22:31 Ответить
+3
Кацап розхвилювався. 😄
13.01.2026 22:35 Ответить
Число неизвестно. Но то что протесты были по всей стране, там сжигали прокуроров, захватывали полицейские отделения - короче очень массировано было. Так что вполне реально. Это минивойна.
13.01.2026 22:30 Ответить
Це як розстріли на майдані, тільки в сотні разів більші.
13.01.2026 22:30 Ответить
Нет, там были протесты по всей стране. А не в одном месте.
13.01.2026 22:31 Ответить
Мабуть Мерц скаже що це неабияк послабить режим 🤔
13.01.2026 22:31 Ответить
Начебто самий час для того, щоб насамперед США почали постачати іранський опозиції зброю .
13.01.2026 22:32 Ответить
В Иране 80 миллионов человек. Кому конкретно ты оружие хочешь давать?
13.01.2026 22:33 Ответить
Иран это 4 Сирий.
13.01.2026 22:34 Ответить
Я би роздав всім бажаючим -нехай ї#ашать.
13.01.2026 22:35 Ответить
Это капля в море. США вместе с саудами активно финансирует сепаратистов - курдов, белуджей годами. Но это никак не влияет на режим.
13.01.2026 22:36 Ответить
В тебе мабуть в іранський ментовкє друзі працюють
13.01.2026 22:39 Ответить
Кацап розхвилювався. 😄
13.01.2026 22:35 Ответить
пообіцяють . обовязково! навідь може сотню гвинтівок нададуть . іранці повбивають один одного. побільше . а потім США проведуть " СВО ". класіка жанра
13.01.2026 22:39 Ответить
Саме час відплатити владі Ірану та підкинути повстанцям трохи безпілотників із боєзапасом.
13.01.2026 22:34 Ответить
Зеятолла може взяти як приклад
13.01.2026 22:36 Ответить
Іран був розвиненою країною, допоки туди не приїхали визволителі на ішаках.
13.01.2026 22:36 Ответить
Ага, купа фоток 60-х і 70-х є, якби не бородаті дебіли, то Іран був би крутішим за Туреччину зараз...
13.01.2026 22:37 Ответить
до речі, пустили всього 5000 палестинців
але місцеве лівацтво захотіло змін, що і отримало
іслам це культура занепаду , будь яка країна це доводить
13.01.2026 22:39 Ответить
На YouTube eсть фильм Иран до Революции или Иран 70х Только не на кириллице.Я как раз вчера смотрела,дамы с декольте,в купальниках и коротких юбках.Впрочем ,как и в Диване в те годы!
13.01.2026 23:07 Ответить
Ливан
13.01.2026 23:10 Ответить
Син мами Ріми уважно стежить і мотає на ус. Бо про один строк він пожартував
13.01.2026 22:41 Ответить
Ніт, не був він розвиненою країною колись. І, схоже, вже не увійде до клубу...хоча, корпус все ще стоїть на варті.
13.01.2026 22:50 Ответить
Після перших вбитих протестувальників потрібна відповідь адекватна.... інакше переб'ють всіх.
13.01.2026 23:08 Ответить
DW сообщило о 12 000 погибших
13.01.2026 23:09 Ответить
А не можна затрофеїти зброю у силовиків та теж трохи їх кількість зменшити? А то що ж бій в один бік? Несправедливо якось…
13.01.2026 23:15 Ответить
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
13.01.2026 23:19 Ответить
 
 