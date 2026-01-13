Цензор.НЕТ
Кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч, - ЗМІ

Протести в Ірані. Кількість загиблих може сягнути 20 тисяч
У Ірані продовжуються масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних правозахисних організацій та повідомленнях міжнародних ЗМІ, зокрема CBS News.

За останніми даними, після часткового відновлення зв’язку з країною число загиблих під час протестів може становити від 12 до 20 тисяч людей. При цьому точну кількість жертв встановити надзвичайно складно через п’ятиденний інтернет-блекаут і відключення телефонного зв’язку.

Масштаб насильства під час протестів

Джерела в Ірані повідомляють, що сили безпеки обходять приватні лікарні, погрожують персоналу і вимагають дані про постраждалих. Влада офіційно не надає зведених даних про кількість загиблих і покладає відповідальність на "терористів" та "іноземних провокаторів".

  • Навіть нижча оцінка кількості загиблих, озвучена раніше, перевищує будь-які офіційні дані за останні десятиліття протестів в Ірані, — зазначають правозахисники.

Опозиційні джерела та телеканал Iran International повідомляють про щонайменше 12 тисяч загиблих. На відео, оприлюдненому іранським активістом Vahid Online, зафіксовані сотні тіл у моргах із кульовими пораненнями.

Причини протестів та реакція США

Протести почалися наприкінці грудня через різке зростання цін і падіння вартості національної валюти. Вони швидко охопили всі 31 провінцію країни. Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе військове втручання і закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію.

Міжнародні експерти підкреслюють, що навіть мінімальні оцінки кількості жертв роблять ці протести одними з найбільш кривавих в Ірані після Ісламської революції 1979 року.

Топ коментарі
Іран був розвиненою країною, допоки туди не приїхали визволителі на ішаках.
13.01.2026 22:36 Відповісти
до речі, пустили всього 5000 палестинців
але місцеве лівацтво захотіло змін, що і отримало
іслам це культура занепаду , будь яка країна це доводить
13.01.2026 22:39 Відповісти
Ага, купа фоток 60-х і 70-х є, якби не бородаті дебіли, то Іран був би крутішим за Туреччину зараз...
13.01.2026 22:37 Відповісти
Число неизвестно. Но то что протесты были по всей стране, там сжигали прокуроров, захватывали полицейские отделения - короче очень массировано было. Так что вполне реально. Это минивойна.
13.01.2026 22:30 Відповісти
число известно - от 12 до 20 тысяч
13.01.2026 23:44 Відповісти
Это оценки организаций, а не точные цифры. Может у них есть контакты на местах, но это сложно, так как столкновения были по всей стране.
14.01.2026 00:03 Відповісти
Разве что у них есть крот от местных силовиков или здравоохранения, который как раз все посчитал. В чем сомневаюсь.
14.01.2026 00:05 Відповісти
Хватит толкать лубянскую отсебятинку, это оценки не "организаций" , а независимых местных активистов , которым удалось дозвониться извне. Позвонить в Иран до сих пор невозможно. Частные лица из Ирана, которых в Вашингтоне назвали "надёжным источником" сообщили что погибших как минимум 12 тыс человек.
14.01.2026 00:17 Відповісти
А местные активисты откуда знают, если у них нет никакой связи?
14.01.2026 00:18 Відповісти
Внутри связь существует - на уровне очевидцев, прямых контактов и цыганского радио.
14.01.2026 00:29 Відповісти
В Иране живет 86 миллионов человек. Страна размером с три Украины.
14.01.2026 00:30 Відповісти
Тем более. Чем больше людей тем больше вероятность для внутренней связи.
14.01.2026 00:44 Відповісти
Я вообще выше написал, что я верю в 20 тысяч человек. Но ты дебил думаешь что я опровергаю.
14.01.2026 00:23 Відповісти
склеротный, не льсти себе, я о тебе вообще ничего не думаю. Это ты думаешь, что я что то думаю про тебя.
14.01.2026 00:25 Відповісти
Мой первый пост выше, который ты комментировал. Выйми голову из задницы и прочитай еще раз - опровергаю ли я 20 тысяч или нет.

Так что вполне реально. Это минивойна.
14.01.2026 00:27 Відповісти
Лубянский дружок, промой свои глаза от дерьма и найди мою цитату, где я бы обсуждал твоё "опровержение".Её не существует. То есть это ты бы так хотел, но на самом деле я обсуждаю лишь твою общую некомпетентность в вопросе количества жертв, а скорее муть, которую ты намеренно втюхиваешь. То есть ты не изучил матчасть и порешь отсебятину про "организации", как бабка надвое сказала - со стопроцентной уверенностью можно сказать штааа.... жертвы либо есть, либо нет .
14.01.2026 00:42 Відповісти
Я как бы изучил матчасть. Но в отличии от тебя я скептичен, что число жертв можно посчитать.
14.01.2026 00:45 Відповісти
Я нигде не утверждал что "их можно посчитать". Есть только предположительное число от и до и оно известно.Ты не только порешь отсебятину по сабжу но и вдаёшься в фантазии насчёт того, что якобы думает человек, то есть это твои хотелки чтобы он так думал, так как дальше собственных мыслей твой мозг работать не привык.
14.01.2026 01:10 Відповісти
Трамп чекає не тисячі убитих Патріотів в Ірані!?!?!?
14.01.2026 00:19 Відповісти
Це як розстріли на майдані, тільки в сотні разів більші.
13.01.2026 22:30 Відповісти
Нет, там были протесты по всей стране. А не в одном месте.
13.01.2026 22:31 Відповісти
А тебе на Лубянке не сказали что Майдан в Украине тоже был по всей стране а не в одном месте?
13.01.2026 23:45 Відповісти
Я знаю где был Майдан, но как будто нигде больше не стреляли. Хотя можешь просветить.
14.01.2026 00:02 Відповісти
тебе лубянский политрук забыл сказать, что например в Одессе стреляли, а на донбассе бандиты Гиркина вспороли живот украинскому депутату? Скажи ему что ты обгадился на украинском форуме из-за его тупой методички и теперь нужно ник менять.
14.01.2026 00:23 Відповісти
Про Гиркина это было намного позже. Расстрелы на Майдане ассоциируются именно с Майданом. Во всех остальных областях все было мирно. В Иране стреляли по всей стране и были стычки с властью. Так что дебил тут исключительно ты, который сравнивает несравнимое.
14.01.2026 00:25 Відповісти
Это не "намного позже" а в то же отчётный год, появились вооружённые банды протестующих во всех городах донбасса, и они напрямую связаны с киевским майданом как по обстоятельтвам так и во времени, а в остальных городах Украины также были силовые противостояния с властью, хоть не огнестрельные но не мирные. Поэтому лубянской методичкой про "кучку людей в киеве" можешь подтереться.
14.01.2026 01:02 Відповісти
Они не связаны с Майданом. Майдан закончился бегством Януковича.
14.01.2026 01:03 Відповісти
Ну это уже откровенная тупость. Майдан и Антимайдан Гиркина и прочих моторол связаны напрямую и бегством Януковича он не закончился. По сути, Майдан и Революция достоинства продолжаются до сих пор, так как боевые действия по защите его идеалов со времён Майдана не прекращались.
14.01.2026 01:14 Відповісти
Мабуть Мерц скаже що це неабияк послабить режим 🤔
13.01.2026 22:31 Відповісти
Начебто самий час для того, щоб насамперед США почали постачати іранський опозиції зброю .
13.01.2026 22:32 Відповісти
В Иране 80 миллионов человек. Кому конкретно ты оружие хочешь давать?
13.01.2026 22:33 Відповісти
Иран это 4 Сирий.
13.01.2026 22:34 Відповісти
Я би роздав всім бажаючим -нехай ї#ашать.
13.01.2026 22:35 Відповісти
Это капля в море. США вместе с саудами активно финансирует сепаратистов - курдов, белуджей годами. Но это никак не влияет на режим.
13.01.2026 22:36 Відповісти
В тебе мабуть в іранський ментовкє друзі працюють
13.01.2026 22:39 Відповісти
Кацап розхвилювався. 😄
13.01.2026 22:35 Відповісти
пообіцяють . обовязково! навідь може сотню гвинтівок нададуть . іранці повбивають один одного. побільше . а потім США проведуть " СВО ". класіка жанра
13.01.2026 22:39 Відповісти
Саме час відплатити владі Ірану та підкинути повстанцям трохи безпілотників із боєзапасом.
13.01.2026 22:34 Відповісти
Зеятолла може взяти як приклад
13.01.2026 22:36 Відповісти
13.01.2026 22:36 Відповісти
13.01.2026 22:37 Відповісти
13.01.2026 22:39 Відповісти
На YouTube eсть фильм Иран до Революции или Иран 70х Только не на кириллице.Я как раз вчера смотрела,дамы с декольте,в купальниках и коротких юбках.Впрочем ,как и в Диване в те годы!
13.01.2026 23:07 Відповісти
Ливан
13.01.2026 23:10 Відповісти
Ніт, не був він розвиненою країною колись. І, схоже, вже не увійде до клубу...хоча, корпус все ще стоїть на варті.
13.01.2026 22:50 Відповісти
Після перших вбитих протестувальників потрібна відповідь адекватна.... інакше переб'ють всіх.
13.01.2026 23:08 Відповісти
DW сообщило о 12 000 погибших
13.01.2026 23:09 Відповісти
А не можна затрофеїти зброю у силовиків та теж трохи їх кількість зменшити? А то що ж бій в один бік? Несправедливо якось…
13.01.2026 23:15 Відповісти
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
13.01.2026 23:19 Відповісти
Досить одного лише смороду русого міра, аби зрозуміти що піснями, танцями і білими шкарпетками цих вбивць не здолати
13.01.2026 23:51 Відповісти
Людям треба давати зброю перш ніж заохочувати їх до повалення диктаторського режиму
13.01.2026 23:48 Відповісти
Коли у рахбара Хомені генерал КСІР спитав як розпізнати заколотників від благоверних іранців то він відповів: Вбивайте їх всіх - аллах впізнає своїх!
14.01.2026 00:47 Відповісти
 
 