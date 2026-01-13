Кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч, - ЗМІ

У Ірані продовжуються масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки.

У Ірані продовжуються масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки.

За останніми даними, після часткового відновлення зв’язку з країною число загиблих під час протестів може становити від 12 до 20 тисяч людей. При цьому точну кількість жертв встановити надзвичайно складно через п’ятиденний інтернет-блекаут і відключення телефонного зв’язку.

Масштаб насильства під час протестів

Джерела в Ірані повідомляють, що сили безпеки обходять приватні лікарні, погрожують персоналу і вимагають дані про постраждалих. Влада офіційно не надає зведених даних про кількість загиблих і покладає відповідальність на "терористів" та "іноземних провокаторів".

Навіть нижча оцінка кількості загиблих, озвучена раніше, перевищує будь-які офіційні дані за останні десятиліття протестів в Ірані, — зазначають правозахисники.

Опозиційні джерела та телеканал Iran International повідомляють про щонайменше 12 тисяч загиблих. На відео, оприлюдненому іранським активістом Vahid Online, зафіксовані сотні тіл у моргах із кульовими пораненнями.

Причини протестів та реакція США

Протести почалися наприкінці грудня через різке зростання цін і падіння вартості національної валюти. Вони швидко охопили всі 31 провінцію країни. Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе військове втручання і закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію.

Міжнародні експерти підкреслюють, що навіть мінімальні оцінки кількості жертв роблять ці протести одними з найбільш кривавих в Ірані після Ісламської революції 1979 року.