Каллас сумнівається, що режим в Ірані впаде через масові протести

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не впевнена, чи впаде режим аятоли в Ірані в результаті масових протестів. Вона закликала продовжувати підтримувати громадянське суспільство.

Про це вона сказала на пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Яка позиція ЄС?

Каллас припустила, що падіння іранського режиму може стати несподіванкою, як це сталося у випадку з Асадом у Сирії. Водночас за її словами, Європейський Союз продовжує підтримувати протестувальників та запроваджувати санкції проти Тегерану.

"Ніхто не знає, що принесуть найближчі дні та тижні. Можливо, все станеться так, ніби режим Асада впав – це стало несподіванкою для всіх. Дуже часто ці режими дуже й дуже стійкі... Ми продовжуємо підтримувати громадянське суспільство, а також запроваджуємо більше санкцій проти тих, хто застосовує насильство проти мирних протестувальників, щоб показати, що ми засуджуємо ці дії", - пояснила дипломатка.

Допомога ЄС

Каллас наголосила, що жорстоке придушення протестів в Ірані є "неприйнятним". Водночас Євросоюз працює над додатковими санкціями проти тих, хто відповідальний за порушення прав людини.

Вона додала, що навіть у разі падіння режиму аятоли Іран потребуватиме альтернативної форми влади, саме тому ЄС продовжуватиме підтримувати громадянське суспільство в країні.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Звичайно що ні. Ви тільки ******* та обдурювання з занепокоєнням можете робити. Зброю людям передайте , а там вони вже самі без вашого з СШа(т)
13.01.2026 19:12 Відповісти
Якщо нічого не робити , а лише базікати та виказувати озабоченості , режим дійсно не впаде .
Іранцям треба допомогти реально , а не віртуально . Допомогти можливо фінансово , чи навіть зброєю , чи - якнайжорсткішими санкціями проти всього що пов'язано з режимом аятол . Чим завгодно , але лише не балачками .
Це окупиться сторицею . ЄС завоює симпатії великої нафтової країни .
І це треба робити поки ЄС не випередив трамп .
13.01.2026 19:18 Відповісти
Якщо повстанці не отримують від США та Ізраїлю достатньо автоматичної зброї, *********** та командирів, які мають бойовий досвід і керуватимуть діями повстанців, то іранська революція приречена на поразку, а її учасники будут знищені, разом із сімʼями позасудовими стратами. Іран буде залитий кровʼю повстанців.
13.01.2026 19:17 Відповісти
А допомогти людям - слабо ?! риторичне запитання,
13.01.2026 19:10 Відповісти
Таке враження ,що вона для інтиму і здатна((Де дії ?(((
13.01.2026 19:23 Відповісти
З такою мордою інтим??🤣🤣🤣
13.01.2026 19:28 Відповісти
Про смаки не сперечаються)
13.01.2026 19:33 Відповісти
згоден...До речі не знаєш у цього гермафродита ще досі працює сімейний бізнес у рашці
13.01.2026 19:40 Відповісти
В якого гермафродита?)))
13.01.2026 19:52 Відповісти
Ну шо на фото вище
13.01.2026 19:53 Відповісти
Мій друг відповів кількома версіями)мені подобається ця )2. Специфіка зовнішності
Кая Каллас має досить атлетичну, струнку статуру та високий зріст. У неї чіткі, виразні риси обличчя: високі вилиці, прямий ніс і вольове підборіддя.
Для людей з обмеженим кругозором будь-яка жіноча краса, що виходить за межі "м'якості та пишності", може здаватися "чоловікоподібною".
Це абсурдне твердження, бо вона - мати трьох дітей, але тролів такі факти зазвичай не зупиняють.
13.01.2026 19:56 Відповісти
Мене більше цікавить її сімейний бізнес в рашці
13.01.2026 20:06 Відповісти
"Прямого бізнесу в неї там немає. Але історія з її чоловіком дала хейтерам ідеальний привід називати її лицеміркою. Саме звідси ростуть ноги у всіх цих брудних коментарів - вони змішують реальний репутаційний прокол із вигаданими образами (на кшталт того самого «гермафродита»), щоб повністю знищити її авторитет."
13.01.2026 20:13 Відповісти
Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг https://rus.err.ee/1609073927/stark-logistics-poslednij-rejs-v-rossiju-sostoitsja-v-sentjabre говорил, что осенью 2023 года компания должна была прекратить перевозки в Россию, так как производство под Петербургом якобы остановило свою работу. Однако «Бумага» выяснила, что «Аэропром» до сих пор не закрылся и даже планирует нанимать упаковщиков в начале 2026 года.
А бізнес то як бачиш і не закрили Вона крім того жадна брехлива лицемірка..але ж гроші не пахнуть кров"ю українців як і газ який європідари купують у рашки..
13.01.2026 20:21 Відповісти
Чоловік: Арво Халлік публічно перепросив, заявив, що «не усвідомлював політичного впливу» своїх справ, і продав усі свої акції в Stark Logistics за символічну суму. Також він вийшов зі складу правління.
Кая Каллас: Вона відмовилася йти у відставку, заявивши, що нічого не знала про деталі бізнесу чоловіка. Вона стверджувала, що позика була зроблена на його холдинг, а не безпосередньо для перевезень у Росію.
13.01.2026 20:24 Відповісти
Не маю доказів шо вони брешуть але слабо віриться шо відказались просто так від хороших заробітків..чому??? А тому шо як би цих вилупків не взяли за сраку то вони і до цих пір би заробляли б офіційно на крові.. Тепер пішли в тінь
13.01.2026 20:37 Відповісти
І ще...«не усвідомлював політичного впливу» ... І тільки ?? Гроші їм точно не пахли
13.01.2026 20:39 Відповісти
Няшка такая няшка эта Калас.. ми-ми-ми.. ням-ням-ням.. пью пью пью.. просрали вы, эвропа, своё величие. В сорок пятом году. Всё что можете, только так лепетать и прикрываться истекающей кровью Украиной.
13.01.2026 19:25 Відповісти
Трамп ось - ось втулить по аятолах - може
13.01.2026 19:12 Відповісти
Втулить він тільки ді венса в сраку. Він тільки може киздіти
13.01.2026 19:14 Відповісти
А Рубио? Втулить?
13.01.2026 19:26 Відповісти
Рубіо - вже готується на презедета Куби,
а дві керівні посади (згідно КЗОТу) одночасно займати не можна.
тому замість аятол втулять Ді Венса та може і зятя Трампса (Джареда Кушніра)
...і Іванка за нього просила
13.01.2026 20:24 Відповісти
Ну - чого ж - вже ж бив по Ірану великими бімбами
13.01.2026 19:34 Відповісти
Втулить 100% .думаю аятолам вже хана.. Найближчим часом
13.01.2026 19:30 Відповісти
аятоли можуть і в гірських бункерах сидіти, тому і треба висилати зброю революціонерам, вони швидко ті бункери вскриють
13.01.2026 19:35 Відповісти
Все буде як треба
13.01.2026 19:37 Відповісти
Є Потужний урок режиму в Сірії - там опозицію давили навіть за допомогою авіації рф. І потім виживших і захоплених чекали не просто катівні а великий підземний (!) комплекс, де люди зникали і роками їх не бачили..

Не пістіти треба а чимось допомагати.
Аби не зєльцмам , то думаю вже б підрозділи Сбу та Добробати вже б організовували опір террористичному режиму рушнико-голових
13.01.2026 19:25 Відповісти
Так трампон же сказав шо помоЩЧ вже в путі...
13.01.2026 19:19 Відповісти
Але дуже треба!! Дуже дуже !!
13.01.2026 19:20 Відповісти
сша могли би скинути з бомбардувальників стрілецьку зброю для революціонерів, це буде краще, ніж точкові удари
13.01.2026 19:22 Відповісти
Я в цьому впевнений. Так і буде як шо масово не сбрасувати з літакив протестувальникам зброю та бк тощо, та як шо ВПС Цахал не почне 3,14здючити по рушникам аваціює.
13.01.2026 19:25 Відповісти
Молимося за це !! ☑️🌐✝️🛐
13.01.2026 19:26 Відповісти
Крім забезпечення повстанців зброєю, ************, засобами звʼязку та іншим військовим обладнанням, мабуть доцільно очолити підрозділи повстанців фахівцями спецпризначення із координацією їх дій єдиним штабом, якому надаватимуться дані всіх видів розвідки, щодо дислокації та переміщень КСІР та інших проурядових збройних формувань. Мета - користуючись чисельною перевагою, кращою ситуаційною обізнаністю повстанців (розвіддані США та Ізраїлю) та вдалими силовими діями змусити проурядові сили припинити опір, скласти зброю та передати владу повстанцям.
13.01.2026 21:11 Відповісти
Якщо допомагати лише глибоким занепокоєнням, як це ******* в Європі, то воно так і буде.
13.01.2026 19:25 Відповісти
То вони з Мерцем заклалися на шухляду хеннесі: встоїть режим, чи ні. Нудно їм, український лідер набрид вже з безпековим угодами.
13.01.2026 19:26 Відповісти
Там ще можливий розпад країни на арійську та тюрську цивілізації, але це якщо влізе Ердоган з Алієвим
13.01.2026 19:34 Відповісти
4 ... як мінімум
Шиїти окремо від сунітів + щось забере Туреччина + іранський Азербайджан + незалежний Курдистан
13.01.2026 20:10 Відповісти
Арійські шиїти генетичні язичники...іслам для них чужий (так само як для українців чисте християнство) вони вогнепоклонники...Курди теж саме...тюрки 35% суніти...Схід збірна солянка і там релігійна темінь
13.01.2026 20:37 Відповісти
13.01.2026 19:35 Відповісти
І де це всі ліваки, іспанький прем'єр та інши любителі хамасу? Чому не влаштовують багатотисячні акції на підтримку іранських протестувальників? Авжеж зрозуміло, що кацапи за це не заплатять.
13.01.2026 19:37 Відповісти
палестинців вбивали в значно більших масштабах, там лише дітей 18 тисяч було вбито героїчним цахалом
13.01.2026 19:40 Відповісти
Буквально за пів години!
І всі в трусіках.
13.01.2026 19:48 Відповісти
Коротше, ви там тримайтесь, а ми будемо вам несамовито співчувати. Грьобані імпотенти...
13.01.2026 20:21 Відповісти
Спорю що європейські компанії дальше торгують з Іраном незважаючи на таку ситуацію, як там програма поживає що типу для підтримки населення запроваджувалась???
13.01.2026 20:25 Відповісти
ну штаты помогут. А вы еу куколды дальше сидите сопли жуйте, потом удивляются почему с ними не считаются нигде
13.01.2026 20:29 Відповісти
Та *** на тих іранців. Нехай їбашать один одного. І чим більше тим краще. Сумніваюсь, що ті протестувальники були проти продажу Іраном балістики та шахедів москалям. Догосподарювались, що жрати нема чого при надлишку нафти. Ми це проходили у 91-му, а Венесуела у 20-х.
