Каллас сумнівається, що режим в Ірані впаде через масові протести
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не впевнена, чи впаде режим аятоли в Ірані в результаті масових протестів. Вона закликала продовжувати підтримувати громадянське суспільство.
Про це вона сказала на пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Яка позиція ЄС?
Каллас припустила, що падіння іранського режиму може стати несподіванкою, як це сталося у випадку з Асадом у Сирії. Водночас за її словами, Європейський Союз продовжує підтримувати протестувальників та запроваджувати санкції проти Тегерану.
"Ніхто не знає, що принесуть найближчі дні та тижні. Можливо, все станеться так, ніби режим Асада впав – це стало несподіванкою для всіх. Дуже часто ці режими дуже й дуже стійкі... Ми продовжуємо підтримувати громадянське суспільство, а також запроваджуємо більше санкцій проти тих, хто застосовує насильство проти мирних протестувальників, щоб показати, що ми засуджуємо ці дії", - пояснила дипломатка.
Допомога ЄС
Каллас наголосила, що жорстоке придушення протестів в Ірані є "неприйнятним". Водночас Євросоюз працює над додатковими санкціями проти тих, хто відповідальний за порушення прав людини.
Вона додала, що навіть у разі падіння режиму аятоли Іран потребуватиме альтернативної форми влади, саме тому ЄС продовжуватиме підтримувати громадянське суспільство в країні.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
Кая Каллас має досить атлетичну, струнку статуру та високий зріст. У неї чіткі, виразні риси обличчя: високі вилиці, прямий ніс і вольове підборіддя.
Для людей з обмеженим кругозором будь-яка жіноча краса, що виходить за межі "м'якості та пишності", може здаватися "чоловікоподібною".
Це абсурдне твердження, бо вона - мати трьох дітей, але тролів такі факти зазвичай не зупиняють.
А бізнес то як бачиш і не закрили Вона крім того жадна брехлива лицемірка..але ж гроші не пахнуть кров"ю українців як і газ який європідари купують у рашки..
Кая Каллас: Вона відмовилася йти у відставку, заявивши, що нічого не знала про деталі бізнесу чоловіка. Вона стверджувала, що позика була зроблена на його холдинг, а не безпосередньо для перевезень у Росію.
а дві керівні посади (згідно КЗОТу) одночасно займати не можна.
тому замість аятол втулять Ді Венса та може і зятя Трампса (Джареда Кушніра)
...і Іванка за нього просила
Не пістіти треба а чимось допомагати.
Аби не зєльцмам , то думаю вже б підрозділи Сбу та Добробати вже б організовували опір террористичному режиму рушнико-голових
Іранцям треба допомогти реально , а не віртуально . Допомогти можливо фінансово , чи навіть зброєю , чи - якнайжорсткішими санкціями проти всього що пов'язано з режимом аятол . Чим завгодно , але лише не балачками .
Це окупиться сторицею . ЄС завоює симпатії великої нафтової країни .
І це треба робити поки ЄС не випередив трамп .
Шиїти окремо від сунітів + щось забере Туреччина + іранський Азербайджан + незалежний Курдистан
І всі в трусіках.