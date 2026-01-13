Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. Допомога вже в дорозі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп звернувся до народу Ірану, де тривають масові протести проти режиму аятол.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати - захоплюйте свої інституції!!! Запишіть імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну.

Я скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. Допомога вже в дорозі", - зазначив лідер США.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

