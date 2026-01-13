Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. Допомога вже в дорозі, - Трамп

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати  - захоплюйте свої інституції!!! Запишіть імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну.

Я скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. Допомога вже в дорозі", - зазначив лідер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран пригрозив США "незабутнім уроком" у разі військового удару на тлі протестів, - The Telegraph

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Читайте також: Ми спостерігаємо останні дні режиму в Ірані, - Мерц

Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. (с) трампон

і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.
13.01.2026 17:12 Відповісти
трампон знайшов чергового слабкого мальчіка в трусіках і героїчно б'є ногами

на Китай чи паРашу у нього відразу коричнева пляма на штанцях
13.01.2026 17:05 Відповісти
Пришле наклад своїх цитат у м'якій палітурці, а потім виставить рахунок на 300 лярдів.
13.01.2026 17:09 Відповісти
Трамп дає добро
13.01.2026 17:03 Відповісти
звичайний білий шум
ніц більше
13.01.2026 17:49 Відповісти
трампон знайшов чергового слабкого мальчіка в трусіках і героїчно б'є ногами

на Китай чи паРашу у нього відразу коричнева пляма на штанцях
13.01.2026 17:05 Відповісти
але якшо вигорить з іраном, то це буде найпотужніший удар по яйцях того ж китаю та русні.
13.01.2026 17:37 Відповісти
І Китаю і параші вже витерли носа в Венесуеллі.
13.01.2026 17:41 Відповісти
Вы уверены в том,что написали геостратег.?😀 Иран имеет огромное влияние в Регионе!И если режим падёт;то весь Б.Восток будет иметь абсолютно другую конфигурацию.Принцып Домино,вам явно не известен!У стула 4ножки и если 2сломать на двух ножках Китая и С Кореи не усидишь.Ослабление Путина начинается с уничтожения его партнёров!
13.01.2026 18:16 Відповісти
Зараз ядерні країни якраз тільки так і воюють між собою через тиск на союзників. Трамп можна сказати відповідає симетрично рашці за Україну і китайозам за можливе вторгнення на Тайвань.
13.01.2026 23:32 Відповісти
Червоні кепки з написом "Make America great again"?
13.01.2026 17:08 Відповісти
"Допомога" - це нові тарифи?
13.01.2026 17:09 Відповісти
Пришле наклад своїх цитат у м'якій палітурці, а потім виставить рахунок на 300 лярдів.
13.01.2026 17:09 Відповісти
Іранська диктатура дуже
жорстока,вбито 12000 молоді.
Як можна голими руками
повалити режим?
13.01.2026 17:09 Відповісти
Рубіо роздаватиме пахлаву?
13.01.2026 17:10 Відповісти
Треба ще канадійок відправити, щоб робили ті потужні фоточки з цигарками, видаючи себе за іранську жінку.
13.01.2026 17:11 Відповісти
а чого не американійок?
13.01.2026 17:23 Відповісти
Вы явно на стороне Ирана ,не на стороне народа Вам явно до" вподбы"Шахеда над небом Украины! Уберите укр.флаг он явно не ваш 😉
13.01.2026 18:19 Відповісти
Україна чекала більше ніж пів року, на заблоковану трампом і МАГА допомогу від США!!! Так що, це ж уже було….!!! Через 2-3 місяці або ….
13.01.2026 17:11 Відповісти
і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.

і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.
13.01.2026 17:12 Відповісти
А вам больше нравится, что Иран с Россией зарабатывает на нефти?
13.01.2026 18:20 Відповісти
Старлінки протестувальникам заблокує і вимагатиме за це 350 мільярдів?)
13.01.2026 17:12 Відповісти
а рудий їх блокував? хіба це не ілона?
13.01.2026 17:40 Відповісти
Саме те що треба москалям. Напруга в Ірані підвищує ціни на нафту і дає їм гроші на продовження війни.
13.01.2026 17:13 Відповісти
це як обісцятися в мороз. Спочатку тепло і приємно, але потім - піздець.
13.01.2026 17:20 Відповісти
Особисто не мав такого досвіду, але, мабуть, десь так.
13.01.2026 17:23 Відповісти
Може і мали - доті коли гугукали і ходити ше не вміли .
13.01.2026 17:26 Відповісти
Але ж не на морозі.
13.01.2026 17:43 Відповісти
Якшо вам рочків теперка десь 25 то дійсно ймовірнісь такого низька - але якшо більше то ймовірність такого зростає в міру більшого вашого віку .
13.01.2026 17:54 Відповісти
Не хрєн у такому віці на морозі вештатись.
13.01.2026 18:04 Відповісти
Ну, про нафту ж не з особистого досвіду пишете. ))
13.01.2026 17:30 Відповісти
А тут якраз особисті спостереження. Коли загал радісно верещить, треба вміти роздивитись, хто дійсно отримає від цього вигоду.
13.01.2026 17:45 Відповісти
Яка дорога...Протестантів розстрілюють з кулеметів, тисячі трупів, відключений весь звязок.
Люди ховаються, на вулиці армія і смерть. Допомога в дорозі...матерія для поховань яку везуть на верблюдах?
13.01.2026 17:13 Відповісти
Та їм похер, головне хитати. А далі або владу раптом знесуть - тоді все буде дуже гарно, як в Іраці, процвітання й демократія, або перестріляють ще побільше - теж непогано, можна буде показати які аятоли звірі.
13.01.2026 17:17 Відповісти
АнтиМайдан на сайте?Знакомое" хитати"!😀
13.01.2026 18:21 Відповісти
Це зі словника Грінченка.
13.01.2026 18:23 Відповісти
Главное не источник а смысл использования этого слова по теме!
13.01.2026 18:25 Відповісти
Вы явно Рашен !
13.01.2026 18:35 Відповісти
ні це жертви марафону, голова у них для того щоб їсти
13.01.2026 23:43 Відповісти
13.01.2026 17:25 Відповісти
Яке ж воно потужне
13.01.2026 17:14 Відповісти
Запишіть імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну.
==
Саме так, вони подарять тобі ящік червоної ікри , а ти їм червону дорожку.
13.01.2026 17:22 Відповісти
Питання прав жінок точно стало однією з причин заворушень? Серйозно?
13.01.2026 17:22 Відповісти
яких жінок?
13.01.2026 17:27 Відповісти
питання прав жінок було центральним під час минулих протестів. нинішні ж почалися цілком з економічних вимог. але з часом додалися і ті питання, шо накопичилися за длесятиліття - теократична диктатура, смерть диктатору ну і права жінок також.
13.01.2026 17:40 Відповісти
Рідкоземи віддайте...
13.01.2026 17:25 Відповісти
там густоземи
13.01.2026 17:29 Відповісти
потрібна зброя
13.01.2026 17:36 Відповісти
За Иран без Ислама. Неважно под каким соусом.
13.01.2026 17:37 Відповісти
Ну,якщо ти так допомагатимеш як Україні,більше року....,то це просто срака.Краще якійсь країні,наприклад Ізраїлю,таємно поставляти зброю,наприклад курдам..
13.01.2026 17:40 Відповісти
От цікаво, ці дописи він власноруч пише, чи диктує, а потім каже "оце і оце" - ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ!" Помітив, що оці великі літери в його дописах - ще один прояв схибленості на власній величі. Ну і безкінечні повтори чогось - перефразовує своє MAGA на MIGA (Make Iran ...) з улюбленим словом "Great" яким вважає звичайно в першу чергу себе...
13.01.2026 17:48 Відповісти
Та скоріш за все , він сам нічого не пише , для цього в нього є спічрайтер . Так як і в багатьох інших політиків . Він лише читає що йому приносять , робить правки і схвалює або ні .
13.01.2026 18:04 Відповісти
Зараз Дід в ***** ще й Іран відбере, залишаться тільки КНР і КНДР.
13.01.2026 17:58 Відповісти
А як на рахунок - українські патріоти , продовжуйте воювати , відстоюючи справедливість і свою незалежність , допомога вже в дорозі !! Таке сказати слабо тобі , Донні ? Чи страшно ? Боїшся що ***** надає підсрачників ??
13.01.2026 18:00 Відповісти
Шкода, шо в нас нема нафти
13.01.2026 18:32 Відповісти
Радій навпаки..саме тому що її нема ми змогли отримати незалежність..інакше би в 91 нас втопили в крові
13.01.2026 18:52 Відповісти
CrossFirenko

Трамп загрузився ключками і мчить на гольф-карі!
13.01.2026 18:38 Відповісти
То коли вже дійде допомога?
Бо може все закінчитись погано - там вже рахунок загиблих йде на тисячі.
А відокремлення Ірану від осі зла вирішить багато проблем.
13.01.2026 21:46 Відповісти
 
 