Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. Допомога вже в дорозі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп звернувся до народу Ірану, де тривають масові протести проти режиму аятол.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати - захоплюйте свої інституції!!! Запишіть імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну.
Я скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників. Допомога вже в дорозі", - зазначив лідер США.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніц більше
на Китай чи паРашу у нього відразу коричнева пляма на штанцях
жорстока,вбито 12000 молоді.
Як можна голими руками
повалити режим?
і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.
Люди ховаються, на вулиці армія і смерть. Допомога в дорозі...матерія для поховань яку везуть на верблюдах?
Саме так, вони подарять тобі ящік червоної ікри , а ти їм червону дорожку.
Трамп загрузився ключками і мчить на гольф-карі!
Бо може все закінчитись погано - там вже рахунок загиблих йде на тисячі.
А відокремлення Ірану від осі зла вирішить багато проблем.