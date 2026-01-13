Ми спостерігаємо останні дні режиму в Ірані, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що режим Ірану вже зруйновано, оскільки він не може вижити без насильства.
"Якщо режим може залишатися при владі лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму", - сказав він.
Мерц сподівається, що конфлікт влади та народу можна буде вирішити мирно.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
