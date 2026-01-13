Ми спостерігаємо останні дні режиму в Ірані, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що режим Ірану вже зруйновано, оскільки він не може вижити без насильства.

"Якщо режим може залишатися при владі лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму", - сказав він.

Мерц сподівається, що конфлікт влади та народу можна буде вирішити мирно.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Топ коментарі
+23
"Ми спостерігаємо" - нажаль це все на що здатна Европа
13.01.2026 11:24 Відповісти
+10
Коли вже будемо спостерігати за останніми днями режиму пуйла? Коли орєшнік по Брюсселю прилетить?
13.01.2026 11:29 Відповісти
+6
Режим в Північній Кореї успішно існує з насильством три покоління, в Ірані винищать протестувальників і на цьому все закінчиться... щоб революція відбулась потрібно знищити фізично всю владну верхівку, олігархат, та силові структури на який опирається влада... я знаю тільки дві революції, які привели до перезагрузки в країнах це Французка революція 1799 р. і революція в російські імперії в 1917р.... всі решта революції це косметична *****...
13.01.2026 11:42 Відповісти
іранський режим поступово переміщується до ростова
13.01.2026 11:24 Відповісти
а може росія допоможе, щоби для початку, хоча б, вивезти обладнання підприємств з виробництва шахедів..
13.01.2026 11:38 Відповісти
Тобто,з режимом ***** теж покінчено,Мерц? Чи ето другоє?
13.01.2026 11:31 Відповісти
Режим в Ірані давно тримається на насильстві і його "останні дні" тягнуться роками ... чи не поспішив Мерц із своїми оптимістичними твердженнями? 🤔
13.01.2026 11:38 Відповісти
Але суть нинішньої ситуації наступна, якщо захід бажає зміни влади в РФ, потрібний економічний тиск який би проявлявся в інфляції і девальвації рубля хоча б на 200% в рік, тоді є реальний шанс на протести... а з тими санкціями які діють зараз це недосяжна ціль в найближчому часі...
13.01.2026 11:47 Відповісти
Минус хотя бы один исламистский режим это всегда хорошо. Жаль немцы слишком трусливые чтобы сжечь Бундестаг и дать под зад Мерцу.
13.01.2026 12:28 Відповісти
какие наивные слова. вроде бы взрослый дядя, политик большей страны.зачем так позориться
13.01.2026 13:12 Відповісти
Найбільшим набувачем вигоди з заворушень у Ірані є москва. Нафта вже піднялась на 5 дол.
13.01.2026 13:29 Відповісти
Ну дежурно выстрелить озабоченностью и солидарностью нужно же. Другого они не умеют.
13.01.2026 15:11 Відповісти
 
 