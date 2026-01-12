Іран впродовж останніх років продав Росії ракет на майже $3 млрд, - Bloomberg
Впродовж останніх років Іран продав Росії ракет на суму майже 3 мільярди доларів, щоб допомогти диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на оцінку анонімного західного чиновника у сфері безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Продаж ракет
За оцінкою співрозмовника, контракти Тегерана з Москвою укладені з жовтня 2021 року на балістичні ракети та ракети класу "земля-повітря", становлять приблизно 2,7 мільярда доларів.
Bloomberg зазначає, що йдеться про закупівлю сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших ракет малого радіуса дії та приблизно 200 ракет класу "земля–повітря" для систем протиповітряної оборони.
Поставки боєприпасів
Крім цього, Іран поставив Росії мільйони боєприпасів та артилерійських снарядів. Однак ці цифри не відображають повний обсяг закупівель, оскільки очікується постачання додаткового озброєння.
Поставки безпілотників Shahed
Також Іран передав РФ дрони-камікадзе Shahed-136 і надав технології для їхнього виробництва на території Росії під назвою "Герань-2" в межах контракту на 1,75 мільярда доларів. Цей контракт був підписаний на початку 2023 року.
Загалом, згідно з оцінкою, з кінця 2021 року Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранське озброєння.
Всього на 3 мільярди. І не щоб допомогти, а щоб заробити. Щоб допомогти - дають безкоштовно, як ЄС.
