УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7128 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану
2 404 7

Іран впродовж останніх років продав Росії ракет на майже $3 млрд, - Bloomberg

Впродовж останніх років Іран продав Росії ракет на суму майже 3 мільярди доларів, щоб допомогти диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на оцінку анонімного західного чиновника у сфері безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Продаж ракет

За оцінкою співрозмовника, контракти Тегерана з Москвою укладені з жовтня 2021 року на балістичні ракети та ракети класу "земля-повітря", становлять приблизно 2,7 мільярда доларів.

Bloomberg зазначає, що йдеться про закупівлю сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших ракет малого радіуса дії та приблизно 200 ракет класу "земля–повітря" для систем протиповітряної оборони.

Читайте також: ГУР розкриває будову нових іранських Shahed-107, які РФ застосовує проти України

Поставки боєприпасів

Крім цього, Іран поставив Росії мільйони боєприпасів та артилерійських снарядів. Однак ці цифри не відображають повний обсяг закупівель, оскільки очікується постачання додаткового озброєння.

Читайте також: Сікорський: Ірану краще було не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво

Поставки безпілотників Shahed

Також Іран передав РФ дрони-камікадзе Shahed-136 і надав технології для їхнього виробництва на території Росії під назвою "Герань-2" в межах контракту на 1,75 мільярда доларів. Цей контракт був підписаний на початку 2023 року.

Загалом, згідно з оцінкою, з кінця 2021 року Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранське озброєння.

Читайте також: Росія оплатила частину іранських "шахедів" золотими злитками, - розслідування

Автор: 

Іран (3276) ракети (4378) росія (69661)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато у нас асфальта на десятки миллиардов долларов. Можно даже кидаться им по Ирану.
показати весь коментар
12.01.2026 23:20 Відповісти
Всього на 3 мільярди. І не щоб допомогти, а щоб заробити. Щоб допомогти - дають безкоштовно, як ЄС.
показати весь коментар
12.01.2026 23:33 Відповісти
Надіюсь всю ту іранську мразь роздеруть на площі на шматки
показати весь коментар
12.01.2026 23:43 Відповісти
На жаль, практика показує, що такі швидко опиняються в рф... разом з усім тим золотом, що рф витратила на ракети
показати весь коментар
13.01.2026 00:55 Відповісти
Ого! А у нас хоч одну з цих ракет збивали? Північнокорейські - так. А де іранські? Ну бо йдеться майже про 1000 ракет різних типів. Чи русня їм просто заплатила за них, а отримають їх вони пізніше?
показати весь коментар
12.01.2026 23:45 Відповісти
І не гавкав про це публічно на відміну від наших ,,партнерів"!
показати весь коментар
12.01.2026 23:57 Відповісти
Rheinmetall поставить Україні БМП Lynx KF41, - Суспільне.
Анонси наше все
показати весь коментар
13.01.2026 00:04 Відповісти
 
 