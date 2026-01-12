Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg
За последние годы Иран продал России ракет на сумму почти 3 миллиарда долларов, чтобы помочь диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценку анонимного западного чиновника в сфере безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Продажа ракет
По оценке собеседника, контракты Тегерана с Москвой, заключенные с октября 2021 года на баллистические ракеты и ракеты класса "земля-воздух", составляют примерно 2,7 миллиарда долларов.
Bloomberg отмечает, что речь идет о закупке сотен баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других ракет малого радиуса действия и примерно 200 ракет класса "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны.
Поставки боеприпасов
Кроме этого, Иран поставил России миллионы боеприпасов и артиллерийских снарядов. Однако эти цифры не отражают полный объем закупок, поскольку ожидается поставка дополнительного вооружения.
Поставки беспилотников Shahed
Также Иран передал РФ дроны-камикадзе Shahed-136 и предоставил технологии для их производства на территории России под названием "Герань-2" в рамках контракта на 1,75 миллиарда долларов. Этот контракт был подписан в начале 2023 года.
В целом, согласно оценке, с конца 2021 года Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранское вооружение.
Всього на 3 мільярди. І не щоб допомогти, а щоб заробити. Щоб допомогти - дають безкоштовно, як ЄС.
