Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg

Bloomberg раскрыл цену военной помощи Ирану для РФ

За последние годы Иран продал России ракет на сумму почти 3 миллиарда долларов, чтобы помочь диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценку анонимного западного чиновника в сфере безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Продажа ракет

По оценке собеседника, контракты Тегерана с Москвой, заключенные с октября 2021 года на баллистические ракеты и ракеты класса "земля-воздух", составляют примерно 2,7 миллиарда долларов.

Bloomberg отмечает, что речь идет о закупке сотен баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других ракет малого радиуса действия и примерно 200 ракет класса "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны.

Читайте также: ГУР раскрывает устройство новых иранских Shahed-107, которые РФ применяет против Украины

Поставки боеприпасов

Кроме этого, Иран поставил России миллионы боеприпасов и артиллерийских снарядов. Однако эти цифры не отражают полный объем закупок, поскольку ожидается поставка дополнительного вооружения.

Читайте также: Сикорский: Ирану лучше было не продавать России дроны и лицензии на их производство

Поставки беспилотников Shahed

Также Иран передал РФ дроны-камикадзе Shahed-136 и предоставил технологии для их производства на территории России под названием "Герань-2" в рамках контракта на 1,75 миллиарда долларов. Этот контракт был подписан в начале 2023 года.

В целом, согласно оценке, с конца 2021 года Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранское вооружение.

Читайте также: Россия оплатила часть иранских "шахидов" золотыми слитками, - расследование

Зато у нас асфальта на десятки миллиардов долларов. Можно даже кидаться им по Ирану.
12.01.2026 23:20 Ответить
Впродовж останніх років Іран продав Росії ракет на суму майже 3 мільярди доларів, щоб допомогти диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3595125

Всього на 3 мільярди. І не щоб допомогти, а щоб заробити. Щоб допомогти - дають безкоштовно, як ЄС.
12.01.2026 23:33 Ответить
Надіюсь всю ту іранську мразь роздеруть на площі на шматки
12.01.2026 23:43 Ответить
Ого! А у нас хоч одну з цих ракет збивали? Північнокорейські - так. А де іранські? Ну бо йдеться майже про 1000 ракет різних типів. Чи русня їм просто заплатила за них, а отримають їх вони пізніше?
12.01.2026 23:45 Ответить
І не гавкав про це публічно на відміну від наших ,,партнерів"!
12.01.2026 23:57 Ответить
Rheinmetall поставить Україні БМП Lynx KF41, - Суспільне.
Анонси наше все
13.01.2026 00:04 Ответить
 
 