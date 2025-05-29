Россия оплатила часть иранских "Шахедов" золотыми слитками, - расследование

Россия передала по меньшей мере 1,8 тонны золотых слитков на сумму около 104 миллионов долларов иранской компании Sahara Thunder в качестве оплаты за дроны Shahed-136. Беспилотники собирали в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане.

Об этом говорится в отчете американской аналитической группы C4ADS, получившей доступ к контракту между сторонами, сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

В начале 2024 года хакеры из Prana Network выложили в открытый доступ 10 гигабайт файлов компании Sahara Thunder, которая находится под санкциями США. Согласно документам, 16 марта 2023 года стороны подписали соглашение о поставке 1 788 кг золота по цене 58,32 доллара за грамм. Дополнительный контракт от 5 апреля предусматривает еще 2 067 кг золота, однако детали этой поставки остаются неизвестными. Также неизвестно, доставили ли это золото.

Авторы отчета объясняют, что оплата золотом позволила избежать расчетов в долларах США, которые могли бы быть заблокированы санкциями Минфина США. Кроме этого, такой расчет обеспечивает большую анонимность.

Кроме золота Россия платила за "Шахеды" и дирхамами - валютой ОАЭ. Деньги поступили на счет в банке Дубаи. Отмечается, что стороны пользовались зонами свободной торговли ОАЭ.

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Также в отчете говорится, что иранские компании, в частности SAS, которая находится под санкциями США, могли использовать криптовалюты для расчетов - об этом свидетельствуют утечки электронной переписки. Об этом говорит одно из писем, которое касается визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года, SAS предложила оплатить услуги аэропорта криптовалютой Tether.

В материале говорится, что компанию Sahara Thunder, которая попала под санкции США за содействие в поставках иранских дронов в Россию, считают прикрытием военных структур Ирана. Вскоре после того, как США ввели санкции против Sahara Thunder, компания начала процесс ликвидации. Однако, вероятно, на ее месте появится новая юридическая структура.

Издание пишет, что маршрут поставки приобретенных дронов пролегал через иранский порт Амирабад, откуда технику доставляли в Махачкалу Каспийским морем.

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