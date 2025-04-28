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Новости Российский газ
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Россия начнет поставки газа в Иран в 2025 году, - Служба внешней разведки

Газопровід

Россия планирует начать поставки природного газа в Иран уже в 2025 году. Это будет осуществляться через имеющиеся газопроводы, а также за счет строительства новых ответвлений.

Об этом информирует Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, имеющаяся инфраструктура газопроводов, в частности "Моздок - Ширвановка - Хаджикабул - Астара - Абадан", позволит поставлять до 1,8 млрд м³ газа в год. Сейчас идет согласование цены на газ, поэтому точная дата начала поставок пока не определена.

Запланированный объем нового газового проекта составляет до 55 млрд м³ газа в год. В начале 2025 года стороны согласовали маршрут нового трубопровода, который будет проходить через территорию Азербайджана.

Кроме того, в рамках сотрудничества, за счет российской кредитной линии, в Иране будет построена новая атомная электростанция.

Служба внешней разведки Украины отмечает, что этот газовый проект позволит России диверсифицировать свой экспорт в условиях международных санкций. Также это может стать способом расчетов с Тегераном за военную помощь в конфликте против Украины. Иран получает возможность покрыть дефицит газа для северных регионов страны, поскольку основные газовые месторождения расположены на юге.

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Автор: 

Газ (10226) Иран (1800) россия (95591)


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Топ комментарии
+9
Газ до Ірану як пісок в Сахару.....щось таке собі
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28.04.2025 15:51
+5
Саме так. Дуже дивна оборудка. Іран сам задихається у своєму нікому не потрібному газові.
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28.04.2025 15:53
+1
іран почне постачання снігу на кацапію у 2025 році, - служба зовнішньої розвідки.
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28.04.2025 16:06
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Газ до Ірану як пісок в Сахару.....щось таке собі
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28.04.2025 15:51 Ответить
Саме так. Дуже дивна оборудка. Іран сам задихається у своєму нікому не потрібному газові.
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28.04.2025 15:53 Ответить
Не факт що ще буде московія та іран! Хочете розсмішити Бога та ЗСУ, поділітьця своїми планами на майбутьнє! 😁
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28.04.2025 15:53 Ответить
"поділітьця", "майбутьнє" - гореписака, де ти вчилося?
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28.04.2025 16:05 Ответить
Коли я навчався ти ще не був навідь сперматозоїдом в мошонці свого батька! Підарок кацапсткий, така відповідь тебе влаштовує?
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28.04.2025 16:12 Ответить
недоумок, де ти могло навчатися і як, ти писати грамотно нездатен, краще вже не пиши нічого, не ганьбись!
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28.04.2025 16:15 Ответить
іран почне постачання снігу на кацапію у 2025 році, - служба зовнішньої розвідки.
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28.04.2025 16:06 Ответить
може ще й сніг білим ведмедям до арктики?
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28.04.2025 16:09 Ответить
Росія планує розпочати постачання природного газу до Ірану вже у 2025 році. аналогічно тому,як планувала надути" газу в Європу "північними потоками"
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28.04.2025 16:14 Ответить
 
 