Россия начнет поставки газа в Иран в 2025 году, - Служба внешней разведки
Россия планирует начать поставки природного газа в Иран уже в 2025 году. Это будет осуществляться через имеющиеся газопроводы, а также за счет строительства новых ответвлений.
Об этом информирует Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, имеющаяся инфраструктура газопроводов, в частности "Моздок - Ширвановка - Хаджикабул - Астара - Абадан", позволит поставлять до 1,8 млрд м³ газа в год. Сейчас идет согласование цены на газ, поэтому точная дата начала поставок пока не определена.
Запланированный объем нового газового проекта составляет до 55 млрд м³ газа в год. В начале 2025 года стороны согласовали маршрут нового трубопровода, который будет проходить через территорию Азербайджана.
Кроме того, в рамках сотрудничества, за счет российской кредитной линии, в Иране будет построена новая атомная электростанция.
Служба внешней разведки Украины отмечает, что этот газовый проект позволит России диверсифицировать свой экспорт в условиях международных санкций. Также это может стать способом расчетов с Тегераном за военную помощь в конфликте против Украины. Иран получает возможность покрыть дефицит газа для северных регионов страны, поскольку основные газовые месторождения расположены на юге.
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