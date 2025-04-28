Росія розпочне постачання газу до Ірану у 2025 році, - Служба зовнішньої розвідки
Росія планує розпочати постачання природного газу до Ірану вже у 2025 році. Це буде здійснюватися через наявні газопроводи, а також за рахунок будівництва нових відгалужень.
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, наявна інфраструктура газопроводів, зокрема "Моздок - Ширвановка - Хаджикабул - Астара - Абадан", дозволить постачати до 1,8 млрд м³ газу на рік. Наразі триває узгодження ціни на газ, тому точна дата початку постачань поки не визначена.
Запланований обсяг нового газового проєкту складає до 55 млрд м³ газу на рік. На початку 2025 року сторони погодили маршрут нового трубопроводу, який проходитиме через територію Азербайджану.
Крім того, в рамках співпраці, за рахунок російської кредитної лінії, в Ірані буде побудована нова атомна електростанція.
Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що цей газовий проєкт дозволить Росії диверсифікувати свій експорт у умовах міжнародних санкцій. Також це може стати способом розрахунків із Тегераном за військову допомогу в конфлікті проти України. Іран отримує можливість покрити дефіцит газу для північних регіонів країни, оскільки основні газові родовища розташовані на півдні.
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ну, а де азотні добрива там і вибухівка для всього близькосхідного регіону регіону...амоніти - амонієва селітра і і нітросполуки...
сировиною для виробництва служить азот із повітря і треба високу температуру, для цього і палять газ...товар буде чисто руский ...схема така, як у об,єднань азот в україні і 7 млрд кубів газу для них, який крали не без відома фірташа, а росія казала - україна краде газ...