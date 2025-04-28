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Новини Російський газ
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Росія розпочне постачання газу до Ірану у 2025 році, - Служба зовнішньої розвідки

Газопровід

Росія планує розпочати постачання природного газу до Ірану вже у 2025 році. Це буде здійснюватися через наявні газопроводи, а також за рахунок будівництва нових відгалужень.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, наявна інфраструктура газопроводів, зокрема "Моздок - Ширвановка - Хаджикабул - Астара - Абадан", дозволить постачати до 1,8 млрд м³ газу на рік. Наразі триває узгодження ціни на газ, тому точна дата початку постачань поки не визначена.

Запланований обсяг нового газового проєкту складає до 55 млрд м³ газу на рік. На початку 2025 року сторони погодили маршрут нового трубопроводу, який проходитиме через територію Азербайджану.

Крім того, в рамках співпраці, за рахунок російської кредитної лінії, в Ірані буде побудована нова атомна електростанція.

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що цей газовий проєкт дозволить Росії диверсифікувати свій експорт у умовах міжнародних санкцій. Також це може стати способом розрахунків із Тегераном за військову допомогу в конфлікті проти України. Іран отримує можливість покрити дефіцит газу для північних регіонів країни, оскільки основні газові родовища розташовані на півдні.

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Автор: 

газ (10438) Іран (2037) росія (65254)


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Топ коментарі
+12
Газ до Ірану як пісок в Сахару.....щось таке собі
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28.04.2025 15:51
+7
Саме так. Дуже дивна оборудка. Іран сам задихається у своєму нікому не потрібному газові.
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28.04.2025 15:53
+4
іран почне постачання снігу на кацапію у 2025 році, - служба зовнішньої розвідки.
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28.04.2025 16:06
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Газ до Ірану як пісок в Сахару.....щось таке собі
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28.04.2025 15:51 Відповісти
Саме так. Дуже дивна оборудка. Іран сам задихається у своєму нікому не потрібному газові.
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28.04.2025 15:53 Відповісти
за цей час, напевне, збудували підприємство з виробництва азотних добрив, аміачної селітри, щоби не вивозити їх через європу і босфор...
ну, а де азотні добрива там і вибухівка для всього близькосхідного регіону регіону...амоніти - амонієва селітра і і нітросполуки...
сировиною для виробництва служить азот із повітря і треба високу температуру, для цього і палять газ...товар буде чисто руский ...схема така, як у об,єднань азот в україні і 7 млрд кубів газу для них, який крали не без відома фірташа, а росія казала - україна краде газ...
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28.04.2025 17:00 Відповісти
Не факт що ще буде московія та іран! Хочете розсмішити Бога та ЗСУ, поділітьця своїми планами на майбутьнє! 😁
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28.04.2025 15:53 Відповісти
"поділітьця", "майбутьнє" - гореписака, де ти вчилося?
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28.04.2025 16:05 Відповісти
Коли я навчався ти ще не був навідь сперматозоїдом в мошонці свого батька! Підарок кацапсткий, така відповідь тебе влаштовує?
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28.04.2025 16:12 Відповісти
недоумок, де ти могло навчатися і як, ти писати грамотно нездатен, краще вже не пиши нічого, не ганьбись!
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28.04.2025 16:15 Відповісти
Ти недоумка кожного дня в люстерко бачиш! 😁
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28.04.2025 16:23 Відповісти
іран почне постачання снігу на кацапію у 2025 році, - служба зовнішньої розвідки.
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28.04.2025 16:06 Відповісти
може ще й сніг білим ведмедям до арктики?
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28.04.2025 16:09 Відповісти
Росія планує розпочати постачання природного газу до Ірану вже у 2025 році. аналогічно тому,як планувала надути" газу в Європу "північними потоками"
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28.04.2025 16:14 Відповісти
А Туркмения , что не имеет газ ?
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28.04.2025 16:34 Відповісти
 
 