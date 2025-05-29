Росія оплатила частину іранських "шахедів" золотими злитками, - розслідування

Росія передала щонайменше 1,8 тонни золотих злитків на суму близько 104 мільйонів доларів іранській компанії Sahara Thunder як оплату за дрони Shahed-136. Безпілотники збирали в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані.

Про це йдеться в звіті американської аналітичної групи C4ADS, що отримала доступ до контракту між сторонами, повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

На початку 2024 року хакери з Prana Network виклали у відкритий доступ 10 гігабайт файлів компанії Sahara Thunder, яка перебуває під санкціями США. Згідно з документами, 16 березня 2023 року сторони підписали угоду про постачання 1 788 кг золота за ціною 58,32 долара за грам. Додатковий контракт від 5 квітня передбачає ще 2 067 кг золота, проте деталі цієї поставки залишаються невідомими. Також невідомо, чи доставили це золото.

Автори звіту пояснюють, що оплата золотом дозволила уникнути розрахунків у доларах США, що могли б бути заблоковані санкціями Мінфіну США. Окрім цього, такий розрахунок забезпечує більшу анонімність.

Крім золота Росія платила за "шахеди" і дирхамами - валютою ОАЕ. Гроші надійшли на рахунок в банку Дубаї. Зазначається, що сторони користувалися зонами вільної торгівлі ОАЕ.

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Також у звіті йдеться, що іранські компанії, зокрема SAS, яка перебуває під санкціями США, могли використовувати криптовалюти для розрахунків - про це свідчать витоки електронного листування. Про це говорить один із листів, який стосується візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану в березні 2023 року, SAS запропонувала оплатити послуги аеропорту криптовалютою Tether.

У матеріалі йдеться, що компанію Sahara Thunder, яка потрапила під санкції США за сприяння в постачанні іранських дронів до Росії, вважають прикриттям військових структур Ірану. Незадовго після того, як США запровадили санкції проти Sahara Thunder, компанія розпочала процес ліквідації. Однак, ймовірно, на її місці з’явиться нова юридична структура.

Видання пише, що маршрут постачання придбаних дронів пролягав через іранський порт Амірабад, звідки техніку доставляли до Махачкали Каспійським морем.

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