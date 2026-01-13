РУС
Новости Смена режима в Иране
Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц

Мерц считает, что режим в Иране доживает последние дни

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что режим Ирана уже разрушен, поскольку он не может выжить без насилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Подробности

"Если режим может оставаться у власти только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима", - сказал он.

Мерц надеется, что конфликт власти и народа можно будет решить мирно.

Читайте также: Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран за последние годы продал России ракет на почти $3 млрд, - Bloomberg

Иран (2115) Фридрих Мерц (353)
іранський режим поступово переміщується до ростова
13.01.2026 11:24 Ответить
а може росія допоможе, щоби для початку, хоча б, вивезти обладнання підприємств з виробництва шахедів..
13.01.2026 11:38 Ответить
"Ми спостерігаємо" - нажаль це все на що здатна Европа
13.01.2026 11:24 Ответить
Коли вже будемо спостерігати за останніми днями режиму пуйла? Коли орєшнік по Брюсселю прилетить?
13.01.2026 11:29 Ответить
Тобто,з режимом ***** теж покінчено,Мерц? Чи ето другоє?
13.01.2026 11:31 Ответить
Режим в Ірані давно тримається на насильстві і його "останні дні" тягнуться роками ... чи не поспішив Мерц із своїми оптимістичними твердженнями? 🤔
13.01.2026 11:38 Ответить
Режим в Північній Кореї успішно існує з насильством три покоління, в Ірані винищать протестувальників і на цьому все закінчиться... щоб революція відбулась потрібно знищити фізично всю владну верхівку, олігархат, та силові структури на який опирається влада... я знаю тільки дві революції, які привели до перезагрузки в країнах це Французка революція 1799 р. і революція в російські імперії в 1917р.... всі решта революції це косметична *****...
13.01.2026 11:42 Ответить
Але суть нинішньої ситуації наступна, якщо захід бажає зміни влади в РФ, потрібний економічний тиск який би проявлявся в інфляції і девальвації рубля хоча б на 200% в рік, тоді є реальний шанс на протести... а з тими санкціями які діють зараз це недосяжна ціль в найближчому часі...
13.01.2026 11:47 Ответить
 
 