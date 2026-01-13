Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что режим Ирана уже разрушен, поскольку он не может выжить без насилия.

Подробности

"Если режим может оставаться у власти только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима", - сказал он.

Мерц надеется, что конфликт власти и народа можно будет решить мирно.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

