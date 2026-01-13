2 161 8
Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что режим Ирана уже разрушен, поскольку он не может выжить без насилия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Подробности
"Если режим может оставаться у власти только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима", - сказал он.
Мерц надеется, что конфликт власти и народа можно будет решить мирно.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.
