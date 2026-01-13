Іран пригрозив США "незабутнім уроком" у разі військового удару на тлі протестів, - The Telegraph

Іран заявив про готовність дати жорстку відповідь Сполученим Штатам у разі військового удару на тлі масових антиурядових протестів і зростання кількості загиблих у країні.

Іранська влада різко відреагувала на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по Ісламській Республіці через силове придушення протестів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна "готова до війни, але також і до діалогу", попередивши про жорстку відповідь у разі нападу. Спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, виступаючи під гаслами "Смерть Ізраїлю, смерть Америці", пообіцяв, що іранські військові дадуть Дональду Трампу "незабутній урок", якщо США знову завдадуть удару по Ірану.

За даними правозахисних організацій, кількість загиблих під час загальнонаціональних протестів в Ірані зросла щонайменше до 544 осіб. Демонстрації тривають уже третій тиждень і супроводжуються масовими арештами та силовими діями з боку влади. У Тегерані та інших містах протести не вщухають, попри заяви уряду про "повний контроль над ситуацією".

Водночас Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає "дуже переконливі варіанти" реагування, зокрема кібератаки та прямі військові удари з боку США або Ізраїлю. Він також зазначив, що адміністрація веде переговори щодо можливої зустрічі з представниками Тегерана, але розвиток подій може змусити діяти швидше.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

дешеві понти
13.01.2026 11:19 Відповісти
Здається Мадуро теж щось подібне говорив...
13.01.2026 11:21 Відповісти
+7
виступаючи під гаслами "Смерть Ізраїлю, смерть Америці"
Ці перські нахлабучники нічому не вчатся.
13.01.2026 11:20 Відповісти
сша можуть провернути і венесуельський сценарій...
13.01.2026 11:35 Відповісти
Так протибункерною бомбою аж дві штуки США пів року тому ж випустили! Можна не зважати на ці останні іранські попередження, влада фактично вже а ростові
13.01.2026 11:19 Відповісти
Практично те саме, але він ще й станцював під камери, що стало "останнею краплею" для Трампа. Чекаємо танцю від старого довбня Хамейні...
13.01.2026 11:32 Відповісти
Пам'ятається у "війні судного дня" Ізраїль воював аж проти 5 країн ісламського блоку і всі вони отримали значної шкоди (,навіть американський єсмінець який був неподалеку теж попав під роздачу)
13.01.2026 11:21 Відповісти
Тому що погрожували застосувати ядерку
13.01.2026 11:24 Відповісти
Як завжди в дусі "моська лає на слона".
13.01.2026 11:22 Відповісти
Добити аятоллу ❗️
13.01.2026 11:23 Відповісти
Тут и к гадалке не ходить, пора 10 тамаговков по тегерану и 20 по маскве, уничтожить военние цели терроризма
13.01.2026 11:25 Відповісти
Не смішіть,рушникоголові. Тікайте на москвабад.
13.01.2026 11:29 Відповісти
Писали на днях, що старий вів перемовини про притулок у Москві "у випадку чого" для себе, та 20 своїх близьких та помічників. Будуть в доміно грати з Асадом та Яником. Для компанії Миколи Мадуро не вистачає, але водій автобуса надто повірив в себе, не виїхав в Турцію, як пропонували.
13.01.2026 11:35 Відповісти
От що в аятол виходить найкраще, так це пафосні та гучні перді в калюжу... "Розкриємо врата пекла на Ізраїль", "незабутній урок США" .. молодці!
13.01.2026 11:30 Відповісти
Це просто жах, яких подонків можуть обирати і підтримувати люди! Всі оці аятоли, чавеси-мадури, хусейни з асадами, ини, дзінь-піні, пИні, зелупи, трумпи - таке враження, що дійсно настав якийсь моральний "армагедон" серед людей.
А все ж починається зі ЗМІ і .... демократичних засад, якими користуються відверті подонки.
13.01.2026 11:31 Відповісти
Клоунократії, диктатури, режими, обрані в демократичний спосіб.
13.01.2026 11:52 Відповісти
На місці США, я б не поспішав лізти у Іран. Нехай вовтузяться. Одна справа Венесуела, що під боком, інша Близький Схід. Москалям буде вигідно, якщо американці влізуть у Іран. Вони влітку сподівались на повномасштабне втручання США, перекриття Ормузької затоки та цін на нафту під 200 дол.
13.01.2026 11:37 Відповісти
Как влезут??? Никто не собирается вводить войска!С Ирака более 20лет прошло, времена меняются!Чисто бомбардировка!
13.01.2026 12:56 Відповісти
С бошек поснимают полотенца и будут ими отбиваться. Все лучше, чем Ссы-400.
13.01.2026 11:46 Відповісти
Покажуть пятки Хаменеї при посадці в літак на рашку ?
13.01.2026 11:50 Відповісти
В середу стратять гідних людей...а потім європа викаже стурбованість
13.01.2026 12:02 Відповісти
Бородаті понторези гнуть пальці та шиплять. Якщо США вдарять саме по базам та осередкам силовиків бороданів - режиму кінець. Бийте, не тягніть!
13.01.2026 12:22 Відповісти
В Ірані взагалі в курсі хто зараз президент в США і як сильно він не дружить з мозком, особливо коли йому відкрито погрожують?
13.01.2026 13:32 Відповісти
Лідери демократіі будуть останніми ослами якщо не додавлять терористичну владу Ірану . Безумовно це розуміють рештки вісі зла . Тому може бути заруба й дуже велика .
13.01.2026 13:40 Відповісти
Добре, добре. Все добре що може відвернути увагу Трампа від Гренландії.
13.01.2026 14:23 Відповісти
Обізяни шось дуже резві
13.01.2026 14:39 Відповісти
 
 