Іран пригрозив США "незабутнім уроком" у разі військового удару на тлі протестів, - The Telegraph

Іран заявив про готовність дати жорстку відповідь Сполученим Штатам у разі військового удару на тлі масових антиурядових протестів і зростання кількості загиблих у країні.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Іранська влада різко відреагувала на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по Ісламській Республіці через силове придушення протестів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна "готова до війни, але також і до діалогу", попередивши про жорстку відповідь у разі нападу. Спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, виступаючи під гаслами "Смерть Ізраїлю, смерть Америці", пообіцяв, що іранські військові дадуть Дональду Трампу "незабутній урок", якщо США знову завдадуть удару по Ірану.

За даними правозахисних організацій, кількість загиблих під час загальнонаціональних протестів в Ірані зросла щонайменше до 544 осіб. Демонстрації тривають уже третій тиждень і супроводжуються масовими арештами та силовими діями з боку влади. У Тегерані та інших містах протести не вщухають, попри заяви уряду про "повний контроль над ситуацією".

Водночас Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає "дуже переконливі варіанти" реагування, зокрема кібератаки та прямі військові удари з боку США або Ізраїлю. Він також зазначив, що адміністрація веде переговори щодо можливої зустрічі з представниками Тегерана, але розвиток подій може змусити діяти швидше.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

