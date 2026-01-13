Иран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара на фоне протестов, - The Telegraph

Иран заявил о готовности дать жесткий ответ Соединенным Штатам в случае военного удара на фоне массовых антиправительственных протестов и роста числа погибших в стране.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Иранские власти резко отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Исламской Республике из-за силового подавления протестов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна "готова к войне, но также и к диалогу", предупредив о жестком ответе в случае нападения. Спикер парламента Мохаммед Бакер Калибаф, выступая под лозунгами "Смерть Израилю, смерть Америке", пообещал, что иранские военные дадут Дональду Трампу "незабываемый урок", если США снова нанесут удар по Ирану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китайские супертанкеры, направлявшиеся за венесуэльской нефтью, развернулись посреди Атлантики

По данным правозащитных организаций, число погибших во время общенациональных протестов в Иране выросло как минимум до 544 человек. Демонстрации продолжаются уже третью неделю и сопровождаются массовыми арестами и силовыми действиями со стороны властей. В Тегеране и других городах протесты не утихают, несмотря на заявления правительства о "полном контроле над ситуацией".

В то же время Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает "очень убедительные варианты" реагирования, в частности кибератаки и прямые военные удары со стороны США или Израиля. Он также отметил, что администрация ведет переговоры о возможной встрече с представителями Тегерана, но развитие событий может заставить действовать быстрее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть растут из-за опасений по поводу перебоев поставок из Ирана

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отдала одно из крупнейших месторождений лития окружению Трампа