Китайські супертанкери, які прямували за венесуельською нафтою, розвернулися посеред Атлантики
Два супертанкери під китайським прапором, які прямували до Венесуели по вантаж сирої нафти для погашення боргу на тлі нафтового ембарго США проти країни ОПЕК, розвернулися й тепер рухаються назад до Азії.
Про це свідчать дані LSEG щодо судноплавства, повідомляє Reuters.
Великі нафтоналивні судна Xingye та Thousand Sunny протягом кількох тижнів стояли на якорі в Атлантичному океані, очікуючи подальших вказівок на тлі блокади та політичної кризи у Венесуелі, спричиненої усуненням США президента Ніколаса Мадуро.
Ці два судна є частиною трійки супертанкерів, які обслуговують виключно маршрут Венесуела-Китай для перевезення сирої нафти, яка використовується Венесуелою для погашення боргу перед Китаєм.
Венесуела постачає нафту Китаю як форму розрахунку за загальний борг. Китай надав країні значну позику після запровадження США енергетичних санкцій у 2019 році та дозволив відстрочку капітальних платежів. Водночас Пекін і Каракас погодили тимчасову домовленість, за якою обслуговування боргу компенсується поставками сирої нафти.
Як повідомлялося, торгівля Росії з Китаєм у 2025 році почала зменшуватися вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України. За період січень-листопад Китай скоротив закупівлі російської нафти на 7,6%, до 91,5 млн тонн. У грошовому вимірі експорт зменшився на 20% через падіння цін та надані знижки.
Імпорт нафтопродуктів до Китаю також скоротився: на 3% щодо легких дистилятів і на 33% щодо важких. У вартісному еквіваленті поставки впали відповідно на 33% і 40%.
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