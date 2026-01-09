Китай вперше за останні роки зменшив імпорт майже всіх сировинних товарів із Росії

Торгівля Росії з Китаєм 2025 року стала скорочуватися вперше з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Як пише The Moscow Times, за січень-листопад Китай зменшив закупівлі російської нафти на 7,6%, до 91,5 млн тонн, при цьому в грошовому вираженні експорт змешився на 20% через падіння цін і знижки.

Імпорт Китаєм нафтопродуктів скоротився на 3% за легкими дистилятами і на 33% – за важкими. При цьому в грошах поставки обвалилися на 33% і 40% відповідно.

Експорт у Китай вугілля впав на 11% у фізичному вираженні (до 72,4 млн тонн) і на 29% – у грошовому (до $6,9 млрд). Поставки деревини стали менше на 10% і 8,7% відповідно. Обвально скоротилися закупівлі чорних металів – на 63%, до 245 тис. тонн. Експорт скрапленого газу до Китаю хоч і зріс у фізичному вираженні на 12%, у грошах зменшився на 1,8%.

Збільшився імпорт Китаєм трубопровідного газу "Силою Сибіру", а також кольорових металів: алюмінію на 95%, нікелю – на 52%.

При цьому вперше з початку повномасштабної війни проти України почали скорочуватися поставки китайських товарів до РФ – на 11,8%, до $91,7 млрд за січень-листопад. Імпорт автомобілів із Китаю в Росію обвалився вдвічі, а інших категорій машин та обладнання – на 10%.

У перший рік великої війни РФ проти України російсько-китайська торгівля зросла на 30% і так само додала 2023 року. У 2024 році темпи зростання сповільнилися лише до 2%, а в 2025 році почався спад.

Зрештою частка російського ринку в китайському експорті скоротилася з 3,2% до 2,7%, а РФ відкотилася на 9 місце в списку головних клієнтів для збуту для китайських товарів.

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Як повідомлялося, Китай минулого року отримав 22 партії скрапленого природного газу з двох заводів у Росії, які перебувають під санкціями США та Європейського Союзу.

До того повідомлялося, що Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу власного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати скраплений природний газ та обходити обмеження.

Наприкінці минулого року стало відомо, що російський бюджет третій рік поспіль втрачає доходи від експорту газу в міру того, як поставки "Газпрому" до Європи оновлюють мінімуми за пів століття, а трубопровід до Китаю навіть після запуску на повну потужність не може компенсувати втрачений виторг.