Китай торік отримав 22 партії скрапленого газу з підсанкційних російських заводів

Китай минулого року отримав 22 партії скрапленого природного газу з двох заводів у Росії, які перебувають під санкціями США та Європейського Союзу.

Як пише Reuters із посиланням на дані відстеження суден, одна партія була із заводу "Портова", а решта – "Арктик СПГ-2". Усі партії були доставлені на термінал Beihai LNG у південно-західному регіоні Китаю Гуансі.

Китайські державні компанії China National Petroleum Corp (CNPC) та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту "Арктик СПГ-2".

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Раніше повідомлялося, що Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу власного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати скраплений природний газ та обходити обмеження.

Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Нагадаємо, раніше розслідування видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā показало, що, попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.