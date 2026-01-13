Україна віддала одне з найбільших родовищ літію оточенню Трампа. Які умови? (оновлено)

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Кабінет Міністрів затвердив переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Ділянка Добра" на Кіровоградщині американську компанію Dobra Lithium Holdings JV, LLC.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook.

"Вже готуємось з переможцем до підписання УРП (угоди про розподіл продукції, – ред.), а також проходження всіх передбачених законом процедур для старту робіт, зокрема оцінки впливу на довкілля та отримання необхідних дозволів", – написав міністр.

Соболев уточнив, що загалом на конкурс було подано дві заявки від іноземних інвесторів. Їх оцінювали за 9 критеріями, зокрема інвестиційними зобов’язаннями, екологічними підходами та залученням української робочої сили.

"Пропозиція Dobra Lithium Holdings JV, LLC була кращої для держави за всіма параметрами. Переможець бере на себе зобов’язання інвестувати щонайменше $179 млн. Угода передбачає локалізацію виробництва: нові робочі місця для українців, залучення місцевого бізнесу та додаткові можливості для розвитку регіону", – запевнив очільник Мінекономіки.

Він припустив, що у разі успішного промислового запуску видобувного та збагачувального комплексу загальний обсяг інвестицій може перевищити $0,5 млрд.

При цьому міністр зазначив, що матеріали заявок конфіденційні, тому їхній зміст і розрахунки не оприлюднюватимуть.

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Водночас Соболев висловив сподівання, що у разі динамічного розвитку проєкту та зростання ключових економічних показників "існує велика вірогідність", що інвестор вирішить побудувати електрохімічний завод з глибокої переробки у гідроксид літію в Україні.

"А це вже відкриття абсолютно нових можливостей з інтеграції України у ланцюги постачання для виробництва хімічної продукції та прекурсорів для акумуляторів та електромобілів", – зауважив міністр.

Хто переміг у конкурсі на розробку літієвої "Ділянки Добра"

За словами Соболева, акціонерами переможця конкурсу Dobra Lithium Holdings JV є американські компанії TechMet та The Rock Holdings.

Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер. За інформацією The New York Times, він близький до президента США Дональда Трампа. Зокрема, Лаудер знайомий із Трампом ще з коледжу і є одним з ініціаторів ідеї купити багату на ресурси Гренландію.

Акціонерами TechMet є створений за часів першої президентської каденції Трампа американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation, Суверенний фонд Катару та компанія "Меркурія Клін Енерджі Інвестментс" (Нідерланди) – один із провідних світових трейдерів критичними мінералами.

TechMet уже реалізує три літієві проєкти в США, Великобританії та Руанді, а її інша проєктна компанія – EnergySource Minerals – розробляє родовище літію в Каліфорнії та створює гідроксидний завод, для будівництва якого уряд США виділив кредит на суму $1,36 млрд.

Що відомо про строки та умови реалізації проєкту?

Деякі подробиці проєкту оприлюднив заступник міністра економіки Єгор Перелигін, який входить до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови.

За його словами, інвестор протягом 2,5 року має здійснити геологічне вивчення родовища, а потім за 4-5 років збудувати шахту для видобутку літієвмісних мінералів та їх збагачення в літієві концентрати.

"Далі інвестор, розпочавши виробництво приблизно протягом як мінімум 3-4 років, за нашими оцінками, буде повертати внесені інвестиції за рахунок отриманої від держави компенсаційної продукції за максимальним показником, визначеним умовами УРП, але не більше 70%", – уточнив Перелигін у Facebook.

Водночас держава на початковому етапі проєкту крім частини продукції (не менше 4%) отримуватиме також рентні платежі (5% від ціни), податок на прибуток інвестора (18%) та податки, що сплачуються з фонду оплати праці (ПДФО, ЄСВ і військовий збір).

"Розрахунки показують, що на цьому початковому етапі фінансові надходження держави складатимуть приблизно 13% від загального обсягу виробленої продукції (а не 1,2% як говорять деякі люди), а фінансовий результат інвестора – 22% (без урахування вартості отриманої компенсаційної продукції, яка по суті є джерелом відшкодування понесених раніше капітальних витрат, а не прибутком інвестора)", – пояснив Перелигін.

Він додав, що протягом основного етапу проєкту, починаючи із 4-го чи 5-го року виробництва літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції не в 70%, а приблизно 30% від вартості виробленої продукції, за рахунок якої будуть відшкодовуватися інвестору його поточні операційні витрати.

"Таким чином, навіть при показнику державної частки в прибутковій продукції не менше 6%, сукупний фінансовий результат держави (включаючи сплачені вищезазначені податки) очікується на рівні 22% від загального обсягу виробленої продукції", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року Державна служба геології та надр України оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах "Ділянки Добра" – одного з найбільших родовищ літію в Україні.

Спецдозвіл надаватиметься переможцю на 50 років з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення (первинної переробки) літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.

Згідно з угодою між США та Україною щодо корисних копалин, половина доходів, які уряд України отримує від літієвої "Ділянки Добра", буде спрямована до спільного інвестиційного фонду.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на той час міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.